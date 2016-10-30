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30 октября 2016, 07:24
Теодор Шанин

Путеводная звезда Теодора Шанина

Теодор Шанин
Теодор Шанин
Фото А. Дремайловой

29 октября — это праздник для всех, кто знает Теодора Шанина, одного из основателей и президента Московской высшей школы социальных и экономических наук. В этот день он родился в 1930 году в Вильно (ныне Вильнюсе). Мы от всей души поздравляем Теодора и хотим поделиться с вами несколькими его высказываниями, собранными его коллегами по МВШСЭН:

«Люди должны становиться взрослыми. Взрослыми учеными или взрослыми гражданами страны. Я не верю, что можно научить людей плавать теоретически, поставив их на берегу реки и объясняя им, как махать руками. Чтобы плавать, надо войти в воду. Единственный способ научить людей свободе — это дать им выбирать. Конечно, можно помогать советом, но выбирать должны они и нести ответственность за свой выбор».

«Люди ошибаются, потому что они выбирают способ мышления, который не дает им возможность видеть. Это селективная слепота, которую люди берут на себя, отчаянно защищают. Когда говоришь им: "ты не прав", — они отбиваются...»

«Мышление — это значит слово, а слово — это значит свобода слова. И она неплохой антидот против сумасшествия. И рождает глубокое чувство, что у каждого есть право сказать «нет» массовой истерике».

«Особенная вещь для меня — это связь этики и эстетики. Когда мне что-то подходит, я, бывает, говорю: "Это красиво", и я серьезно думаю, что это красиво, а не просто хорошо. И для меня сильнейшее, что я могу сказать: "Это некрасиво"».

«В России очень часто хорошие вещи гробятся, потому что люди не верят, что могут чего-то добиться. Отвага нужна не только потому, что быть отважным красиво. Отвага также нужна, чтоб побеждать трудности. Нужна отвага, ты должен подставлять шею раз за разом».

«Я думаю, что в большой мере то, что я делал и продолжаю делать, завязано на поколение шестидесятников, на этот поколенческий союз, если определять это более точно в терминах Карла Маннгейма. Эти люди мне близки и остались близки. И хотя большинства из них уже нет в живых, сохранилась некая модель мышления. Если хотите, это идеализм, может быть, детский, но чистый. Всё это осталось для меня путеводной звездой».

«История в большой мере определяет жизнь людей. Но в какой-то мере они могут влиять обратно на историю. Я — активист по натуре, что определилось довольно ясно с очень молодого возраста. Я реагировал на историю не только тем, что просто выполнял действия под нажимом истории, но также воевал с историей, поскольку она мне не подходила. Или поддерживал историю насколько я ее мог понять».

«Нет такой вещи, как катиться. Мы — свободные люди. Свободные люди всегда могут решить, что они не хотят катиться. Это разница между камнем и человеком. Но они должны захотеть [не катиться]». 

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