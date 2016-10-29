Российско-китайский файрвол

Замглавы Минкомсвязи России Алексей Волин приехал в китайский Гуанчжоу, где проходит российско-китайский форум интернет-СМИ. Там он сделал два любопытных заявления: о кибербезопасности и противодействии пиратству в интернете.

Чиновник, в частности, предложил Китаю сотрудничать в вопросах хранения пользовательских данных.

По его словам, двум странам необходимо работать вместе «в области хранения данных, особенно в точках обмена трафика, которые находятся на российской территории. Вместе стоит подумать и о создании систем облачного хранения, которые повысят независимость и неуязвимость национальных сегментов интернета», — цитирует замминистра «Прайм».

Точки обмена интернет-трафиком (Internet Exchange Points) — это, согласно Википедии, сетевая инфраструктура, которая предназначена для организации соединений между независимыми сетями в интернете и для обмена IP-адресами между абонентами разных сетей.

Крупнейшей сетью для обмена трафиком в России, согласно той же статьи в Википедии, на февраль 2016 года была MSK-IX в Москве. К тому времени к ней было подключено около 400 организаций.

Точки обмена позволяют делать интернет быстрее и дешевле.

Говоря о безопасности в сети, Волин заявил китайским коллегам: «Здесь очень многое можно сделать вместе. [В частности это] необходимость обеспечить стабильность работы и неуязвимость от внешнего воздействия национального сегмента в сети интернет».

«Здесь мы готовы будем презентовать нашим китайским партнерам целый набор предложений», — добавил замглавы Минкомсвязи, опустив подробности.

По его словам, в России хорошо умеют обнаруживать компьютерные вирусы и бороться с ними, а также могут поделиться с китайцами разработками в области поиска уязвимостей в интернете и других сетях.

«Особое значение это приобретает сегодня, когда определенные уязвимости мы начинаем находить в тех системах, которые поставляют наши западные партнеры», — заявил Волин.

Он не уточнил, какие конкретно продукты имеются в виду, однако упомянул, что утечки приобрели большое значение после «скандалов, связанных с разоблачениями Сноудена».

Можно предположить, что замминистра говорил об иностранном ПО, которому в России уже не первый год подыскивают замену. Летом прошлого года Минкомсвязи просило 18 млрд рублей на разработку отечественной ОС, аналогов иностранных компьютерных программ (того же пакета MS Office), а также мобильного софта.

Уже в ноябре 2015-го правительство постановило, что с 2016 года государственные органы смогут закупать только отечественное ПО. Иностранные программы можно купить, только если не существует российских аналогов.

Волин также затронул на форуме тему борьбы с пиратством. «Здесь мы готовы консультировать своих китайских коллег на предмет того, с кем на российском рынке стоит иметь дело», — рассказал замминистра.

Между тем еще в 2012 году Китай был лидером по использованию пиратского софта, Россия находилась на втором месте. В 2015 году Microsoft даже запустила акцию по бесплатному обновлению китайских пользователей до Windows 10 — не важно, была до этого у них установлена лицензионная или пиратская Windows 8.

А уж о «копировании» китайскими производителями любой новинки в мире электроники и говорить нечего.

Волин, как передает РИА Новости, также заявил на форуме, что в России активно растет число покупателей платного легального контента в интернете.

«Наши люди в двух странах, — сообщил замминистра, — постепенно начинают привыкать к тому, что за качественный контент и за удовольствие в сети надо платить».

«За последние несколько лет количество платящих и у нас, и у вас [в Китае] увеличилось в разы. Эта тенденция набирает силу», — добавил чиновник.

По его словам, в России одних только игр ежегодно покупается на 1 миллиард долларов. Еще 200 миллионов долларов в год россияне тратят в сети на книги, музыку и фильмы. Тех, кто покупает легальный контент в сети, по словам Волина, около 30% от числа активных пользователей.

«За четыре года их количество увеличилось в пять раз. Примерно такими же темпами растет и потребительский рынок интернет-контента в Китае», — резюмировал замминистра.