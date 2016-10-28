В Министерстве финансов так или иначе обсуждается модификация современных социальных пособий таким образом, чтобы их получали действительно нуждающиеся люди. Об этом в интервью «Российской газете» заявила замглавы ведомства Татьяны Нестеренко. В теории подобный подход должен позволить государству сэкономить, но применять его возможно, только располагая крайне эффективной бюрократией.

По словам Татьяны Нестеренко, подобный опыт существует в большинстве стран мира. Право на участие в подобных программах получают все семьи, доходы и обеспеченность имуществом которых находятся ниже установленного уровня.

«Сегодня было бы правильно и нам перейти на применение принципа нуждаемости при назначении отдельных социальных выплат и обсудить возможность введения нового вида пособия — пособия по бедности», — заявила Нестеренко.

По ее словам, для этого необходимо законодательно определить понятие «нуждаемость», а также единые критерии нуждаемости, порядок оценки доходов и имущества семьи и другие параметры. Сейчас же социальная поддержка оказывается адресно по категориальному принципу.

При этом Нестеренко отметила, что «с точки зрения бюджета на 2017–2019 годы, изменений по данному направлению в бюджетных проектировках не предусмотрено».

Социальный вице-премьер Ольга Голодец подтвердила, что правительство официально не обсуждает идею введения пособия для бедных.

«У нас в правительстве такая тема не рассматривалась. Это вопрос к министерствам, сотрудники которых позволяют высказывать свое личное мнение», — пояснила Голодец на заседании российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Проблема адресного подхода в распределении социальных выплат — причем не важно каких, пособий по бедности или по уходу за ребенком до трех лет — в том, что очень сложно определить действительно нуждающиеся в поддержке семьи. Если сейчас гражданину для получения пособия достаточно предъявить чиновнику определенный набор документов (проверить их подлинность достаточно просто), то в результате реформы придется, например, оценивать реальное благосостояние семей. Для этого, в свою очередь, придется совершенно перестроить модель работы бюрократии.

Сейчас работники социальных служб, зачастую, выполняют исключительно механическую работу по проверке и написанию документов. Сделано это во многом для искоренения коррупции в этой сфере. Но для оценки реального дохода людей придется не только требовать и проверять справки определенной формы, ведь в России, как известно, значительная доля населения получает «серые» и даже «черные» доходы, благодаря чему правом на получение пособий, порой, пользуются люди, которые сами могли бы содержать несколько домохозяйств.

В странах, где социальные пособия выдаются по адресному принципу, не редкость посещение социальным работником жилья нуждающегося для оценки его благосостояния. Агенты социальной службы заглядывают в холодильник, смотрят на бирки одежды в поисках дорогих марок, оценивают техническую оснащенность квартиры и т. д. И тут дать объективную оценку практически невозможно, что, с одной стороны, вновь создает условия для коррупции, а с другой — в случае хорошей работы бюрократии позволяет сэкономить бюджетные деньги.

Проверка условий проживания многодетных и малообеспеченных семей Фото: nlomov.pnzreg.ru

В результате во многих странах расходы на работу социальных служб сопоставимы со средствами, которые они распределяют. Эта проблема решается по-разному. В Нидерландах, например, многие социальные пособия распределяются некоммерческими организациями, которые работают эффективнее государственных агентств. В Финляндии сейчас начинается эксперимент по выплате безусловного дохода гражданам — это один из самых обсуждаемых способов демонтажа существующих сейчас громоздких механизмов распределения помощи.

В любом случае, справедливость и эффективность существующей в России системы слишком многими ставится под сомнение — а значит ее реформа действительно назрела.