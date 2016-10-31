Партия «Грузинская мечта», основанная Бидзиной Иванишвили, получила большинство в парламенте Грузии. Это стало ясно после подведения итогов второго тура парламентских выборов. Из 50 округов, где не удалось установить победителя в 1 туре, в 48 победили представители «Мечты».

В итоге партия получит в парламенте 115 мандатов – на 2 мандата больше, чем необходимо для обеспечения конституционного большинства. Эта победа правящей партии оказалась достаточно прогнозируемой еще на стадии подведения итогов первого тура, отмечают политологи.

Бидзина Иванишвили будет продолжать влиять на грузинскую политику, тем более, что партия Михаила Саакашвили раскололась. Такое мнение высказала в беседе с «Полит.ру» Алла Язькова, доктор исторических наук, профессор, заведующий отделом Черноморско-Средиземноморских исследований Института Европы РАН.

«Да, «Грузинская мечта» получила большинство. И Михаил Саакашвили, сообразив ситуацию и просчитав ее, понял, каковы перспективы его партии. Во-первых, он прямо заявил, что не вернется – что будет работать в Одессе, где у него много дел. К тому же, если он вернется, в Грузии его могут и задержать. У него ведь больше нет грузинского гражданства – он поменял его.

Между прочим, партия Михаила Саакашвили, «Единое национальное движение», раскололось. И сейчас наиболее здравомыслящие люди, которые и раньше-то с Саакашкили были в натянутых отношениях, полностью от него отошли. И вполне вероятно, что появится вторая партия такого сорта – но, конечно, это была бы уже партия с гораздо меньшим содержанием.

Плюс к тому, есть еще и третья партия, получившая 5% голосов на выборах. В общем-то, это нормально – в конце концов, всегда нужно, чтобы был какой-то хотя бы незначительный противовес.

Что касается дальнейшего, то, конечно, Иванишвили будет продолжать из-за кулис корректировать программу действий. В этом сомнений нет: он вложил в это большие деньги. Но программа «Грузинской мечты» в принципе очень непростая. Некоторые российские эксперты считают, что она в какой-то мере направлена против России. Я так не считаю: тут речь идет не столько о России, сколько о других вещах.

«Грузинская мечта» – это партия, которая хочет сохранить то национальное достояние, которое осталось в Грузии. Это не всегда совпадает с интересами России. К примеру, представители «Грузинской мечты» считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными территориями, и будут продолжать считать. И тут есть два варианта: либо Россия будет категорически против этого и станет выступать с различного рода негативными заявлениями, либо она не будет обращать на это так уж много внимания.

Сейчас реально вернуть Абхазию, а Южную Осетию – кто знает! Хотя, между прочим, в марте 2014 года были переговоры по ее поводу, и интересно, что они все время переносились. И еще: однажды я побывала в Госдуме на слушаниях по этому поводу. Там был министр иностранных дел Южной Осетии Давид Санакоев, и я поняла (он прямо не говорил этого, но дал понять), что он, конечно, не согласится сейчас подписать какое-либо соглашение на этот счет.

С Абхазией яснее: она самодостаточна, у нее есть курортная зона; и примерно 40% абхазов раньше, уже не знаю, как именно сейчас, торговали с Турцией. То есть у них есть какая-то самостоятельная программа. Хотя, конечно, в Абхазии тоже не хотели бы спорить и ссориться с Россией, потому что они для России – выгодная курортная зона. Вот таким образом тут обстоит дело.

И последний и главный вопрос – это вопрос о вступлении в НАТО. Я хочу сказать, что этого не будет никогда. В НАТО Грузия не нужна: ну, зачем она Альянсу? Даже если бы, к нашему ужасу, случился какой-то более активный конфликт, обострение отношений НАТО с Россией, от Грузии тут помощи для НАТО может быть очень мало.

Турция – да, Турция могла бы еще что-то сделать в такой ситуации, а Грузия – нет, конечно. И, кроме всего прочего, у Грузии есть два больших интереса в России: это продажа вин (все знают, что лучшие на российском рынке – грузинские вина, все эти красные) и продаже ранних овощей. Вот все то, что поступает или не поступает на наш рынок в этой области, идет из Грузии.

Наконец, существует и еще одна интересная форма сотрудничества – о ней мне рассказал один из преподавателей МГУ. По его словам, весной все коридоры в МГУ буквально заклеены предложениями студентам отправиться в Грузию «на рабочий отдых». То есть они могут там работать, а заодно и отдыхать. Там это вполне возможно, там прекрасное море. Ну, сейчас, конечно, ситуация в целом менее хорошая, но, тем не менее», – объяснила Алла Язькова.

Ранее эксперт уже высказывала предположение о том, что большинство в парламенте получит правящая партия. Тогда она дала прогноз относительно того, какой политики в дальнейшем может придерживаться Грузия, если произойдет именно это. По ее оценке, международная политика Тбилиси, скорее всего, останется двойственной, нацеленной как на взаимодействие с Западом, так и на контакты с Востоком.

«Что касается внешних отношений, то, по данным соцопросов примерно двух-трехлетней давности (а с тех пор, в общем-то, картина не изменилась), большинство выступает за то, чтобы у политики было две стороны: и Восток, и Запад. Грузия подписала Соглашение о партнерстве и сотрудничестве с Евросоюзом, но опыт показывает, что ей торговать с ЕС нечем, она может только приобретать в ЕС – так что это односторонняя торговля.

Кроме того, Грузия проводит совместные учения с американцами и войсками НАТО – и тоже считает, в этой области сотрудничество должно быть с двумя сторонами: возможно, с Россией и, возможно, с США или НАТО. То есть перспектив вступит в НАТО у Грузии никаких, и она это понимает, но сотрудничество с НАТО она считает полезным», – уточнила Алла Язькова.

Она также согласилась с предположением, что особых изменений в отношениях между Россией и Грузией ожидать пока не следует. В то же время, комментируя сообщения СМИ о то, что в Грузии главой исполнительной власти может вместо президента стать глава правительства, эксперт отметила, что вопрос о верховенстве в исполнительной ветви власти является достаточно актуальным для Грузии уже несколько лет и что после формирования парламента он может быть решен.

Напомним, первый тур выборов в парламент прошел в Грузии 8 октября. Выбирают туда по смешанной избирательной системе: 77 депутатов – по партийным спискам, 73 – по одномандатным округам. В первом туре в парламент по партийным спискам прошли партия власти «Грузинская мечта», партия экс-президента Грузии, нынешнего губернатора Одесской области Украины Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» и «Альянс патриотов».