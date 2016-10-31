Проект бюджета на предстоящие три года в пятницу все-таки поступил в Государственную Думу, так что теперь редактирование росписи доходов и расходов находится в руках депутатов. Журналисты РБК изучили документ и выяснили, чем итоговый проект бюджета отличается от того варианта, который не был принят правительством две недели назад.

В целом по сравнению с первоначальной версией расходы на три года увеличились на 144 млрд рублей, из которых 59,6 млрд приходится на 2017 год. Прогнозные дефициты в 2017–2019 годах поменялись незначительно, то есть разработчики просто «подкрутили» доходы сообразно слегка возросшим ассигнованиям.

Интересно, что бюджет стал более открытым, то есть сократилась доля засекреченных расходов. Правда, незначительно, всего на 100 млрд, до 2,77 трлн рублей (17% всех расходов). Для сравнения: в 2016 году доля секретных расходов составляет 22,3%.

Документы с проектом бюджета доставлены в Госдуму 28 октября 2016 duma.gov.ru

Самые заметные изменения произошли в разделах «Общегосударственные вопросы», «Национальная экономика» и «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность». Первые два выросли на 35 млрд и 26 млрд рублей, а «безопасность» потеряла 25 млрд. А в следующие два года предусмотрено, что на национальную безопасность будет выделено на 230 млрд меньше, чем предполагалось изначально.

Также в документе прописано, что правительство собирается сократить объем бюджетных кредитов. Так, в 2017 году на эти цели будет потрачено 100 млрд, хотя ранее планировалось потратить 200 млрд, а в 2016 регионам было направлено 310 млрд.

Заседание Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам. duma.gov.ru

Экономить, конечно, будут не только на помощи регионам. Стало известно, что более 2,5 млн военных пенсионеров не получат единовременную выплату размером в 5 тысяч рублей, хотя их пенсии, как и «гражданские», были недоиндексированы в 2016 году. В 2017 году пенсии военным планируют повысить лишь на 4%. Об этом также пишет РБК.

В соответствующем законопроекте, который Госдума приняла в первом чтении, говорится, что выплата полагается лишь получателям пенсий от Пенсионного фонда, а военные пенсионеры получают пособия не от ПФР, а от своих силовых ведомств — Минобороны, МВД, ФСБ и т.д. Таким образом, единовременную выплату не получат примерно 2,6 млн человек.

14 сентября, накануне выборов в Госдуму, Дмитрий Медведев действительно сообщил, что выплата полагается всем получателям пенсий от ПФР. Тогда, впрочем, никто не обратил на это особого внимания, поэтому о том, что военные пенсионеры выплату не получат, стало окончательно понятно только сейчас.

Дмитрий Медведев на на заседании правительства 14 сентября 2016 government.ru

Между тем Минфин и Минэнерго после нескольких лет дискуссий пришли, наконец, к согласию о введении налога на дополнительный доход (НДД) для нефтяной отрасли, который затронет как старые, так и новые месторождения. Об этом пишут «Известия». Теперь ожидается, что новый налог появится уже в 2018 году. По планам Минфина изменения будут способствовать увеличению количества разрабатываемых месторождений. При этом опрошенные изданием эксперты опасаются, что риски недополучения налогов из-за возможных уловок нефтяных компаний остаются высокими.