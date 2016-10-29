Европейская валюта начала укреплять свои позиции на российском рынке после пяти недель падения, сообщает «Коммерсантъ». Если в начале недели курс евро опустился до минимума с июля 2015 года — 67,4 рубля, то к середине он взметнулся выше отметки 68 рублей, а в пятницу на Московской бирже европейская валюта стоила 68,8 рубля. Доллар также укрепил свои позиции. По итогам пятничных торгов курс доллара закрепился на уровне 62,92 рубля, поднявшись за неделю на 66 копеек.

Как отмечает издание, ослабление рубля совпало с завершением основных налоговых выплат в бюджет. 26 октября российские компании закончили уплату НДПИ и акцизов в общем объеме 620 миллиардов рублей, около 200 миллиардов рублей было перечислено в конце недели в виде налога на прибыль. Начальник управления продаж казначейских продуктов Абсолют-банка Владимир Борисов объяснил, что сокращающийся спрос на ликвидность в связи с окончанием налогового периода перестает поддерживать национальную валюту.

По данным Bloomberg, рубль за неделю подешевел к евро на 1,4%, к доллару — на 0,8%. Участники рынка отмечают, что ослабление рубля к доллару и евро проходило параллельно со снижением курсов валют других развивающихся стран. Большинство курсов потеряли к евро 0,3-1,4%, к доллару — 02,-0,9%.

В большей степени на ослабление рубля повлияло снижение цены на нефть. В пятницу стоимость декабрьского контракта на поставку нефти Brent составляла менее 50 долларов за баррель, что на 3,5% ниже показателей предыдущей недели. Стоимость барреля российской нефти марки Urals опустилась до уровня 47 долларов за баррель, потеряв за неделю 3,4%.

Укрепление доллара говорит о том, что мировые рынки готовятся к ужесточению денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США. «Для валют развивающихся экономик такая ситуация выглядит негативной: риск по сделкам керри-трейд повышается, в результате чего они уже не выглядят столь прибыльными», — отмечает начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

Участники рынка ожидают дальнейшего ослабления рубля, но не такими быстрыми темпами. По мнению Владимира Борисова, следующая неделя будет менее спокойной для валютного рынка по причине ожидания итогов заседания ФРС США. Вероятность повышения ставки оценивается всего в 17%, но, тем не менее, волатильность рынка может вырасти.

Банк России в пятницу сохранил ключевую ставку на уровне 10% годовых. В руководстве ЦБ отметили, что этот уровень не изменится, по крайней мере, до конца года. Экономические показатели позволяют не менять стоимость кредитов для банковского сектора, отмечают в регуляторе. При этом остается риск, что рост цен на основные товары и слуги в следующем году будет выше, чем целевой уровень в 4%. Другой негативный фактор заключается в возможной нестабильности мировых и финансовых рынков.

Бывший председатель Банка России, член наблюдательного совета ВТБ Серей Дубинин объяснил, что, принимая решение о размере ключевой ставки, ЦБ ориентируется на инфляционные ожидания бизнеса и населения. Так как люди не верят, что рост цен удастся уменьшить до 4%, ЦБ продолжает жестко контролировать денежно-кредитную политику.

«Это решение может быть пересмотрено только в том случае, если серьезно изменится ситуация на денежном рынке и произойдет существенное снижение инфляции год к году. Сейчас она остается на уровне 6,5%», — сказал Дубинин. Согласно заявлению ЦБ, текущий уровень ключевой ставки может быть изменен в первом-втором кварталах 2017 года.