27 октября большое внимание публики привлекла новость об археологических исследованиях в иерусалимском базилике Воскресения Христова, известной также как храм Гроба Господня. Немало этому способствовали заголовки различных изданий вроде «Археологи вскрыли гробницу Иисуса Христа».

Следует, однако, помнить, что ни согласно представлениям верующих, ни согласно ожиданиям археологов, они и не должны были найти там какие-то материальные свидетельства эпохи распятия Христа. К тому же полезно знать, что гробница, исследование которой начали археологи, вовсе не представляет собой саркофаг. А также нужно понимать и то, что связь данного места с Иисусом – скорее вопрос веры, чем доказанный исторический факт.

Активное поклонение святыням Палестины, включая и Гроб Господень, складывается только в IV веке, после того, как при императоре Константине христианство начало приобретать черты государственной религии. По приказу матери Константина Елены были проведены первые раскопки, в результате которых было объявлено об обнаружении остатков креста, на котором был распят Иисус. В это время начались и паломничества в Иерусалим и Палестину, где христиане могли поклониться местам, описанным в Евангелии. Для паломников воздвигались особые приюты, часто при монастырях. А там, где, как считалось, происходили самые важные библейские события, по приказу императора Константина, были возведены базилики. Главными местами паломничества стали дуб, возле которого Аврааму явились ангелы; связанный с историей Рождества Вифлеем; Масличная гора, где произошло Вознесение, а самой желанной целью множества паломников стала Голгофа и пещера Гроба Господня. Однако почитанием пользуются многие иудейские захоронения, в которых предание видит могилы праотцев и пророков Ветхого завета. Даже египетские пирамиды в то время стали восприниматься, как свидетельство священной истории, в них видели зернохранилища, построенные Иосифом.

«Весь Иерусалим становится реликвией и параллельно этому большим странноприимным домом, большой гостиницей, большой больницей. Местное население теряется в мире паломников и эти паломники во главе с римскими и византийскими императорами не щадят ни сил своих, ни средств… страна покрывается сотнями церквей, десятками монастырей… она становится огромным музеем религиозного искусства», – писал историк Михаил Ростовцев в статье «Русская археология в Палестине» (1913).

Историю поисков гробницы, в которую было помещено тело Иисуса, и возведения в этом месте храма рассказывает Евсевий Кесарийский в труде «Жизнь Константина»:

«Некогда нечестивые люди, или лучше сказать, через них все демонские силы приложили старание скрыть во мраке и предать забвению тот божественный памятник бессмертия, где снисшедший с неба светозарный Ангел отвалил камень от душ окаменевших и мнивших найти живого Христа между мертвыми, где он изрек благовестие женам и, сбросив камень неверия с их помыслов, вывел их из заблуждения касательно понятия о жизни Того, которого они искали. Сию спасительную пещеру некоторые безбожники и нечестивцы умыслили скрыть от взора людей, с безумным намерением скрыть через это истину. Употребив много трудов, они навезли откуда-то земли и завалили ею все то место. Потом, подняв насыпь до некоторой высоты, замостили ее камнем, и под этой высокой насыпью сокрыли священную пещеру. Окончив такую работу, им оставалось только на поверхности земли приготовить странную, по истине, гробницу душ, и они построили мрачное жилище для мертвых идолов, тайник сладострастному демону любви, где на нечистых и мерзких жертвенниках приносили ненавистные жертвы. Так, а не иначе думали они привести свою мысль в исполнение, если бы ту священную пещеру успели скрыть под отвратительными нечистотами. Несчастные, они не в состоянии были понять, что Одержавшему победу над смертью не естественно оставить великий свой подвиг в тайне. Если невозможно, чтобы и солнце, сияя над землей и протекая обычный свой Путь по небу, укрылось от человеческой природы, то спасительная сила превосходнее солнца: озаряя души людей, а не тела, она светозарными своими лучами наполняет весь мир. Долговременны, правда, были умыслы безбожников и людей нечестивых против истины, ни из правителей, ни из военачальников, ни из самих василевсов не нашлось никого, способного к истреблению дерзости кроме одного, возлюбленного Всецарем - Богом. Водимый духом Божьим, он не оставил бея внимания того места, по умыслу врагов забросанного всякими нечистыми веществами и преданного совершенному забвению, не уступил злобе виновников сего зла, но, призвав на помощь Бога, повелел очистить упомянутое место, думая, что, будучи осквернено врагами, оно должно быть украшено им тем с большим великолепием. По силе этого повеления, убежище обмана тотчас разрушено сверху донизу, жилище заблуждения со всеми статуями и демонами ниспровергнуто и раскопано. Ревность василевса не ограничилась этим, материал раскопанного идольского капища, состоявший из камней и деревьев, он приказал взять и бросить далеко от того места, что тотчас же и было исполнено. Но этого еще мало: вдохновенный свыше василевс повелел до значительной глубины раскопать саму почву на том месте, и землю, оскверненную идольскими возлияниями, вывезти как можно далее оттуда. Немедленно было исполнено и это. Когда же снимали слой за слоем, вдруг во глубине земли, сверх всякого чаяния, показалось пустое пространство, а потом Честное и Всесвятое Знамение спасительного Воскресения. Тогда священнейшая пещера сделалась для нас образом возвратившегося к жизни Спасителя, сокровенная во мраке, она наконец, снова вышла на свет и приходящим видеть ее, представляла поразительную историю совершившихся в ней чудес, делами, громче всякого голоса, свидетельствуя о воскресении Спасителя».

Согласно материалам раскопок, неоднократно проводившихся в этом месте в XX веке, гора близ Иерусалима, в которой в IV веке видели Голгофу, была, начиная еще с IX века до нашей эры, место добычи камня. В I веке нашей эры каменоломня была заброшена, склоны горы превратились в сад, а внутри в пещеры стали совершать захоронения. Несколько таких гробниц нашли исследователи. А одну из них, внизу на западном склоне холма, нашел император Константин. Ее и признали гробницей Иисуса Христа.

Но до этого римский император Адриан построил в этом месте храм богини Венеры. Именно его Евсевий называет «тайником сладострастному демону любви». Остатки римских строений были найдены при раскопках, но они весьма фрагментарны, так как масштабные строительные работы при Константине почти бесследно уничтожили предыдущие постройки.

Храм, построенный на этом месте Константином, был описан Евсевием Кесарийским:

«Рядом с пещерой, на восточной стороне ее, стоит базилика - здание чрезвычайное, высоты неизмеримой, широты и длины необыкновенной. Внутренняя сторона его одета разноцветным мрамором, а наружный вид стен, блистающий полированными и один с другим сплоченными камнями, представляется делом чрезвычайно красивым и нисколько не уступает мрамору. Что же касается до крыши, то внешняя сторона ее над куполом, для защиты от зимних дождей, покрыта свинцом, а внутренняя, украшенная глубокой резьбой, распростираясь, подобно великому морю, над всей базиликой взаимно связанными дугами, и везде блистая золотом, озаряет весь храм будто лучами света».

Как видно из этого описания и как подтверждают данные раскопок, в византийскую эпоху сама пещера с гробницей находилась вне базилики. Тогда это была просто скала с вырубленной в ней пещерой. Но в конце правления Константина вокруг нее построили ротонду диаметром около 35 метром. В основании современной ротонды Храма Гроба Господня сохранились фрагменты ее стены.

В 614 году Иерусалим захватили персы, Храм Гроба Господня был частично разрушен, но в 628 году, после победы императора Ираклия, город вернулся под власть Византии. Восстановление храма началось, впрочем, еще при власти персов, благодаря Модесту, аббату монастыря святого Феодосия. В частности, сгоревшие деревянные перекрытия были заменены каменными сводами. Работы велись под покровительством жены шаха Хосрова II Марии, дочери византийского императора.

В 638 году Иерусалим был захвачен войсками арабского халифа Омара, который с почтением отнесся к христианской святыни. Сохранился рассказ о том, как халиф посетил Храм Гроба Господня, но, когда пришло время совершить намаз, покинул территорию храма, чтобы в будущем мусульмане не превратили под этим предлогом храм в мечеть. Халиф также выдал патриарху иерусалимскому охранные грамоты для этого храма.

Много позже, в 1009 году, халиф Аль-Хаким Биамриллах конфисковал все храмовые ценности и приказал разрушить храм и гробницу. Правда, вскоре мусульманские власти дали разрешение восстановить храм. Работы финансировали императоры Византии и завершены они были к 1048 году. В XII веке, когда Иерусалимом завладели крестоносцы, они расширили храмовые постройки. Именно тогда Голгофа с гробницей и базилика стали единым архитектурным комплексом.

Уже во второй половине XIX века начали проводиться первые раскопки в храмовом комплексе. Перед началом Первой мировой войны, под полами эпохи крестовых походов, археологи нашли фрагменты фундамента времен Константина. После археологи работали в храме в 1960-е и 1970-е годы, и также нашли остатки сооружений IV века. Благодаря этим данным мы теперь довольно точно представляем, как располагалась константиновская базилика. Меньше сведений сохранилось об археологической истории скалы и пещеры.

В книге «Христианская археология» Леонида Беляева говорится: «В результате анализа археологических и письменных источников можно прийти к выводу, что христиане II-III вв. имели общее представление о реальном месте Распятия, но не связывали его напрямую с пространством, занятым храмом Венеры; идея совместить эти два объекта принадлежит, как полагают, эпохе Константина. Несомненные сведения и следы почитания этой скалы как точного места Распятия дошли только от византийской эпохи, V–VI вв. Судя по данным археологии, при строительстве Мартириона [построенной Константином базилики] участок Кальвария обживали (видимо, он служил рабочим лагерем: открыты остатки большой печи, перевязанной со стеной и стоявшей на намазном полу; слои обживания возникли на уровне засыпки основания под базилику и западный двор). Вряд ли рабочим позволили бы использовать участок под временное жилье, будь он местом поклонения, столь близко лежащим к скале Распятия (по находкам предметов, связанных с языческими культами, и алтарику для возлияний, найденному при раскопках восточнее скалы, до IV в. здесь локализуется маленькое святилище при храме Венеры). Точка могла быть выделена и отмечена в ходе создания комплекса Гроба Господня, после чего произошел и топонимический сдвиг: Голгофа – название обширного района в пригороде Иерусалима – закрепилось за небольшим скальным выступом».

А что представляет собой сама пещера? Слово «гроб» в названии «Храм Гроба Господня» современного русского читателя легко вводит в заблуждение. Помогают такому заблуждению многочисленные картины художников, изображавших жен-мироносец у Гроба Господня. Как правило, на таких картинах мы видим что-то похожее на античный саркофаг.

«Жены-мироносицы у Гроба Господня», фреска фра Беато Анжелико.

Но в пещере, в которой находится Гроб Господень, нет и никогда не было ничего похожего на ящик. Тела усопших, которые приносились в пещеры, располагались на каменных уступах, которые обычно называют «погребальной скамьей» или «погребальным ложем». Именно такое ложе почитается сейчас как Гроб Господень. Находится оно вдоль северной стены небольшой прямоугольной комнаты.

Гроб Господень, современная фотография. Мраморная плита XV века закрывает древнее погребальное ложе

Как и относительно расположения Голгофы, относительно того, что именно данная погребальная камера принадлежала Иосифу Аримафейскому, который похоронил в ней Иисуса, никаких свидетельств раньше IV века нет. Возможно, в ходе работ Константина по сносу храма Венеры и возведении христианской базилики на Голгофе на эту пещеру наткнулись случайно и сочли ее местом погребения Иисуса.

Как уже говорилось, в бывших каменоломнях было далеко не одно захоронение. Часть их нашли археологи. Дважды обнаруженные неподалеку гробниц объявляли местами захоронения святых Иосифа Аримафейского и Никодима. Первые гробницы Иосифа и Никодима нашли в XV веке, вторые – в конце XIX века, их показывают паломникам и сейчас.

Уже в XII веке стало очевидным, что погребальное ложе постоянно разрушается. Дело в том, что благочестивые паломники старались отколоть себе маленький кусочек камня в качестве реликвии. Тогда ложе закрыли каменной облицовкой, в которой было три круглых отверстия. Наконец, при реконструкции храма в 1555 году погребальное ложе было полностью скрыто под мраморной плитой. Именно эта плита и была поднята в ходе нынешних работ.

Археологические исследования Храма Гроба Господня очень интересны. Существует множество нерешенных вопросов относительно датировок возведения отдельных частей комплекса, расположения построек римской, византийской, мусульманской эпох и периода, когда Иерусалимом владели крестоносцы. Возможно, удастся узнать что-то новое о самой погребальной камере. Но не стоит рассчитывать, что изучение храма даст нам какие-либо материальные свидетельства об обстоятельствах жизни Иисуса Христа и его первых учеников.