Валентина Матвиенко внезапно назвала Южно-Сахалинск «затрапезным и неухоженным» городом, потребовав от региональных властей срочно заняться благоустройством.

Заявление Матвиенко выглядит по крайней мере странно. Вряд ли она не знает, что благоустройство — обязанность городской, а не областной администрации. И тем не менее, ставит на вид Олегу Кожемяко, который, тем более, и область-то возглавляет всего полтора года.

Может быть спикер Совета Федерации просто не любит губернатора Сахалина? Или с какой-то целью напоминает местной элите о работе его предшественника Александра Хорошавина? Виноват, мол, не только в коррупции, но и за вверенной территорией не следил.

Наверняка сейчас на Сахалине многие пытаются разгадать смысл слов Матвиенко.