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28 октября 2016, 12:30

В Волгодонске прошли общественные обсуждения материалов обоснования лицензии на эксплуатацию энергоблока № 4 Ростовской АЭС

27 октября 2016 г. жители Волгодонска обсудили материалы обоснования лицензии (МОЛ) на эксплуатацию энергоблока №4. Ранее, 30 июня, горожане ознакомились с предварительными материалами оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) энергоблока № 4 и внесли замечания и предложения в документ. Об этом сообщается в пресс-релизе управления информации и общественных связей Ростовской АЭС.

Начальник отдела охраны окружающей среды Ростовской АЭС Ольга Горская пояснила, что общественные обсуждения ОВОС и МОЛ — обязательные процедуры для получения государственной лицензии на эксплуатацию энергоблока №4 и положительного заключения государственной экологической экспертизы.

«В рамках обсуждений ОВОС общественностью подано порядка 40 замечаний и предложений. 18 из них признаны обоснованными и учтены при доработке ОВОС. Окончательный ОВОС вошел в материалы обоснования лицензии в качестве одного из разделов этого технического документа», - отметила Ольга Горская.

Николай Соколов, главный специалист технического отдела АО «НИАЭП», разработавшего проект, отметил, что в представленных материалах обоснования лицензии основной раздел посвящен оценке воздействия на окружающую среду будущего энергоблока атомной станции, в котором учтены предложения и замечания, высказанные в ходе рассмотрения предварительных материалов ОВОС. По его словам, проект энергоблока № 4 Ростовской АЭС разработан таким образом, что прогнозируемое радиационное воздействие на население и окружающую среду при нормальной длительной эксплуатации практически не обнаружимо и не будет превышать фоновых значений, а при эксплуатационных нарушениях не будет приводить к превышению установленных доз облучения населения.

Подводя итог своего выступления на общественных слушаниях в качестве основного докладчика, Николай Соколов отметил, что энергоблок №4 характеризуется как экологически безопасный как для персонала и населения, так и для окружающего животного и растительного мира.

Говоря о параметрах надежности и безопасности энергоблока №4, директор Ростовской АЭС Андрей Сальников подчеркнул, что блоки с реактором типа ВВЭР-1000 отлично зарекомендовали себя в работе. Это крепкие «рабочие лошадки» - эффективные, надёжные и безопасные. Неслучайно за рубежом проявляют такой интерес к строительству АЭС данного типа. «Конечно, основные вопросы, поступающие от населения, касаются темы безопасности. Это понятно. Хочу подчеркнуть, что в атомной энергетике у безопасности нет конечной точки, эти улучшения бесконечны. Поэтому мы постоянно проводим противоаварийные тренировки, направленные на отработку действий во всех гипотетически возможных нештатных ситуациях, в том числе и аналогичной той, которая произошла на АЭС Фукусима», - отметил Андрей Сальников.

Виктор Жуков, главврач Волгодонской городской больницы №1 привел официальные данные по здравоохранению в Ростовской области, Волгодонске и соседних районах. Они свидетельствуют о том, что в структуре заболеваемости населения нет тенденций к росту тех патологий, которые традиционно принято считать обусловленными экологическим фактором и повышенным радиационным фоном. Более того, по данным Минздрава, приведенным в докладе Виктора Жукова, за последние пять лет на данных территориях наблюдается рост рождаемости и спад уровня заболеваемости населения.

Необходимость ввода в эксплуатацию энергоблока № 4 Ростовской АЭС обусловлена ростом развития производства на юге России и растущими темпами энергопотребления. Депутат Государственной Думы Российской Федерации Виктор Дерябкин напомнил, что Президент России Владимир Путин поставил задачу до 2030 года обеспечить 25% атомной генерации в энергобалансе страны. Поэтому пуск энергоблока № 4 Ростовской АЭС в 2017 году – важнейшее событие для российской атомной отрасли. И только реализовав этот потенциал, можно создать условия для дальнейшего экономического развития как Ростовской области, так и всего Юга страны, - подчеркнул депутат Госдумы.

Ростовская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом». Предприятие расположено на берегу Цимлянского водохранилища в 13,5 км от г. Волгодонска. На АЭС эксплуатируются реакторы типа ВВЭР-1000 с установленной мощностью 1000 МВт. Энергоблок № 1 введён в промышленную эксплуатацию в 2001 году, энергоблок №2 – в 2010 году, энергоблок №3 принят в промышленную эксплуатацию 17 сентября 2015 года. Ведётся строительство энергоблока №4.

Подробная и оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatоm.ru.

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