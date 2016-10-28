Председатель общественной организации «Союз территорий»: Социально-экономическое благополучие города и его развитие во многом зависит от АЭС

27 октября 2016 г. жители Волгодонска обсудили материалы обоснования лицензии (МОЛ) на эксплуатацию энергоблока №4. Ранее, 30 июня, горожане ознакомились с предварительными материалами оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) энергоблока № 4 и внесли замечания и предложения в документ.

Анна Журавлёва, председатель общественной организации «Союз территорий» (г. Советск, Калининградская область):

Городам, рядом с которыми работают атомные станции, крупно повезло. Они развиваются намного успешнее, чем другие, расположенные в этих же регионах.

В 2009 году было принято решение о строительстве в Калининградской области Балтийской АЭС. Поначалу народ принял это решение неоднозначно, но как только началась стройка, мы ощутили: жизнь вокруг меняется к лучшему. Атомщики всегда вкладываются в развитие своих территорий. Поэтому стало очевидно, как изменился облик наших городов, оживился бизнес, у людей появилась работа, у молодежи - будущее.

Однако сооружение Балтийской АЭС, как вы знаете, приостановлено. Это пагубно влияет на экономику региона, сказывается на бизнесе и благосостоянии населения.

И нам, калининградцам, остается только завидовать, что у вас есть атомная станция. Она дает городу и региону развитие. Знаю, что у вас есть и вуз, который готовит кадры для атомной отрасли. Это здорово – молодежь учится и остается работать здесь, на своей земле.

У вас развиваются другие предприятия, занимающиеся производством продукции атомной тематики. Это тоже благодаря атомной станции. Социально-экономическое благополучие города и его развитие во многом зависит от АЭС. Атомная станция – это ваша социальная подушка безопасности. Пусть она строится, наращивает мощности, дает электроэнергию всему югу страны, а вам – работу, благополучие, достаток и уверенность в завтрашнем дне.