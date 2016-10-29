Посольство России в Сирии попало под минометный обстрел 28 октября. Одна из мин взорвалась недалеко от главного входа в офисное здание посольства, вторая сдетонировала за внешней оградой дипмиссии. Сотрудники посольства не пострадали, зданию нанесен материальный ущерб, повреждены четыре автомобиля. Как утверждают в МИДе РФ, прицельный огонь велся из района Джобар, который контролируют антиправительственные силы.

Москва намерена добиваться международной реакции на обстрел своего посольства в Дамаске, заявила в интервью радиостанции «Life Звук» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова: «Мы пока не видели международной реакции, мы будем ее добиваться. В том числе и на площадке международных организаций, потому что речь идет о дипломатическом представительстве, речь идет о систематических атаках террористов».

По словам представителя МИДа, реакций западных стран на обстрел российского посольства «не выдерживает никакой критики». Захарова заявляет, что в данном случае неуместно говорить о том, что диппредставительство стало объектом гражданского противостояния. «Это настоящая террористическая атака, которая совершается уже неоднократно», — добавила она.

Обстрел российского посольства осудил Совет безопасности ООН, напомнив о фундаментальном принципе неприкосновенности дипломатических и консульских учреждений, закрепленном в Венских конвенциях. Документ был принят по инициативе российской делегации и не вызвал разногласий, подобных тем, которые мешали принятию российской резолюции по Алеппо

Российское посольство в Дамаске дважды попадало под обстрелы в этом месяце. 12 октября район, в котором расположено здание димписсии, два часа находился под минометным обстрелом. Тогда одна из мин взорвалась в непосредственной близости от поста внешней охраны дипмиссии, еще одна сдетонировала недалеко от входа в консульский отдел. Два минометных снаряда взорвались в сотне метров от ограждения посольства. Никто не пострадал.

Еще один обстрел произошел 3 октября, одна из мин взорвалась на территории посольства рядом с жилым комплексом, две мины взорвались около здания дипмиссии. В российском МИДе утверждали, что огонь велся из района, контролируемого террористическими группировками «Джабхат Фатх аш-Шам (запрещена в РФ) и «Файлак ар-Рахман».

Ответственность за первый обстрел официальная Москва возложила на «тех, кто подобно США и некоторым их союзникам, провоцирует продолжение кровопролитного конфликта в Сирии, заигрывая с боевиками и экстремистами различных мастей». После этого Россия инициировала принятие заявления Совбеза ООН с осуждением обстрела российского посольства, но оно не было принято. В российском постпредстве в ООН заявили, что принятие было фактически заблокировано делегацией США при участии Великобритании и Украины.

28 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин считает нецелесообразным возобновлять авиаудары по Алеппо. Тем не менее, бомбардировки могут возобновиться в любой момент. Как отмечает «Коммерсантъ», это стало ясно после вчерашней встречи в Москве глав МИДов России, Ирана и Сирии, которые вновь обвинили США в неспособности отделить умеренную оппозицию от террористов.

«Наше терпение не безгранично, это касается, в том числе, и задачи ликвидации террористов в Алеппо», — заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он также дал понять, что пора признать остающихся в городе членов группировок «законной целью» наравне с террористами «ан-Нусры» и «Исламского государства». Силовое вмешательство российской стороны стало более вероятным также в связи с объявленным сирийской оппозицией масштабным контрнаступлением. Вооруженные группировки уже атаковали военный аэродром к востоку от Алеппо и позиции правительственных сил.