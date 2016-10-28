Лидер байк-клуба «Ночные волки» Александр Залдостанов, известный под прозвищем Хирург, резко высказался по поводу выступления Константина Райкина на Всероссийском театральном форуме. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «тот мотоциклист» не прав и должен извиниться перед Райкиным. Залдостанов отказался это сделать.

Пользователи социальных сетей обсуждали эту ситуацию с большей горячестью, нежели само выступление Райкина. Тот в своей речи на форуме затронул проблемы взаимоотношений государства, общества и культуры и, в частности, призывал осудить все учащающиеся нападки «общественных активистов» на спектакли и выставки. Залдостанов в ответ заявил, что «под видом свободы эти райкины хотят превратить страну в сточную канаву, по которой текли бы нечистоты».

В результате речь Райкина к настоящему моменту многие сумели свести к вопросам финансирования искусства. После же заявлений лидера «Ночных волков» основными темами для обсуждения сделались следующие: имели ли право Райкин и Задостанов высказывать мнение; должен ли Задостанов извиняться; имеет ли право пресс-секретарь президента указывать ему, что это следует делать; кто вообще такие Задостанов и Райкин, чтобы следовало прислушиваться к их словам.

Большинство пожелавших высказаться на эти темы считали, что извиняться Хирургу не за что. Пользователь Татьяна Петецкая на новость об отказе Залдостанова извиняться перед Райкиным, например, отреагировала так: «А за что ему извиняться? Он, как и Райкин, высказал своё мнение. Это нормально.» Пользователь, зарегистрировавшийся в Facebook как Иван-и-Илья Игоревичи Обломовы, поддержал эту мысль: «Залдостанов мне не нравится. Но почему Райкин имеет право на своё мнение и право это мнение высказывать публично, а Залдостанов – нет?»

В.Путин и А.Залдостанов / Дмитрий Азаров/Коммерсантъ

Андрей Пельт, столяр, житель Риги, выразил недоумение: «А почему он должен извиняться? Райкин высказал своё мнение – Хирург ответил своим. Если Райкин извинится, то тогда можно будет говорить и о извинениях Хирурга.» Пользователь Игорь Шарапов согласился с этим: «Правильно! Если Райкин имеет право высказать свое мнение, то и "хирург" имеет право высказать свое мнение!» Пользователь Наталья Мазлева (Natalia Malzeva) высказалась еще категоричнее: «Еще чего! Это Райкин должен извиняться, причем перед всем народом.»

Александр Ступин, индивидуальный предприниматель, упомянул о самом болезненном для многих моменте: «И самое главное, не Пескову указывать...» Именно в связи со словами Пескова резко выросло количество одобрительных комментариев в адрес Залдостанова, которого пользователи именовали «настоящим мужиком» и хвалили за то, что он проявил твердость и «не прогнулся», несмотря на вмешательство Кремля.

Некоторые, впрочем, высказывали мнение, что прислушиваться к словам Задостанова вообще нет резона, так как он, по их убеждению, не является сколько-нибудь значимой фигурой. Анна Сапогова (Anna Sapogova), например, написала: «Говорить может кто угодно... но почему мы обсуждаем слова мотоциклиста? Давайте просто проигнорируем его.» «Мотоциклисты правят бал в культурной жизни страны. Что-то не так в нашем обществе. Может пироги должен печь пирожник, а сапоги тачать сапожник? Если вспомнить мудрствования г.Залдостанова на передаче у Познера, то думаю не Райкина ему судить, а читать больше надо, само образовываться», – склонен согласиться с этим пользователь Николай Николаенко.

Пользователь Всеволод Лихота высказал мнение, поддержанное многими: «Я вот одно не могу понять – кто такой этот мотоциклист, чтобы его бред обсуждался на кремлевском уровне??? Ляпнул какой-то бред про высказывание артиста, да и хрен с ним. Кто он вообще, чтобы обсуждать его высказывания? Они там лай собак не обсуждают еще? Совсем им там делать нечего?» «Важен не мотоциклист, как вы понимаете, а повод для травли. Не было бы Хирурга, появился бы логопед. Да, очухались от масштабов скандала вовремя», и – так прокомментировала происходящее пользователь Клавдия Макеева.

Были негативные оценки и личности Райкина, которого упрекали в отсутствии ярких режиссерских работ, интересе к малохудожественной, по мнению выражавших претензии граждан, пьесе о гомосексуальном юноше и зло шутили, что лучшей постановкой этого режиссера стала «Райкин-Плаза», здание торгового центра недалеко от возглавляемого им театра «Сатирикон». Райкина также обвиняли в политической непоследовательности и подозревали в корыстолюбии: мол, разоблачительные речи стал произносить лишь после того, как его театру перестало хватать денег.

Пользователь Татьяна Орлова из Санкт-Петербурга, например, сформулировала свою позицию так: «Лидер байкерского клуба «Ночные волки» Александр Залдостанов сравнил режиссера Константина Райкина с «дьяволом», который пытается превратить страну «в сточную канаву, а Кремль, в лице Пескова, считает, что байкер Хирург должен извиниться перед Райкиным, так как Костя Райкин имеет огромный талант, который заслуживает уважения. А почему я НЕ вижу огромного таланта Костика как режисcера?

Художественный руководитель театра "Сатирикон" Константин Райкин (в центре) и актеры его театра Денис Суханов (слева) и Григорий Сиятвинда (справа) / Михаил Гутерман/Коммерсантъ

Вижу похабщину и очень слабую, вернее никакую режиссуру. Лично для меня авторитетами не являются ни Залдостанов, ни Песков. А Костик Райкин, работая на наши деньги хочет кормить порнографией. Пусть попробует поставить "Оптимистическую трагедию", хотя для него (с его "талантом", это нереально).»

Вновь подлило масло в огонь выступление на радио «Коммерсантъ FM» журналиста Николая Сванидзе, который сказал: «Думаю, Константину Аркадьевичу Райкину абсолютно все равно, извинится перед ним байкер Залдостанов или нет. Вообще то, что мы с вами обсуждаем, а перед этим пресс-секретарь президента обсуждает, высказывается по поводу каких-то высказываний байкера Залдостанова о Райкине, — это само по себе ирреально.

Кто Райкин и кто Залдостанов? Константин Райкин — это очень большого масштаба артист и деятель российской культуры. Байкер Залдостанов — это человек, который ездит на мотоцикле, при этом на очень хорошем, дорогом мотоцикле, из чего следует сделать вывод, что деньги, которые получает из государственных грантов, он использует не только на благо родины, но и еще на что-то. И приятного аппетита. Но какое он право имеет высказываться по поводу Константина Райкина?».

Аудитория соцсетей отреагировала всплеском неодобрения и попытками отстоять права Залдостатонова говорить на любые темы. Пользователь Борис Брилев, например, сформулировал это достаточно подробно: «Секундочку, г-н Сванидзе, в каком это смысле "какое он право имеет высказываться по поводу"?! Любой может высказывать своё мнение по поводу любого по любому поводу (другое дело, что не любые высказывания любого достойны широкого освещения). О чем вы, уважаемый?

Да, З***станов природный идиот и порядочный г***к, но Конституция наделяет и его, и г-на Райкина равными правами на выражение своего мнения. Да, мнение его идиотское и попахивает дерьмецом, и многим не по душе – но это его право быть идиотом и вонять.

Это мне напомнило как один деятель религиозного культа (кажется, Смирнов) проповедовал, что не должны, мол, быть равные права у бомжа и профессора применительно к выборам - один есмь червь никчемный, а другой человече ;)»

Свой разбор происшедшего дает пользователь Дмитрий Буторин: «Очень смешная ситуация. С одной стороны, кто Райкин (великий режиссёр) и кто Хирург (лидер неформалов, лояльный государству, т.е. временщик, род чиновника "в случае"). С другой стороны, по сути прав Залдостанов (театр в СССР и России страдал от цензуры менее кого бы то ни было, Сталин много раз смотрел "Белую гвардию", а официальная индульгенция на диссидентство была выписана театралам ещё Ю.В.Андроповым). Однако, Хирург сказал более, чем следует ("Бес попутал", как точно сказал Песков, "голос" Путина, одновременно намекая на устарелость некоторых пунктов Конституции.

Но и Хирург показал, что он байкер, а не чиновник, вежливо "послав" одного из первых лиц государства (ибо он волк Путина, а не его подчинённых). В интересное время живём!»

Глеб Черкасов, редактор газеты "Время МН", в свою очередь, напомнил, что именно общего у руководителя «Сатирикона» и Хирурга: «Константин Райкин был доверенным лицом кандидата в президенты Владимира Путина в 2000 году. Александр Залдостанов активно поддерживал кампанию кандидата в президенты Владимира Путина в 2012 году и наверняка поддержит в 2018. Эволюция, ты научила нас…))»

Куда меньшее количество пользователей высказались по сути выступлений Райкина и Залдостанова, хотя эти вопросы продолжали привлекать внимание части аудитории.

Глеб Кузнецов сосредоточился на причинах, по которым, по его мнению, сейчас подвергается нападкам Райкин. С его точки зрения, они напрямую связаны с неоправдавшими ожиданиями относительно взглядов артиста: «С Райкиным конечно очень смешная история выходит. Торжество "пакетности". То есть человек в манифестации своих политических, этических и философско-культурных убеждений не может быть разным. Все – пакетом.

В.Путин и В.Мединский / kremlin.ru

Если ты был "доверенным лицом Путина" – люби Мединского и цензуру и не изображай из себя "свободного" – так говорят смотрители пакета "либерал", если ты брал деньги государства – жри все да нахваливай, что делает самый ничтожнейший и проходной чиновник, которого завтра может и не будет – так требуют "консерваторы". А назначат следующего – узнай, что ему по нраву – и снова жри, похрюкивая от удовольствия.

И ладно бы только у нас это было. Черта с два. Может ли человек выступить за "абсолютную свободу женщин в распоряжении своим телом" – то есть за аборты и одновременно быть против нынешнего понимания феминизма и гендерного равенства? Черта с два. Определись – ты за "правых" или за "левых", за "консерваторов" или "либералов".

И таких примеров куча. Маленькую секту британских левых, которые с какого то испуга поддержали Брекзит – типа "правую", антиглобалистскую тему – выделяют в отдельное политическое "тело" и обижают с двух сторон.

И так далее и тому подобное. Бесконечно. Можно ли поддерживать Путина, но считать агрессию в Сирии идиотизмом бессмысленным? Имеет ли право американский либерал – сторонник Клинтон – считать глупостью военные упражнения на Ближнем Востоке, а трампист наставать на военных операциях там же? Имеет ли возможность сторонник консервативной модели гей-брака выступать против гей-парадов с перьями в задницах, а широко мыслящий и голосующий за социал-демократов немец – считать сирийских "беженцев" лжецами, негодяями и угрозой широкомыслящей немецкой цивилизации? Можно ли поддерживать включение индейцев в процессы политические и экономические в Венесуэле и одновременно быть против Чавеса\Мадуро?

Теоретически – да. Практически – от любого политически активного человека требуется признание определенной политической системы лозунгов "пакетом", без критики деталей. А если критика эта будет достаточно сильна, то истинно "верующие" исторгнут паршивую овцу из своих рядов так, что она не успеет и пикнуть.

А другие "истинно верующие" ее ни в коем случае не признают и будут проклинать в том числе и за предательство "ложной", но веры своих оппонентов. В чистом виде ситуация Реформации. Определись – ты за Папу, или за Лютера. А если ни за того и ни за другого, то лютеране еще и снабдят папистов соломкой, чтобы костер горел ярче.

Вот эта "пакетность" – конечно, одно из самых поразительных политических явлений в век, когда формально высшей ценностью объявляется "разнообразие", "толерантность" и все прочее в этом роде.» Позже Кузнецов пояснил: «Вот против номинации "неотъемлемость" я и выступаю. С чего "неотъемлемый" то. Райкин – такая же часть "системы Путина" как Мединский. Их публичная конкуренция эту систему и должна создавать.»

Политолог Михаил Виноградов, президент Фонда «Петербургская политика», поспорил с ним: «По мне, так вполне реально уклониться от этой пакетности. Просто всегда есть риск, что от дистанцирования по отдельным темам скатишься ко всем этим "все уроды", "чума на оба ваших дома" – и уныло-занудно эксплуатировать два этих нехитрых тезиса. И еще немного обидно, что это уклонение от низколетящих психов иногда называют импотентным и бессмысленным словом "центризм"».

Пользователь Олег Мосолов, напротив, считает, что никакие взгляды Райкина не влияют на эту ситуацию и что, по большому счету, она общество не задевает – потому что в обществе в целом уже не существует понятия гражданской солидарности.

«1) Я не смотрел спектакли "Сатирикона", но я почти уверен, что "Король Лир" и "Человек из ресторана" это замечательные спектакли. Сюжет "Всех оттенков голубого" о проблемах гея я прочитал, и думаю, что он высосан из пальца наподобие сюжета "Мусульманина" Хотиненко. Смотреть мне его не хочется, и я его смотреть вряд ли стану. Но меня совершенно не беспокоит, что Райкин его ставит, и уж не Залдостанова с Энтео на эту тему стоит слушать. По большому счету меня не волнует и финансирование театра. Я подозреваю, что финансируются в России театры по странному принципу, но у нас не только с театрами такое происходит, и уж наверняка не самая это обременительная для бюджета статья расходов.

"Театр на Спасской" (Вятка). Сцена из спектакля "Над кукушкиным гнездом". Режиссер Б.Павлович. /Сергей Бровко/Коммерсантъ

2) Если бы Райкина власть обидела в советское время, я бы, может, что-то подписал по этому поводу, и наверняка повозмущался. Сейчас даже, наоборот, какое-то злорадство есть. А в целом всё равно. В чем дело? Я попытался сам себе на это дать ответ.

3) После 93-го года в стране был создан режим, при котором основным источником благосостояния элиты сначала была распродажа советского наследства, а затем стала продажа сырья. 90-е годы завершились тем, что для спасения режима четырем олигархам пришлось найти бывшего разведчика небольшого роста, которому Ельцин передал свою власть. Все эти годы Райкин принадлежал к той элитной части творческой интеллигенции, которая этот режим освящала, как могла, и свой кусок от элитного пирога отщипывала. У неё был свой министр культуры Швыдкой, и что творится за пределами её мира, её сильно не интересовало.

Сейчас режим в некотором кризисе. Он переругался с Западом, цены на нефть упали, пирог уменьшился, и режиму потребовались иные люди. Мединский и Залдостанов режиму сейчас ближе Швыдкого и Райкина. Но не исключено, что режим опять поменяет себе альфа-самца, помирится с Западом, продаст окончательно Новороссию, профинансирует Райкину его спектакль про проблемы гея и дооптимизирует все оставшиеся в стране больницы. В этом случае между Райкиным и режимом снова будут любовь и согласие.

4) И в связи с чем мне за Райкина сильно переживать и огорчаться? Представьте себе, что какие-то папуасы сначала откормили своего замечательного актера, а затем решили его изжарить. История, конечно, забавная, но не переживать же мне по этому поводу? Дело не среди папуасов происходит, а Райкин мне СОГРАЖДАНИН по Российской Федерации? А это слово не превращено в нашей стране в пустой звук? Мы живем в обществе с поломанной солидарностью, а те, кто ее ломали, получают, то, что получают», – резюмировал он.