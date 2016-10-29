В Жогорку Кенеш (парламенте) Кыргызстана на днях распалась коалиция большинства. Решение было принято депутатами фракции Социал-Демократической Партии, в ходе жарких баталий по вопросу внесения поправок в Конституцию. По этой самой конституции распад коалиции должен повлечь за собой отставку нынешнего правительства, но комедийная утрата оригинала Основного закона теоретически может затруднить и процесс внесения поправок, и роспуск правительства.

Казалось бы, как можно потерять оригинал Основного закона, по которому, пусть даже хотя бы формально, учитывая особенности политического режима, но все же должна работать и существовать любая современная политическая система? Если же это специальная уловка противников внесения поправок в Основной закон, зачем была выбрана настолько смехотворная форма сопротивления? Для ответов на эти вопросы, необходимо понимать логику последних политических процессов в Кыргызстане.

С августа в этой стране наблюдаются жаркие дискуссии вокруг инициативы президента Атамбаева по внесению поправок в действующую конституцию. По мнению президента, в ней имеются нормы, способствующие созданию и поддержанию авторитарного режима. В процессе внесения поправок Атамбаеву противостоит основная группа оппозиции во главе бывшим президентом Розой Отунбаевой, обвиняющая, в свою очередь, уже самого действующего президента в склонности к авторитарным замашкам, которые тот на словах пытается искоренить. Подобное противостояние уже, как минимум дважды в кыргызской истории – в 2005 и 2010 годах - заканчивалась около революционными ситуациями. Поэтому и современный политически кризис, несмотря на всю его курьезность, может спровоцировать серьезную дестабилизацию обстановки. Угроза новой турбулентности в Кыргызстане ощущается всеми политическими игроками.

Долгое время ситуация в политической системе Кыргызстана во многом определялась различием этнического состава, а по факту и политической культуры севера и юга страны. На севере традиционно преобладает киргизское население, он более русифицирован, более развит в промышленном плане, более урбанизирован, вовлеченность общественных групп Севера в политические процессы была и остается более плотной. На юге доминирует аграрный тип экономики, характерный для компактно проживающих там разных этнических групп. Примерно до середины 1990-ых они считали своим президентом не киргизского Акаева, а узбекского Каримова. Кроме того, близость юга к Ферганской долине обеспечивает большую исламизацию в этой части республики. Именно в этой существенной разнице кроется фундаментальная причина политической нестабильности внутри Кыргызстана, которая время от времени приводит к турбулентной смене власти, сопровождающейся переделом собственности и сфер влияний среди политиков. Текущая ситуация в республике, характеризующаяся отсутствием политической стабильности, системной слабостью центральной власти, а также растущим недоверием населения к курсу президента Алмазбека Атамбаева, толкает страну обратно в колею нестабильности, и поляризует киргизское общество.

Последняя смена власти в 2010 году, произошедшая по итогам уличных столкновений с правоохранительными органами, привела к бегству президента Курманбека Бакиева в Минск и к кровавым межэтническим столкновениям между киргизами и узбеками.

Силы пришедшие к власти после отстранения Курманбека Бакиева сели за разработку новой Конституции. Учитывая, что каждый президент Кыргызстана пытался усилить свои авторитарные полномочия, внося изменения в Основной закон, члены Временного Правительства решили выработать систему сдержек и противовесов, путем создания в стране парламентско-президентской системы правления. Однако предпринятая реформа привела к еще большей нестабильности во внутриполитической жизни Кыргызстана. Ситуация стабилизировалась только после того, как президентская партия СДПК получила большинство мест в парламенте и создала коалицию с несколькими средними партиями, у которых имелись узкокорпоративные, скорее, коммерческие интересы. Таким образом, стабильность, которая так нужна была Алмазбеку Атамбаеву, появилась только после того, как выстроилась своеобразная жесткая связка между президентом и парламентом.

По мере усиления накала страстей вокруг проводимого Атамбаевым нового изменения Конституции, появилась новость об утрате ее подлинника. Во время заседания Кыргызского парламента 20 октября стало известно, что оригинала главного документа страны нет как в Минюсте, так и в администрации президента Кыргызстана. Состоялся уже ставший знаменитым диалог, когда глава Минюста Киргизии Жылдыз Мамбеталиева утверждала, что оригинал Конституции должен быть в аппарате президента, а представитель президентской администрации Молдакун Абдылдаев объяснял, что его там, мягко говоря, нет. Такое безответственное отношение к Конституции страны может быть объяснимо не только сопротивлением желанию президента внести поправки в Основной закон, но и самой ситуацией, которая сложилась в стране, во время подготовки проекта Конституции в 2010 году.

Во-первых, как признают и сами авторы Основного закона, Конституция 2010 года была принята в исключительной спешке. Ситуация в стране в апреле 2010 г. после которой власть захватила оппозиция, была тревожной. В столице наблюдалось мародерство, а также безвластие в отдельных регионах страны. Силовые структуры были не в состоянии выполнять свои функциональные обязанности. В результате полной деморализация полиции и других силовых структур Кыргызстана, летом 2010 года развернулся этнический конфликт между частью киргизского и узбекского населения юга страны, сопровождавшийся антиузбекской резней и поджогами имущества в Оше и Джалал-Абаде. В мае и июне на улицах орудовали вооруженные группы лиц, устраивавшие погромы и грабежи. Страна погрузилась в ситуацию, близкую к гражданской войне. Новая конституция разрабатывалась в буквальном смысле «на коленке», после грохота разбиваемых витрин и в дыме от горящих жилых домов в двух крупных южных городах Кыргызстана. В восстановлении столицы после революции, а также Ош и Жалалабада после июньских событий межэтнического конфликта, было не трудно утерять оригинал между разными ведомствами.

Во-вторых, новые лица в политике Кыргызстана в то время были больше всего заинтересованы не в разработке дееспособной Конституции страны, а в традиционном, переделе собственности и сфер влияния внутри республики. Межклановые разборки, захват имущества и бизнеса граждан Кыргызстана узбекского происхождения создавали предпосылки для скорейшего закрепления статуса новой власти, чем «подгоняли» и без того загнанных разработчиков киргизской Конституции. Более того, сразу после анонсирования и принятия документа новые власти были заняты выстраиванием заново всю систему принятия решения, а также переделом «отнять и поделить» то, что осталось от ресурсов проигравшей стороны. Так как, несмотря на то, что оппозиция власть захватила еще в апреле месяце, более или менее дееспособное техническое правительство сформировано было только в июне, после одобрения в референдуме новой Конституции.

Таким образом, оригинал Конституции мог быть действительно утерян, украден или «взят на сохранение», а потом, возможно, намеренно не возвращен кем-то из наиболее патриотично настроенных чиновников или разработчиков Основного закона. В любом случае, одновременная курьезность ситуации и существенный политический кризис, ею порожденный, будет служить дискредитацией идеи парламентаризма и демократии, как в Киргизской республике, так и на остальном пространстве Центральной Азии.

Автор - независимый узбекский политолог