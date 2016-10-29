Видео дня. Кадыров за рулем боевого багги с пулеметом

Телеканал RT опубликовал видеоролик, на котором глава Чеченской республики Рамзан Кадыров испытывает новый боевой багги (что-то вроде большого квадроцикла с каркасом).

Отмечается, что машина собрана на заводе «Чеченавто». На кадрах вместе с Кадыровым в кабине находится мужчина, который держит укрепленное стрелковое оружие.

«Ожидается, что эта модель небольшого легкового автомобиля вскоре поступит в части российского спецназа по всей стране. Машина может перевезти 5-6 человек и более 800 кг груза на скорости до 130 км/ч», — говорится в комментарии телеканала.

Автомобиль напоминает механизмы из фильма «Безумный Макс».