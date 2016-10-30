Кажется, Клубу «1 июля» удалось доставить свой месседж прямо в голову Кремлю. Письмо 24 академиков и членов-корреспондентов РАН, посвященное казусу Мединского, обсуждалось в последний день Общего собрания РАН едва ли не больше, чем итоги выборов в Академию. По словам одного из авторов письма антиковеда Аскольда Иванчика, подписантов было бы больше, если бы было больше времени на правку. Некоторые члены Клуба «1 июля» хотели переставить абзацы и немного поменять текст, но большинство ответило, что «мы можем подписать и как есть».

Перед началом заключительного дня Общего собрания РАН я спросила у двух подписантов – рыцарей математики и физики – Виктора Васильева и Валерия Рубакова, почему они, не являясь историками, подписали это письмо.

Виктор Анатольевич отметил, что еготпоразил «шахер-махер» вокруг диссертации Мединского. Когда её сначала отправили на экспертизу в диссертационный совет Уральского федерального университета, потом главный ученый секретарь ВАК Николай Аристер попросил перенести обсуждение на более поздний срок, а затем глава ВАК Владимир Филиппов заявил, что срок прошел и дело оттуда забрали. Но более всего, В.А. Рубакова и В.А. Васильева поразило то, что критерием истинности и достоверности исторического труда Владимир Мединский объявил соответствие «интересам России».

«Для меня это верный признак того, что такого человека на пушечный выстрел нельзя подпускать к науке и вообще он не понимает, что такое наука», – подчеркнул академик Васильев.

«В науке другие критерии истинности», – согласен с ним академик Рубаков. – «Наука стремится получить объективное знание о мире. Для историка важно, как было на самом деле. Для физика, что, на самом деле, управляет движением. Представьте себе, что на точку зрения Мединского встанут физики и скажут, что этот закон природы правильный, потому что он соответствует интересам современного общества. Ну так же нельзя!».

«А если потом какой-то историк напишет свои замечания на диссертацию по физике или математике? Могут ли коллеги из других дисциплин проводить экспертизу в той области, где они не являются экспертами?», – спросила я.

«Если в этих замечаниях он заявит, что в диссертации по физике сказано, что закон Ньютона неправильный, потому что он вреден для общества, то я с аргументами этого историка соглашусь», – сказал Валерий Рубаков. – «Наша критика посвящена не каким-то тонкостям в работе Мединского, а методологическим принципам, лежащим в основе его диссертации. Я считаю, что научная методология – общая для всех наук».

«Ньютон, бог с ним, вот пусть бы они второй закон термодинамики отменили в такой формулировке», – смеясь, заметил Виктор Васильев.

«Президент РАН Владимир Фортов в комментарии ТАСС сказал, что ваше письмо – не мнение всей Академии, а лишь его подписантов. Фортов поступил как настоящий президент Академии или повел себя слишком осторожно?».

«Но это действительно не мнение Академии, а тех, кто его подписал! Причем здесь Фортов?», – воскликнул академик Рубаков. – «Он отвечает за всю Академию, а никто не знает мнения Общего собрания».

Академик РАН, физик Роберт Сурис был не менее категоричен в оценке диссертации министра культуры РФ, чем его коллеги:

- Почему вдруг физики принялись оценивать исторические диссертации?

- А что в этом плохого?

- Но Вы же не эксперт по истории?

- Но там же отмечены те пункты, которые доступны ученым разных специальностей. Наука есть наука. У нас же есть отделение, где занимаются историей как наукой. Я вчера голосовал за коллег из других отделений, в том числе за коллег из Историко-филологического отделения РАН. Тогда по логике критиков нашего письма, надо было физиков и математиков отстранить от этого голосования?

- А какова Ваша собственная главная претензия к диссертации Мединского?

- У меня сложилось впечатление, что в его работе отвергнуты критерии научности. Если история –наука, то диссертация по истории должна соответствовать научным критериям. Или же давайте не будем считать историю наукой!

* * *

На пресс-конференции, состоявшейся после одобрения работы Счетной комиссии по выборам в РАН (особой интриги не было, избрали всех, кого предложили Отделения), Владимиру Фортову вновь задали вопрос о письме 24 академиков.

- Я, разумеется, слышал об этом письме. Мне уже звонили много раз. Я считаю, что это личное мнение этих людей. Видимо, они имеют для этого основания. Я диссертацию Мединского не читал. Я – не историк, как вы знаете, хотя люблю читать исторические книжки. Поэтому это мнение тех, кто подписал эту бумагу. Это не есть интегральное мнение Академии.

* * *

Астрофизик Алексей Старобинский ответил на те же вопросы, что я задавала и другим его коллегам, подписантам этого письма:

- Почему Вы – физик, а не историк, подписали это письмо?

- Мы как ученые должны заботиться о качестве науки. В данном случае речь идет о качестве диссертационной работы, это равным образом относится и к качеству всех научных работ. Вся история возникла из-за того, что к диссертации Мединского были высказаны весьма серьезные критические замечания. Авторами заявления в ВАК было сказано прямым языком, что это халтура, а не диссертация.

Но вместо того, чтобы эти замечания опровергать на заседании Диссертационного совета [УрФУ], была предпринята попытка отложить заседание, а потом и отозвать дело [из УрФУ]. А, во-вторых, было сделано утверждение, что замечания в адрес диссертации Мединского имеют политические корни и что исследования министра важны для России.

На это был наш четкий ответ, что если было сказано, что данная диссертация – халтура и приведены конкретные аргументы, почему это так, то, пока не даны серьезные ответы на эти обвинения, пока не последовало открытого опровержения со стороны Мединского, то мы должны четко сказать, что никакая халтура Россия полезной быть не может. Это относится и к диссертациям, и ко всем научным работам, и к практическим приложениям не только в области науки, но и культуры и промышленности.

Никакая халтурная ракета России не может быть полезной! И поскольку наша обязанность как экспертов, а я не побоюсь сказать – экспертов мирового уровня – следить за качеством научной продукции в России в целом, и диссертаций, в частности, то поэтому я это письмо и подписал.

- Вас спросят, а почему Ваше внимание привлекла именно диссертация Мединского? Разве мало халтурных диссертаций?

- Они, конечно, есть. Но обычно их не рекламируют таким образом. Если работа плохая, то так и говорят, что, мол, работа на «тройку», но учитывая то и это, давайте ей поставим «четыре с минусом». А здесь происходит совсем по-другому. Автор диссертации и его коллеги не опровергают выводы, что эта работа «на двойку», но говорят, что её нужно оценивать на «пятерку», потому что она «соответствует интересам России». Против такой аргументации нужно категорически возражать, что мы и сделали.

- А если какая-то группа историков напишет критическое письмо о диссертации по физике, Вы будете рассматривать это письмо по существу или будете возмущаться, что историки лезут не в свое дело?

- Коллеги из других дисциплин иногда, на самом деле, пишут критические отзывы. Не историки буквально, а был пример с Фоменко. Мы подобные замечания рассматриваем и не будем ни в коем случае отвечать, что авторы не имеют права такие соображения присылать. На них нужно написать содержательный ответ, в зависимости от того, о чем идет речь. Идет ли речь о статье или о диссертации. Нужно давать ответ по сути, а не ссылаться на какие-то выдуманные аргументы.

P.S. Один из авторов ЗоЛУСе против В.Р. Мединского Константин Ерусалимский в комментарии в Фейсбуке о том, есть ли параллели между фоменковщиной и диссертацией министра, заметил следующее:

Качественное отличие этих разговоров от дискуссий вокруг «Новой хронологии» всё же выступает полной своей изнанкой. Если тогда было что обсуждать и всегда чувствовались научные рубежи, то в этой катавасии только «слепая ярость». Речи о науке нет, и было бы досадно сейчас задаваться вопросом о статусе «наук». Ну, понятно же, что нашу власть не устраивает всякая и любая гуманитарная наука, потому что всякая и любая гуманитарная наука несет опасность открытой дискуссии (и «открытые лекции» о «цветных революциях» это показали). И понятно, что удар по научной репутации В. Мединского выходит за рамки допустимого, потому что следующий рубеж – это диссертация В. Путина.

* * *

Член-корреспондент РАН, антиковед Аскольд Иванчик дал подробный комментарий о письме членов Клуба "1 июля":

Почему вы подписали это письмо?

Хотя большинство подписантов не являются профессиональными историками, там затрагиваются вопросы, важные для всех отраслей науки. И далеко выходящие за пределы исторической науки. Это вопрос о поиске истины. Я считаю, что истина существует, и мне кажется, что на этом основано научное мировоззрение. И целью ученого является поиск этой истины.

Диссертация Мединского основана на совершенно ином принципе. В качестве основы своей методики он провозглашает следующий принцип. Истинность того или иного исторического факта устанавливается на основании того, соответствует ли он российским национальным интересам. Фактически это означает отрицание истины. И, конечно, это подход не только не научный, а прямо ему противоположный. Если человек, проповедующий такие взгляды, называет себя историком, профессиональным ученым, то это подрывает основы науки и научного взгляда на мир.

Большинство подписантов этого письма отреагировало болезненно именно на этот факт. Это одна причина.

Вторая причина, более мелкая, менее важная, не такая философская, заключается в критике действий руководства ВАК. ВАК своими действиями фактически взял под защиту Мединского. И на наш взгляд, для науки очень опасно, когда институция, целью которой является защита научных стандартов, занимается защитой человека, который эти стандарты демонстративно нарушает и отрицает. Поэтому эти действия ВАК деструктивны для всей системы научной аттестации в России, и них невозможно не реагировать.

В конце вашего письма звучит угроза, что стоит передать ВАК обратно под контроль Академии наук.

Это никакая не угроза. На самом деле, это повторение той позиции, которая была сформулирована членами Клуба «1 июля» довольно давно. Это часть нашей программы, или точнее часть наших представлений о том, как должна выглядеть организация науки в России. Мы считаем, что Академия наук в состоянии обеспечить лучший экспертный контроль над ВАК и большую независимость экспертизы, чем это имеет место сейчас при контроле министром этой институции. А для любой экспертизы важна независимость.

Так что не дело Мединского навело нас на эту мысль, а просто стало еще одним случаем, который подтверждает уже давно сделанное утверждение, давно сформулированную позицию.

Как бы вы ответили на аргументы, что Мединского ругают по политическим соображениям, а не за саму суть его диссертации?

Это довольно странный упрек, так как в нашем письме нет ни одного политического высказывания. И для нас абсолютно все равно, каких политических позиций придерживается Мединский. Нас абсолютно не волнует его политическая карьера. Как я уже сказал, вызывает недоумение и возмущение то, что критерием истинности объявляется не соответствие историческому факту, а соответствие неким национальным интересам.

Нам всё равно патриотическим интересам или антипатриотическим. Если бы убеждения Мединского были прямо противоположными, то мы бы все равно, в точности так же, против такого подхода бы возражали.

Теперь Министерство культуры в своем комментарии пытается перевести эту дискуссию в политическую сферу. На мой взгляд, это свидетельствует о том, что Мединский чувствует себя неуверенно на чисто научной почве, и единственное место, где он может надеяться отбиться – это попытаться приписать нам какие-то политические мотивы, которых нет.

Единственное чего мы хотим, это защита научных стандартов и интересов науки. Мы боремся не против какой-то политической позиции, нам она безразлична. Мы боремся против возвращения лженауки в легитимную часть науки.