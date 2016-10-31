Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, которая в эти дни находится с визитом на Сахалине, осталась крайне недовольна качеством работы региональных властей по благоустройству городов и сельских поселений. Сенатор по всем статья отчитала губернатора региона Олега Кожемяко, а столицу Сахалина, Южно-Сахалинск, она назвала «затрапезным и неухоженным» городом. Матвиенко указала на плохое состояние дорог, обшарпанные фасады и отсутствие элементарного благоустройства, что выражается, например, в нагромождении объявлений и ненужной рекламы. Естественно, это не самая большая проблема города, однако эстетический облик действительно является важным фактором, определяющим его общее благоустройство и самочувствие жителей. «Полит.ру» изучил последние статистические данные и выяснил, какие российские города считаются наиболее приемлемыми для проживания по качеству жизни, комфорту, безопасности и экологическому состоянию.

В России насчитывается более 1100 городов, в которых проживают около 105 миллионов человек. Из всех городов самое высокое качество жизни отмечено в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге, следует из исследования, проводимого РИА рейтингом. За ними идут Татарстан, Краснодарский край, Белгородская область, Югра, Воронежская, Липецкая и Свердловская области.

Агентство анализирует основные аспекты качества жизни в регионе, такие как уровень доходов населения, занятость, населения и рынок труда, жилищные условия, безопасность проживания, демографическая ситуация, экологические и климатические условия, здоровье населения, уровень образования, обеспеченность объектами социальной инфраструктуры, уровень экономического развития и развития транспортной инфраструктуры.

Наихудшее качество жизни, согласно исследованию, в городах Забайкальского края, Калмыкии, Карачаево-Черкесской республике, Ингушетии и республики Тыва. Крым и Севастополь также находятся в нижней части списка.

Виды Севастополя. Набережная. / pixabay.com

Правительство России ежегодно проводит конкурс на звание «Самого благоустроенного городского (сельского) поселения». В этом году призовые места присуждены Ставрополю, Уфе, Хабаровску и Красноярску. Конкурс проводится с 1997 года, победители определяются в шести категориях. В 2015 году лидерами конкурса были Краснодар, Ульяновск, Калуга и Тула.

Несмотря на пасмурный климат, Санкт-Петербург чаще всего занимает первое место в рейтингах самых красивых городов России по версии туристических агентств и сайтов о туризме. Город на Неве обычно характеризуют такими эпитетами, как изящный, элегантный, интеллигентный, культурный и т.п. Архитектура исторического центра, Эрмитаж, Петергоф, разводные мосты, эстетическая и культурная близость к Европе делают Санкт-Петербург самым популярным российским городом среди туристов.

В тройку красивейших городов чаще всего входят также Москва и Казань, которая подверглась капитальному ремонту и реставрации перед «Универсиадой-2013». Самыми красивыми городами чаще других называют также Калининград, Екатеринбург, Нижний Новгород, Астрахань, Новосибирск, Сочи, Ростов-на-Дону и Архангельск.

Грозный занимает первое место в рейтинге наиболее безопасных городов по мнению местных жителей, говорится в исследовании Domofond. Пользователи агентства и сайта Avito оценивали по 10-балльной шкале справедливость утверждения «Я живу в безопасном районе и не боюсь идти домой в темное время суток». Столица Чеченской республике набрала 9,1 балла. Второе место заняла «нефтяная столица России» — Нижневартовск (7,6 балла). На 7,5 балла безопасность своего города оценили жители Саранска, Сочи, Мурманска и Армавира. В топ-10 также вошли Чебоксары, Сургут, Нижнекамск и Киров. Москва в этом рейтинге оказалась на 39 месте, Санкт-Петербург — на 49.

Статистику основных показателей окружающей среды раз в два года публикует Росстат. В нее входят данные только по развитым промышленным центрам, поэтому малые города, в которых почти отсутствует промышленность, в рейтинг не попадают. По последним данным Росстата, среди средних городов (от 50 до 100 тыс чел) самым экологически чистым является Сарапул (Удмуртия). На него приходится 4700 тонн загрязнений. Второе и третье места занимают Минеральные Воды (Ставропольский край) и Балахна (Нижегородская область).

Завод, трубы. Атмосферное загрязнение. / pixabay.com

Среди больших городов (от 100 до 250 тысяч чел) на первом месте находится Дербент, на втором — Каспийск (оба — Дагестан), на третьем — Назрань (Ингушетия). Курортные города Ессентуки и Кисловодск занимают 5 и 6 места соответственно. В рейтинге самых экологически чистых крупных городов (от 250 тыс до 1 млн человек) в первую тройку вошли Севастополь (Крым), Таганрог (Ростовская область) и Сочи (Краснодарский край).

Среди самых грязных городов России первое место уверенно занимает Норильск, где Норильский комбинат выбрасывает два миллиона тонн загрязнений, что составляет почти 100% всех выбросов в городе. Второе место занимает Москва, в столице ежегодно фиксируется один миллион тон выбросов в атмосферу, большая часть которых приходится на автомобильный транспорт. Третье место занимает Санкт-Петербург, где из 0,5 тонн загрязнений большая часть также приходится на автомобили. В десятку самых «грязных» городов входят также Череповец, Асбест, Липецк, Новокузнецк и Омск.