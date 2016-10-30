После 10-месячного политического тупика парламент Испании утвердил лидера правой Народной партии Мариано Рахоя на пост премьер-министра страны. Традиционная двухпартийная система была сломана в результате двух неудачных выборов, что привело к беспрецедентной фрагментации в нижней палате, отмечает El Pais. Однако на этот раз Рахою удалось победить во втором туре только благодаря техническим уступкам, на которые пошла Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП), за что остальные левые силы в парламенте обвинили ее в оппортунизме.

Первый тур голосования в конгрессе состоялся в четверг, но тогда Рахою не удалось получить необходимое количество голосов. Во втором туре победу ему парадоксальным образом обеспечили члены ИСРП, которые решили воздержаться при голосовании по кандидату от Народной партии, чтобы избежать третьих в году внеочередных выборов, которые, как ожидается, уменьшили бы парламентское представительство партии. Это первый случай, когда ИСРП «без боя» отдали кабинет министров их главным политическим оппонентам. В результате за Рахоя проголосовали 170 депутатов, 68 воздержались, 111 проголосовали против.

Не все социалисты согласились следовать партийной дисциплине. Против Рахоя проголосовали 15 членов ИСРП, а также представители Социалистической партии Каталонии, партии Podemos и «Объединенных левых». Кроме того не участвовал в голосовании генсек ИСРП, ранее ушедший в отставку. За несколько часов до второго тура он отказался от депутатского мандата, заявив, что не хочет нарушать партийную дисциплину, но и воздерживаться при голосовании по кандидатуре Рахоя он не намерен, отмечает РИА Новости.

Кроме членов своей партии, Рахой получил поддержку лишь у представителей центристской партии «Граждане» и представителей региональной Канарской коалиции. Против выступили также националистические партии Валенсии, Страны басков и Каталонии.

В разговоре с журналистами сразу после голосования Рахой заявил, что остается еще слишком много несделанной работы и призвал парламент к сотрудничеству. «Мы будем пытаться искать согласия и понимания со всеми. Я рад, и, несмотря на то, что мы получили меньшую поддержку, чем [на выборах] в 2011 году, большинство испанцев продолжает доверять «Народной партии», которая управляла страной в самые трудные времена», — сказал новый премьер-министр.

Представитель ИСРП Антонио Эрнандо Вера попытался отвести огонь критики от партии, заявив, что социалисты остаются в оппозиции. По его словам, ИСРП по-прежнему выступает против политики правительства Рахоя и его реформ. «Ни вы, ни ваш проект не может рассчитывать на наше доверие», — сказал Эрнандо, обращаясь к Рахою.

Однако такое объяснение не удовлетворило представителей второй по представительству в парламенте левой партии Podemos, выступающей против мер жесткой экономии, проводимой кабинетом Рахоя. Глава партии Пабло Иглесиас, выступая в конгрессе, спросил, как социалисты могут называть себя реальной оппозицией, если они допускают Рахоя к управлению. «Вам может быть трудно это признать, но вы (ИСРП) ближе к «Народной партии», чем к нам», — сказал Иглесисас.

В это время тысячи протестующих собрались вокруг парламента, чтобы выразить свое несогласие с возвращением Рахоя в кресло премьера. Демонстранты были крайне недовольны пассивной поддержкой ИСРП своего традиционного оппонента, по их мнению, этот поступок можно расценивать как предательство избирателей. Комментируя протесты, лидер Podemos подчеркнул, что они не могут угрожать демократии. «Когда люди мобилизуются — это не угроза демократии. Летаргическое общество — вот, что представляет угрозу для демократии», — сказал Пабло Иглесиас.