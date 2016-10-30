Россия не попала в очередной состав Совета по правам человека ООН. В ходе голосования членов Генеральной ассамблеи ООН Россия набрала 112 голосов стран-членов всемирной организации, но уступила Венгрии и Хорватии, которые получили 144 и 114 голосов соответственно. Таким образом, Россия проиграла в соперничестве за места в восточноевропейской группе и покинет СПЧ по истечении срока своих полномочий в конце 2016 года. Как отмечают западные СМИ, это дипломатическая цена, которую Россия должна заплатить за свои действия в Сирии.

Впервые в истории одному из пяти постоянных членов Совбеза ООН не удалось попасть в Совет по правам человека, образованный 10 лет назад. Россию выставили за дверь по настоянию более 80 правозащитных организаций, в том числе Human Rights Watch и Care International. Они призвали членов ООН задуматься над ролью России в сирийской войне. По их словам, представителям страны, которая участвует в систематическом убийстве мирных жителей и разрушении гражданских объектов не место в главной межправительственной инстанции ООН, отвечающей за права человека.

Правозащитные организации также добивались исключения Саудовской Аравии, которую считают ответственной за многочисленные жертвы среди мирного населения в результате бомбардировок городов Йемена, захваченных повстанцами-хуситами. Несмотря на протесты, королевство все же получило одно из четырех мест, зарезервированных для Азиатско-Тихоокеанского региона.

В общей сложности на трехлетний срок были избраны 14 членов СПЧ. От африканской группы в совет вошли Египет, Руанда, Тунис и ЮАР; от Латинской Америки — Бразилия и Куба; от Азиатско-Тихоокеанского региона Ирак, Китай, Саудовская Аравия и Япония; от группы западноевропейских и других стран вошли Великобритания и США.

«Отвергнув заявку России на переизбрание в Совет по правам человека, государства-члены ООН послали четкий сигнал Кремлю по поводу его поддержки режима, совершившего столько зверств в Сирии», — цитирует The Guardian представителя Human Rights Watch Луи Шарбоне. Россию обвиняют в поддержке авиаударов сирийского режима по городам, удерживаемым вооруженной оппозицией.

«Нам бы больше импонировало, если бы вот эти организации вели себя более активно на фоне тех зверств, которые на протяжении нескольких лет устраивают в Сирии боевики-террористы», — ответил на петицию правозащитников пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, комментируя голосования Генассамблеи ООН, заявила, что его итоги никак не повлияет на внутренние процессы в стране.

«Я воспринимаю непереизбрание России в СПЧ ООН как явление временное, которое не приостановит работы, ведущейся государством, институтом гражданского общества, уполномоченным по правам человека для укрепления прав человека, как в России, так и дальнейшей интеграции этой деятельности на международном уровне», — сказала Москалькова.

Глава Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов выразил сожаление в связи с тем, что Россия лишилась места в СПЧ ООН. По его словам, это «не имеет никакого отношения к опросу о положении с правами человека в стране», но касается только международных отношений.

«Это не сборная мира по правам человека, это не собрание стран, имеющих наивысшие рейтинги по соблюдению прав человека. Это международный институт, который призвал по линии Организации объединенных наций заниматься утверждением универсального характера прав человека в мире. То, что мы не получили необходимого количества голосов, обидно, конечно, но это не катастрофа», — подчеркнул Федотов.

В свою очередь представитель России при ООН Виталий Чуркин выразил уверенность, что страна будет избрана в СПЧ ООН «в следующий раз». «Мы были в Совете определенное количество лет, уверен, что в следующий раз мы войдем», — сказал он.