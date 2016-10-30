Дети под колесами

Сегодня днем страшное сообщение пришло из Волгоградской области - на 73-м км трассы М-6 «Каспий» водитель рейсового автобуса Москва—Дагестан насмерть сбил трех несовершеннолетних девочек. Авария произошла примерно в 12:00 в Иловлинском районе в тот момент, когда дети переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате наезда автобуса две родные сестры 5 и 13 лет от полученных травм погибли на месте, еще одна 11-летняя девочка скончалась в машине скорой по пути в больницу. Позднее выяснилось, что дети вместе со своей бабушкой ехали в другом автобусе из поселка Кумылга в Волгоград, возвращаясь с каникул из Кумлыженского района. Во время санитарной остановки они в сопровождении женщины вышли в туалет, а в момент трагедии уже возвращались обратно к автобусу. Бабушка в настоящий момент в больнице - у нее шок.

Как сообщают очевидцы аварии и полицейские, над сбившим детей водителем хотели устроить самосуд, и полиции пришлось срочно увезти его в отделение.

Выяснилось, что виновником аварии оказался 27-летний уроженец Дагестана. Интересно, что водитель был злостным нарушителем ПДД - всего за год он нарушал правила 14 раз, а также не оплатил семь выписанных штрафов. Кроме того, за день до аварии мужчине исполнилось 27 лет. Правоохранители не исключают, что в момент аварии он мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.

Расследование дела взял под личный контроль губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Кроме того, к месту трагедии выезжали заместитель главы региона Александр Блошкин, исполняющий обязанности начальника ГУ МВД России по Волгоградской области генерал-майор юстиции В.М. Шевченко, а также следственно-оперативная группа главка.

По факту аварии возбудили дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более человек. Водитель находится в изоляторе временного содержания, следствие потребует арестовать его. Ему грозит до семи лет заключения. Права водитель получил относительно недавно - в 2013 году.

Пользователи соцсетей крайне бурно отреагировали на происшедшее.