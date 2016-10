Эксперты Совета безопасности озаботились противодействием фальсификации истории, пишет «Коммерсантъ» в статье «О роли точности в истории».

«Убытки ОСАГО передадут по сети»: единый агент РСА поддержит обязательные продажи электронных полисов.

О том, почему ПФР не стал делиться информацией с банками, написано в статье «Кредитам отказали в СНИЛС».

«Ведомости»: «Сергей Кириенко возглавит наблюдательный совет "Росатома"». Возможно, это новый этап развития госкапитализма.

«"Домодедово" предоставит взаймы владельцу 6 млрд рублей»: ранее выданный кредит на 8,5 млрд рублей аэропорт уже фактически списал.

«Чем старение населения может быть полезно для мировой экономики»: растущее число пенсионеров может разогнать инфляцию и способствовать подъему экономики.

РБК в статье «Военным велено держаться» пишет о том, почему власти лишили военных пенсионеров единовременной выплаты.

Как изменился проект бюджета за две недели обсуждений описывается в статье «Мобилизация и экономия».

«Фармацевтика без границ»: правительство предложило пользоваться зарубежными разработками лекарств.

«Известия»: «Госорганы потребуют исходный код при закупках софта». Такая мера необходима для страховки на случай ликвидации разработчика продукта.

«Минфин обыграл Минэнерго»: новый порядок налогообложения нефтяной отрасли будет запущен с 2018 года.

«ЦБ вооружит банки защитой против хакеров»: регулятор создаст специальную лабораторию, прототипом которой станет малайзийский центр восстановления данных.

Политолог, профессор МГИМО Валерий Соловей дал интервью «Газете.ru», которое разместили под говорящим заголовком «Перемены начнутся в 2017 году».

The Economist: «Проблема для Хиллари Клинтон. ФБР пересматривает электронную переписку Клинтон» (Trouble for Hillary Clinton: The FBI reconsiders Clinton’s e-mails). Нехорошие новости для номинированного демократами кандидата в президенты США появились за считаные дни до президентских выборов.

«Китай и прошлое: Nihil sine Xi» [лат. — ничего без Си] (China and the past: Nihil sine Xi). Китай старается сохранить контроль над своей версией прошлого. В сфере историографии развернулась битва.

Bloomberg: «Британские банки могут благодаря отделению от ЕС получить выгоду в $14,6 млрд в год, считают лоббисты» (U.K. Banks May Gain $14.6 Billion Yearly Leaving EU, Says Lobby). Группа, лоббирующая отсоединение Британии от ЕС, уверяет, что британским банкам такой поворот событий будет выгоден.

«Мощное землетрясение произошло в Италии и разрушило базилику св. Бенедикта» (Powerful Quake Shakes Italy, Topples Benedictine Cathedral). Это третье мощное землетрясение в Италии за два месяца. Человеческих жертв нет, но разрушены несколько памятников культуры.

The Wall Street Journal: «В ФБР междоусобица из-за расследования по Клинтон» (FBI in Internal Feud Over Clinton Probe). ФБР собирается приступить к анализу примерно 650 тысяч электронных писем. Эти письма могут содержать отсылки к частному серверу кандидата в президенты США от демократов Хиллари Клинтон. Начались противоречия между ФБР и министерством юстиции.

«ЕС и Канада подписали эпохальное соглашение о свободной торговле» (EU, Canada Sign Landmark Free-Trade Agreement). ЕС и Канада наконец заключили торговую сделку, которая так долго откладывалась.