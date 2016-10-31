В Москве проходит 10-й юбилейный Большой фестиваль мультфильмов. Открылся фестиваль 27 октября 2016 года картиной знаменитого голландского режиссера Михаэля Дюдока де Вита «Красная черепаха», созданном на легендарной японской студии Ghibli. Мировая премьера фильма состоялась на фестивале в Каннах, в прокат

картина выйдет только в 2017-м году, а показ на БФМ стал премьерой в России.

Конкурсная программа БФМ включает несколько блоков: «Победители» (зарубежные фильмы с хорошей фестивальной историей), «Премьеры» (новые российские

короткометражки) и «Молодая российская анимация» (студенческие и дебютные фильмы). В этих программах - не только просмотры, но и голосование, по результатам которого на церемонии закрытия победители получат призы – авторские куклы Анимаши.

Взрослый блок дополняют две диаметрально противоположные по настроению спецпрограммы. Первая посвящена, так называемой, документальной анимации. Здесь – фильмы серьезные, даже зачастую мрачные: рассказы о зависимостях, личных и социальных трагедиях. Второй спецблок – «Мультфильмы со смехом» - полная противоположность первому: это программы комедий. Примыкает к этим трем сборникам программа «мультфильмов-иллюзий».

В детском блоке БФМ - семейные программы и фильмы. Новые приключения Петтсона и Финдуса порадуют поклонников книжного сериала Свена Нурдквиста. Во второй части трилогии (первая показывалась на прошлом БФМ) Петтсон и Финдус планируют отметить Рождество, но, как обычно, все у них получается неожиданным образом. Еще двое знаменитых героев – Тяп и Ляп – предстанут в полнометражном мультфильме из Чехии. Рядом с этими премьерами – несколько классических полнометражных фильмов. Среди них – культовая картина «Лабиринт», которой в этом году исполняется 30 лет. Совмещающий в себе игровое кино с анимацией фильм с Дэвидом Боуи даже спустя годы выглядит современным и неожиданным. Как и мультфильмы из британской программы. «Скотный двор», созданная в Англии 1960-х по мотивам знаменитой повести Джорджа Оруэлла, «Большой и добрый великан» (классическая английская экранизация), а также более современные мультфильмы для ТВ: приключения малыша-барашка Тимми от студии Aardman, история про мальчика и пингвина («Не потеряешь – не найдешь»), сказка про милую ведьму с ее

метлой («Место на метле»). Рядом с зарубежными программами – сборники современных российских мультфильмов для детей: работы студии «Пчела», короткометражки, созданные на обновленном «Союзмультфильме», фильмы- призеры Суздальского фестиваля. И традиционный «Утренник сериалов с какао и булочкой»: 4 программы, собравшие новые эпизоды из полюбившихся уже всем проектов и пилотные серии новых российских сериалов.

Дополняют детский блок программа новых польских сериалов для детей, собранная постоянным партнером фестивалем O!PLA, программа сериалов от телеканала Cartoon

Network (с новыми сериями «Суперкрошек», «Времени приключений» и «Всей правды о медведях»), традиционная благотворительная программа, вобравшая лучшие

российские короткометражные мультфильмы 21 века и, конечно, «Фабрика мультфильмов» - огромная интерактивная площадка, на которой дети могут сами научиться создавать анимационное кино в разных стилях и техниках под руководством известных аниматоров, художников и режиссеров.

Для взрослых зрителей БФМ также предусмотрена интерактивная программа, состоящая из встреч, лекций и мастер-классов. Как обычно, лекцию в рамках БФМ

прочитает Юрий Норштейн. Также состоится организованный совместно с телеканалом Cartoon Network телемост с создателями сериала «Суперкрошки». А специальным гостем БФМ-2016 станет Александр Петров, который расскажет на встрече со зрителями о своей замечательной ярославской студии и знаменитой технике

«живописи по стеклу».

Закрытие фестиваля пройдет 7 ноября. На церемонии будут вручены призы по результатам зрительского голосования, а также состоится российская премьера

полнометражного мультфильма «Луиза зимой». Эта картина, созданная французским аниматором Жаном-Франсуа Лагиони рассказывает о пожилой женщине, которая,

опоздав на поезд, осталась в одиночестве зимовать в маленьком курортном городке.

Нынешний фестиваль – юбилейный. БФМ проходит в 10-й раз, и этот праздник организаторы начали отмечать с начала 2016-го года – циклом программ «Мультфильмы по выходным», проходившим в сети «Каро». Именно так назывались клубные показы, из которых вырос Большой фестиваль мультфильмов. Сегодня БФМ – 12 дней, 20 площадок и 60 уникальных программ мультфильмов – и это только московская программа, после которой БФМ традиционно отправится на гастроли по городам России и в зарубежные туры.

Специально для Юбилея подготовлены несколько праздничных событий. Совместно с "Почтой России" подготовлен штамп для гашения марок с символом Фестиваля

девочкой Анимашей, а также будет напечатана юбилейная открытка, которую можно будет посылать своим друзьям с площадок БФМ. Также пройдет мини-выставка

фестивальных плакатов, которые каждый год дарит фестивалю графический дизайнер Игорь Гурович.

Расписание фестиваля - здесь