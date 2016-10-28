Главный врач Волгодонской городской больницы №1: Эксплуатация энергоблоков Ростовской АЭС не оказывает влияния на состояние здоровья населения прилегающих территорий

27 октября 2016 г. жители Волгодонска обсудили материалы обоснования лицензии (МОЛ) на эксплуатацию энергоблока №4. Ранее, 30 июня, горожане ознакомились с предварительными материалами оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) энергоблока № 4 и внесли замечания и предложения в документ.

Виктор Александрович Жуков, главный врач Волгодонской городской больницы №1:

По данным Центра гигиены и эпидемиологии Ростовской области, можно уверенно заявлять о положительной динамике в области прироста населения и о снижении уровня заболеваемости жителей области. В 2015 году в Ростовской области родилось малышей на 5 тысяч больше, чем четыре года назад. Эта цифра поступательно растет. Что касается Волгодонска, то и здесь сохраняется данная тенденция: в 2011 году родилось 1830 малышей, в 2015-ом – 2065. Что касается общей картины заболеваемости, то за последние годы число болеющих и в области, и в Волгодонске, и в соседних районах снизилось. У взрослого населения лидируют болезни органов моче-половой системы, систем кровообращения и костно-мышечной. Что касается детей и подростков, то в основном это проблемы с органами дыхания и пищеварительной системы. Мы видим, что в структуре заболеваемости населения нет тенденций к росту тех патологий, которые традиционно принято считать обусловленными экологическим фактором и повышенным радиационным фоном.

Исходя из приведенных данных, могу заявить: эксплуатация энергоблоков Ростовской АЭС не оказывает влияния на состояние здоровья населения прилегающих территорий.

А данные по рождаемости и общей заболеваемости свидетельствуют о том, что население становится более здоровым, а жизнь в целом - более благополучной.