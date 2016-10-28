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28 октября 2016, 12:05
Владимир Путин Сочи
Симон Жаворонков

Путин: от выборов в США до военной угрозы России

Владимир Путин на пленарной сессии клуба "Валдай". Сочи, 27 октября 2016
Владимир Путин на пленарной сессии клуба "Валдай". Сочи, 27 октября 2016
© Клуб «Валдай»

В четверг, 27 октября, прошла итоговая пленарная сессия XIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», который проходит в Сочи. По данным организаторов, в этом году в заседании клуба принимают участие более 130 экспертов и политологов из 35 стран — но все внимание, безусловно, приковано к Владимиру Путину, который уже не в первый раз использует площадку «Валдая» для политических высказываний.

На этот раз, условно, выступление Владимира Путина можно разделить на несколько частей: внутриполитическую, ближневосточную, украинскую и американскую.

Так, например, Владимир Путин заговорил о времени, когда он уйдет на пенсию — тема для российского президента достаточно сложная и он ее затрагивает редко.

«Уважаемый модератор [сессии] пожелал мне благополучно выйти на пенсию, я тоже себе этого желаю. Когда время придет, это [будет] очень правильно, нужно сделать», — сказал Путин. При этом глава государства обратил внимание, что пока он еще не на пенсии, а является «действующим руководителем большой державы», он должен быть «сдержанным, не проявлять в своих выражениях излишнюю агрессивность». «Я, собственно говоря, и не думаю, что это мой стиль», — отметил Путин.

 
Модератор пленарного заседания Тимоти Колтон                                      © Клуб «Валдай»

Говоря о конфликте а востоке Украины президент Владимир Путин впервые объяснил, почему на переговорах в «нормандском формате» 19 октября в Берлине поддержал предложение украинского президента Петра Порошенко о вооружении наблюдателей ОБСЕ в Донбассе.

«Скажу вам свою позицию по этому вопросу: президент Порошенко выступил с инициативой так называемой полицейской миссии во время проведения будущих возможных выборов на Донбассе — в Донецке и Луганске, и я единственный, кто его поддержал», — сказал Путин. По словам российского президента, остальные участники процесса возражают «не потому, что не хотят помочь Петру Алексеевичу, а потому, что ОБСЕ никогда ничего подобного не делала, у нее нет такого опыта и нет людей, нет практики осуществления каких бы то ни было полицейских миссий». Путин объяснил, что в Москве предложение Порошенко считают не полицейской миссией, а возможностью для людей, которые будут обеспечивать безопасность проведения выборов в Донбассе, присутствовать на участках с табельным оружием.

 
Петр Порошенко перед встречей в "нормандском формате" 19 октября 2016                                                            Пресс-служба президента Украины

 Но противники предложения Порошенко — то есть, судя по всему, Ангела Меркель и Франсуа Олланд — считают, что оружие у представителей ОБСЕ может спровоцировать «неизвестно кого» на применение против них самих огнестрельного оружия, а сила наблюдателей ОБСЕ в том, что они «представляют солидную, общепризнанную международную организацию, и они сами не вооружены».

В ответ на один из вопросов Владимир Путин напомнил, что в Липецкой области работает фабрика принадлежащей президенту Украины компании Roshen. Путин заявил, что Россия старается уважать право собственности и это касается иностранных инвесторов — в том числе и Петра Порошенко. Правда, отметил Путин, у фабрики «есть и некоторые проблемы, связанные с невозвратом НДС, и судебные органы ввели определенные ограничительные меры».

«Фабрика работает ритмично, выплачивает зарплату, получает прибыль. Нет никаких ограничений, связанных с использованием этой прибыли, в том числе и с переводом ее за границу», — заявил президент, затруднившись, правда, сказать, какую именно прибыль получает предприятие.

Говоря о Соединенных Штатах, Владимир Путин заявил, что Россия никак не может повлиять на результаты президентских выборов в этой стране. «Я вот хочу задаться вопросом и вам этот вопрос задать: неужели кто-то всерьез думает, что Россия может как-то повлиять на выбор американского народа? Америка, что, это банановая страна что ли? Америка — это великая держава», — объяснил он. По мнению Путина, на фоне грядущих президентских выборов в США политические элиты этой страны отвлекают внимание граждан от реальных проблем Америки и создают недружественный образ России.

Также Путин оценил избирательную кампанию Дональда Трампа. «Он выбрал свой способ достучаться до сердец избирателей. Он, конечно, ведет себя экстравагантно, мы все это видим, но я думаю, что не так уж это все бессмысленно», — сказал Путин. Трамп, считает российский президент, представляет интересы простых людей, «той части общества, которая устала от элит во власти». «Он работает на этой поляне. Насколько это будет эффективно — выборы покажут», — отметил Путин.

 
Сторонники Дональда Трампа            Gage Skidmore

При этом Путин назвал теорию о том, что Трамп стал российским фаворитом в этой гонке, «полным бредом и чушью», а также «способом манипулирования общественным мнением накануне выборов».

В ответ на критику операции в Алеппо Владимир Путин сравнил осаду этого сирийского города с наступлением на Мосул, которое проходит при участии США. В Алеппо, считает Путин, нужно уничтожить гнездо террористов, делая при этом все, чтобы избежать жертв среди мирного населения. «Если не нужно вообще ничего трогать, то не нужно наступать и на Мосул. Давайте все оставим как есть», — сказал глава государства.

При этом Владимир Путин назвал глупыми предположения о том, что Россия может представлять военную угрозу для других стран. Президент заверил, что Россия ни на кого нападать не собирается и напомнил, что численность населения стран НАТО — 600 млн человек (на самом деле — более 900 млн, прим. ред).

 
Учения противолодочных кораблей Балтийского флота                                МО РФ

Путин связал заявления об исходящей от России угрозе с желанием увеличить военные бюджеты. «Действительно, это прибыльное занятие: можно новые военные бюджеты пробивать в своих собственных странах, нагибать союзников под интересы одной сверхдержавы, расширить НАТО, приблизить инфраструктуру альянса, боевые подразделения, новую технику к нашим границам», — рассказал президент России.

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