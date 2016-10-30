Продолжая разговор об археологических исследованиях христианских святынь Ближнего Востока, нам следует еще раз подчеркнуть, что соответствие этих мест событиям библейской истории опирается лишь на традицию, причем традиция эта восходит отнюдь не к временам Ветхого и Нового заветов, а в лучшем случае – к эпохе императора Константина. Да и то не всегда. Поучительной в этом смысле оказывается история перемещений «дуба Авраама».

Согласно ветхозаветному тексту, Авраам, расставшись с Лотом, поселился у дубрав Мамре в Хевроне, где воздвиг жертвенник. Именно там к нему явились три ангела. «И явился ему Господь у дубравы Мамре, когда он сидел при входе в шатер (свой), во время зноя дневного. Он возвел очи свои и взглянул, и вот, три мужа стоят против него. Увидев, он побежал навстречу им от входа в шатер (свой) и поклонился до земли, и сказал: Владыка! если я обрел благоволение пред очами Твоими, не пройди мимо раба Твоего; и принесут немного воды, и омоют ноги ваши; и отдохните под сим деревом» (Бытие 18:1-4). Во время этого посещения Авраам получил обещание, что у него родится сын.

Позднее христиане стали воспринимать трех посетивших Авраама ангелов как явление Троицы. Сюжет широко отражен в искусстве. Как правило, картины западноевропейских художников носят названия «Авраам и три ангела» или «Гостеприимство Авраама в Мамре», а в православной иконографии сюжет известен как «Ветхозаветная Троица». Дерево, ставшее свидетелем этих событий, неизменно присутствует на картинах. Обычно его называют «дуб Авраама».

Мозаика в базилике Сан-Витале в Равенне (до 547 года)

Миниатюра из Bible historiale (XV век)

Андрей Рублев (1411 или 1425-27)

Лодовико Карраччи (1610-1612)

Рембрандт (1646)

Виллем ван Херп Старший (XVII век)

Бартоломео Эстебан Мурильо (1667)

Франческо Фонтебассо (1759)

Джеймс Тиссо (1902)

Первое, что следует знать о «дубе Авраама», это то, что он мог быть и не дубом вовсе. На Ближнем Востоке действительно распространен, например, дуб палестинский (Quercus calliprinos, известен также под названиями Quercus coccifera subsp. calliprinos и Quercus pseudo-coccifera). Древнееврейским названием дуба служило слово ’ēlōn. Однако на него весьма похоже ’ēlāh (множественное число ’ēlōt), которое относилось к другому виду деревьев – теревинфу (терпентинному дереву, Pistacia palaestina, иногда включается в вид Pistacia terebinthus). Теревинф – близкий родственник фисташковому дереву (Pistacia vera), с древних времен он был источником эфирного масла. Как и палестинский дуб, теревинф широко распространен на Ближнем Востоке.

В переводах Ветхого завета эти деревья часто путаются, и теревинф называют дубом. По крайней мере, в описании местожительства Авраама «у дубравы Мамре, что в Хевроне» (Бытие 13:18 и др.) в оригинальном тексте упоминаются именно теревинфы. Крупные деревья, видимо, служили местами свершения языческих обрядов, что вызывало возмущение пророка Исайи: «Они [отступники от единобожия] будут постыжены за дубравы, которые столь вожделенны для вас, и посрамлены за сады, которые вы избрали себе. Ибо вы будете, как дуб, котороголист опал, (1:29-30). В оригинале здесь тоже не дуб, а теревинф. Относительно «дуба Авраама» путался уже Иосиф Флавий. В «Иудейских древностях» он называет дерево дубом (1, 186), а в «Иудейской войне» – теревинфом (IV, 533). Так что весьма возможно, что нечеткое употребление этих двух названий имело место уже в ветхозаветных текстах.

Палестинский дуб (Quercus calliprinos)

Теревинф (Pistacia palaestina)

Когда в IV веке нашей эры началось паломничество к христианским святыням Палестины, не был обойден вниманием и «Дуб Авраама», как место одного из важнейших эпизодов Ветхого завета, к тому же связанного со зримым проявлением троичности божества. Было найдено дерево (скорее всего, это был теревинф) возле места под названием Рамат-эль-Халил примерно в двух километрах к северу от Хеврона, по дороге ведущей в Иерусалим. Евсевий Кесарийский упоминает о почитании этого дерева представителями разных народов.

Подробности о поклонении дереву рассказывает Созомен в труде «Церковная история»: «Туземцы и отдаленнейшие жители Палестины, финикийцы, аравийцы, и теперь еще, во время лета, ежегодно совершают там торжественный праздник. К тому времени туда-де собираются многие и для торговли, — продавать и покупать. Этот праздник уважается всеми — и иудеями, потому что они гордятся патриархом Авраамом (как своим родоначальником), и язычниками, потому что на том месте было явление ангелов, и христианами, потому что здесь явился праведнику Тот, Кто в последствии пришел на землю для спасения человечества, родившись от Девы. И это место все чтут согласно с правилами своего богопочтения: одни, — воссылая молитвы Богу всяческих, другие, — призывая ангелов и возливая вино, либо принося в жертву ладан, вола, козла, овцу, петуха, ибо всякий, что из животных есть у него лучшего и драгоценнейшего, откармливал тщательно в течении целого лета, и по обету сохранял к пиршеству того праздника для себя и для своих. Из уважения к месту, или из опасения наказания Божья, там никто не сближается с женами, хотя в праздник они особенно заботятся о прикрасах и нарядах и, если нужно, выходят и прогуливаются — никто также не предается распутству, хотя все имеют общие палатки и проводят ночь вместе. То место открыто, занято пашнями и не застроено домами, исключая жилище близ дуба, в древности принадлежавшее Аврааму, и им же ископанный колодезь. Во время праздника из этого колодезя никто не черпает воды, ибо, по языческому обычаю, одни ставят на него зажженные свечи, другие вливают в него вино, либо бросают пироги, монеты, миро, пахучие вещества, — и оттого вода, смешиваясь с бросаемыми в нее веществами, естественно делается негодной к употреблению. Между тем как все это совершалось по сказанному, со свойственным язычникам весельем, приехала туда на богомолье мать Константиновой супруги и рассказала о том царю» (II. 4).

Император Константин не оставил без внимания рассказ тещи и отдал распоряжение епископам Палестины (его цитирует Евсевий Кесарийский): «Одно и величайшее благодеяние, оказанное вам благочестивейшей моей тещей, было то, что доныне скрывавшееся у вас безумие нечестивых людей она обнаружила своими к нам письмами <…> Она говорит, что место, носящее имя Маврийского дуба, где, как известно, жил Авраам, всячески бесчестится нечестивыми, что при этом дереве поставлены достойные совершенного истребления идолы, что вблизи его устроен жертвенник, на котором постоянно приносятся нечистые жертвы. Так как все это несообразно ни с настоящим нашим Царствованием, ни со святостью упомянутого места, то я считаю нужным известить вашу честность, что мы грамотой объявили славнейшему комиту и другу нашему Акакию, чтобы и идолы, сколько их найдется на упомянутом месте, были немедленно преданы огню, и жертвенник был разрушен до основания, и чтобы всем, кто после нашего повеления дерзнет совершить там какое-либо нечестие, приговаривались бы к казни. То место мы приказали украсить чистым зданием базилики, чтобы сделать его достойным прибежищем святых людей. А что при этом совершено будет вопреки нашему повелению, о том моя малость должна быть немедленно извещена через ваши письма, чтобы обличенного, как преступника закона, подвергнуть строжайшему наказанию» (Жизнь Константина, III, 52-53).

В 1926 – 1928 годах раскопки в Рамат-эль-Халил проводил немецкий священник и ученый-византинист Андреас Эваристус Мадер. Его книга о древностях Мамре была издана в 1957 году. При раскопах было подтверждено существование античного святилища, в частности, найдены обломки статуй Гермеса и Диониса. Во времена царя Ирода (37 г. до н. э. – 4 г. н. э.) священную рощу в Мамре окружили каменной стеной. Византийская базилика IV века расположилась внутри этой ограды. В 614 году, во время персидского завоевания, базилика подверглась серьезным повреждениям. На откопанных фрагментах стен были обнаружены граффити, оставленные христианскими паломниками. Один из них написал «Господи, помоги рабу твоему Парегорию», другие просто оставляли имена: Арсений, Христофор, Димас и другие.

Святилише в Рамат-эль-Халиле сохранялось и через после завоевания Палестины арабами. Указания паломников без сомнений указывают, что именно там находился «дуб Авраама». Приблизительно в 680 году французский епископ Аркульф совершил большое путешествие, посетив Рим, Египет, Константинополь и Святую Землю. Согласно Беде Достопочтенному, на обратном пути Аркульфа почему-то занесло к берегам Шотландии, где его корабль потерпел крушение у острова Айона в архипелаге Внешние Гебриды. Там его гостеприимно принял Адомнан, брат святого Колумбы. Со слов своего гостя Адомнан написал сочинение «О святых местах» (De locis sanctis), где рассказывалось и о «дубе Авраама». Епископ поведал, что дуб, весьма старый, стоит под церковной крышей. Ствол дуба весь изрублен паломниками, желающими получить реликвию в личное пользование.

Однако с XII века указания паломников становятся менее четкими. Вероятно, войны предшествующих двух столетий привели к тому, что традиция прервалась, и в качестве «дуб Авраама» стало выступать другое дерево (или даже деревья) в окрестностях Хеврона.

В 1104 – 1106 годах Святую Землю посетил игумен Даниил – первый русский паломник, оставивший рассказ о своем путешествии. Видел он и дуб: «Дуб же тот святой рядом с дорогой; когда там идешь, по правую руку; и стоит, красив, на высокой горе. А вокруг корней его внизу Бог вымостил мрамором белым как пол церковный. Вымощено около всего дуба того хорошего; посреди этого помоста вырос дуб святой из камня этого, удивительный! Дуб этот не очень высок, раскидист очень и густ ветвями, и плодов на нем много. Ветки же его низко к земле склонились, так что муж может, на земле стоя, достать его ветки. Окружность его в самом толстом месте две сажени, а высота его ствола до ветвей — полторы сажени. Удивительно и чудесно, что столько много лет стоит дерево то на такой высокой горе и не повреждено, не искрошилось!». Такое описание значительно отличается от старого дерева с изрезанным паломниками стволом, которое четырьмя веками раньше видел епископ Аркульф.

Поскольку Авраам почитался и мусульманами, у них тоже складывалась традиция поклонения дубу. Около XV века местами жизни Авраама (Ибрагима) начинают считать Эйн-Себту, местность к северо-западу от Хеврона. Нашлось там и дерево рядом с источником. Его стали называть Баллутет Ибрахим «дубом Ибрагима». С ботанической точки зрения на этот раз это был действительно дуб. Вид его был весьма примечателен: ствол дуба разделялся на трое. Так что его весьма легко идентифицировать по описаниям.

Первым западным путешественником, обратившим внимание на этот дуб, стал американец Эдвард Робинсон в 1838 году. В 1849 году Элизабет Финн, жена британского консула, провела три недели, живя с семьей и друзьями в палатках под этим дубом. Сообщают, что дерево стало местом традиционной ночевки паломников на пути между Хевроном и Вифлеемом. Они уносили с собой желуди, а некоторые и кусочки ветвей, хотя среди местного населения существовало поверье, что тот, кто повредит дуб, потеряет своего первенца. Британцы в 1860-х годах сообщали, что дуб почитается христианами и мусульманами, но не евреями, которые не верят, что праотец Авраам жил на этом месте.

В 1869 году кусочек дуба был представлен на выставке реликвий и фотографий Святой Земли, устроенной в Египетском холле на улице Пикадилли. Кусок ветви, размером в девять сантиметров, до сих пор хранится в музее Фонда исследований Палестины (Palestine Exploration Fund) в Лондоне. В марте 1859 года британский консул продемонстрировал дерево принцу Альфреду, сыну королевы Виктории, посетившему Палестину. В это время владельцы земельного участка, где рос дуб, предложили британскому консулу купить землю за 400 фунтов, но сделка не состоялась из-за отсутствия средств.

Дуб на фотографии 1856 года

В 1871 году нашелся покупатель. Дуб, вместе с холмом на котором он стоял и участком земли в долине, приобрел архимандрит Антонин (Капустин), начальник Русской Духовной Миссии на Святой Земле. Он основал в этом месте монастырь Святой Троице с большим странноприимным домом для паломников. В 1886 году на территории монастыря соорудили деревянную палатку – там, где, как считалось, располагался шатер Авраама.

Архимандрит Антонин

К концу XIX века старый дуб начал постепенно погибать. Один за другим засыхали его стволы, центральный ствол лишился коры и был покрыт червоточинами, но и это умирание продлилось целое столетие. Последний зеленый лист на дубе появился в 1998 году. Сейчас на территории монастыря стоит засохшее дерево, которое удерживают металлические опоры, но от корней дуба пошел новый молодой побег.

Дуб на рисунке 1887 года

«Дуб Авраама» на рисунке Конрада Шика, 1897 год

Раскрашенная фотография дуба, около 1900 года

«Дуб Авраама» в 2008 году. Молодой побег справа внизу

Обследовавшие дуб еще в конце XIX века британские ученые определили, что его возраст не более 300 лет, а вовсе не около пяти тысяч, как следовало бы, если б под ним действительно сидел Авраам. Этнограф Тауфик Канаан (1882 – 1964) обращал внимание на распространенность культа деревьев у арабского населения Палестины. Среди обследованных им мусульманских святынь 60 % были ассоциированы с крупными деревьями. Из этих деревьев большинство были дубами. Обычно одинокое дерево стояло возле скалы примечательно формы, где местные жители молились и возжигали масляные светильники. Вероятно, таким культовым местом изначально и был дуб Эйн-Себте, который позднее стали связывать с именем почитаемого как мусульманами, так и христианами персонажа.