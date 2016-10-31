В воскресенье ЕС и Канада подписали торговое соглашение, которое на протяжении нескольких последних недель находилось под угрозой срыва. Многие комментаторы называют это событие «эпохальными», однако сомневаются в том, что за этим соглашением могут последовать другие аналогичные.

Подписание торгового соглашения между ЕС и Канадой, пишет Wall Street Journal, стало формальным завершением длительного процесса, в ходе которого велика была угроза срыва всей торговой повестки ЕС. Соглашение как таковое, напоминают авторы, появилось в феврале, по итогам семилетних переговоров. Это первое торговое соглашение между европейским блоком и другой крупной экономикой. Для многих лидеров в ЕС это прототип других возможных соглашений с крупными торговыми партнерами, в том числе с Британией, после того как она выйдет из блока.

Формальное одобрение соглашения с Канадой – это большой шаг в направлении глобализации. Его контекстом стали нарастающие антиглобалистские настроения по всему ЕС. Из-за них общественная поддержка такого поворота в торговой политике была весьма слабой. В этом смысле тиражирование этой схемы в применении к другим странам может быть затруднительно. Собственно, переговоры с США по торгово-инвестиционной сделке уже находятся в шатком положении.

Демонстрация против Трансатлантического торгового партнерства / wikiwand.com

Перспективы подписания соглашения с Канадой тоже до последнего момента были неопределенными. Этому проекту воспротивился бельгийский регион Валлония, где фермеры опасались, что сделка поставит их в невыгодное положение из-за увеличения конкуренции с канадскими производителями. Из-за этого бельгийское правительство не могло одобрить соглашение, а ЕС, в свою очередь, не мог его подписать. Только в минувшую пятницу руководству страны удалось набрать необходимое число голосов в поддержку проекта.

История с торговой сделкой между ЕС и Канадой, пишет Financial Times, ставит под вопрос способность Европы к согласованию договоренностей. Сомнения вызывает эпизод с бельгийским сопротивлением. Когда это сопротивление удалось преодолеть, это, конечно, было воспринято в Брюсселе с большим энтузиазмом. Однако неизвестно, можно ли рассчитывать на аналогичный сценарий в других возможных случаях. Это, в свою очередь, вызывает вопросы о том, насколько прочно европейское единство и насколько на это единство можно полагаться в серьезных вопросах.

Если раньше на эту сделку возлагались большие надежды (что она откроет много новых возможностей), то теперь, скорее, она воспринимается как высшая отметка европейской торговой либерализации. После такого прецедента новые потенциальные партнеры будут предлагать уже гораздо менее амбициозные проекты сотрудничества, памятуя о том, с каких усилий стоит согласование.

Виды Франкфурта. Знак Евросоюза. / pixabay.com

Вероятно, пишет FT со ссылкой на европейского эксперта, области сотрудничества будут определяться более избирательно и точечно. Например, дальнейшие торговые соглашения, видимо, не будут включать в себя договоренности по инвестированию и сфере услуг. Иными словами, европейско-канадское соглашение может оказаться первой и последней сделкой между ЕС и внешней экономикой, которая охватывает практически все области экономической деятельности.

Это представляет собой проблему в том смысле, что ЕС такие договоренности важны. Его экономики в большой степени завязаны на экспорте. Сейчас они пытаются восстанавливаться после глубокого финансового кризиса. Международные торговые инициативы по сотрудничеству долгое время рассматривались как способ дать этим экономикам импульс к росту. Эталоном такой инициативы и ее практического воплощения было соглашение с Канадой. Если последующие соглашения будут более скромными и избирательными (что вероятно), импульс к экономическому росту в европейских экономиках будет, соответственно, слабее.