Изменить систему судейства, действующую в настоящее время в российском футболе, пообещал вице-премьер, глава Российского футбольного союза Виталий Мутко. Это заявление прозвучало в интервью информационному агентству «Р-Спорт».

Заявление о том, что исполком РФС пересмотрит систему судейства, прозвучали после того, как по итогам последних матчей чемпионата России произошло несколько скандалов, связанных с ошибками судей. По словам Мутко, изменения могут быть внесены уже 31 октября.

Напомним, претензии к судейству и его организации не раз возникали и прежде, но особенно громкими они стали после того, как футбольный клуб «Спартак» потребовал от РФС отстранить до конца сезона арбитров Сергея Иванова и Романа Усачева за их судейство на матче с «Зенитом». Этот матч закончился со счетом 4:2 в пользу петербургского клуба.

Арбитр Сергей Иванов на футбольном матче "Зенит" - "Спартак" / Игорь Озерский/Коммерсантъ

После матча руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Валентин Иванов ушел в отставку. Исполняющим обязанности главы департамента был назначен действующий арбитр Алексей Николаев.

«Готовится исполком РФС, вопросы судейства мы обязательно рассмотрим там, изменение всей этой системы судейской. Будем уже смотреть применение всех людей, кто на какой позиции что может сделать», — уточнил в связи с этим Мутко.

В печати также появилась информация о том, что Валентин Иванов якобы может вернуться на работу в Международную федерацию футбола (ФИФА). Однако Мутко опроверг ее, заявив, что ничего об этом не знает, считает это выдумкой и вернется к вопросу работы Иванова в РФС. Слова вице-премьера привело спортивное издание «Спорт-Экспресс».

По мнению спортивного журналиста Никиты Белоголовцева, ситуация с судейством на футбольных матчах в России является чрезвычайно проблемной и не может быть выправлена в коротких срок.

Никита Белоголовцев

«Футбольное судейство в России — дико проблемное, к нему миллион вопросов. Самое страшное — что к российским судьям нет никакого доверия у других участников футбольного процесса, как это любят называть чиновники. То есть мы пришли в очень опасную ситуацию, когда, в общем-то, абсолютно любая ошибка судьи практически в любом матче начинает сразу же трактоваться как заведомая предвзятость, возврат кому-то за что-то, "свисток" в сторону одних или других групп влияния.

Можно долго рассуждать о том, почему это произошло, но главное — это произошло. И здесь одна из проблем состоит в том, что судейская корпорация, если вообще уместно говорить о корпорации, невероятно уязвима. В России сложилась практика, в которой судьи не могут отстаивать свои интересы. Есть, с моей точки зрения абсолютно глупое правило, что судьи не могут давать интервью и объяснять свои решения.

Так сложилось, что судья у нас и на поле не обладает никакой, по сути, финальной властью. Понимаете, когда болельщик видит, что тот или иной футболист систематически орет на судью (и, в общем, даже без звука понятно, какими словами он его награждает), а судья это стоически терпит и не показывает за это даже желтой карточки, не говоря уж о красной, — то закладывается такой поведенческий паттерн, что на судью можно орать матом. И что судью можно воспринимать, как элемент игры, по значимости сравнимый с угловым флажком.

Так что изменение в этой области не произойдет по щелчку пальцев: мы так вот ими щелкнем — и с судейством станет все хорошо. Нет.

Самое забавное, что Мутко — один из людей, который приложил руку к созданию этой ситуации. Потому что он считал абсолютно нормальным после каких-то судейских скандалов систематически давать комментарии в духе: "Этот человек больше никогда и ничего судить не будет". Хотя, по букве закона, ни министр спорта, которым тогда был Мутко, ни глава Российского футбольного союза, которым он был и остается, не могут решать такие вопросы.

АГН "Москва"Пресс-конференция по итогам заседания исполкома Российского футбольного союза в Москве

Это, в общем, системная проблема — с тем, что у судей нет независимости. У судей нет своих, скажем так, лоббистов — людей, которые и в публичном пространстве, и в каких-то аппаратных историях отстаивали бы их интересы. Плюс все это накладывается на репутацию людей, которые, при приложении к ним некоторых усилий или, наоборот, бонусов, обеспечивают должный результат.

В общем, даже если объективно этого в последнее время стало меньше и если даже непонятно, было ли это вообще в последнее время хоть в каком-то объеме, то репутация все равно не меняется сразу же. И все последние события в российском футболе, которые начались с матча "Спартак" — "Зенит", продолжились матчем "Спартак" — "Ростов" и как-то не очень понятно разрешились матчем "Спартак" — ЦСКА, они как бы про это.

Очевидно, что судья делал ошибки в матче "Спартак" — "Зенит", с которого началась вся эта околосудейская "истерика". "Истерика" тут имеется в виду не в плохом смысле слова, а по констатации уровня напряженности. Итак, началось с этого; потом подал в отставку глава судейского корпуса.

А дальше сложилась какая-то абсолютно фантасмагорическая ситуация, в которой судейским корпусом временно руководит действующий арбитр, который как бы сам себя назначил на матч ЦСКА — "Спартак", а потом назначил инспектора, который должен был его же работу в этом матче оценивать; и потом еще, в качестве главы судейского корпуса давал интервью о том, как он отработал в матче ЦСКА — "Спартак" и почему не поставил там пенальти.

Ну, это же абсурд абсолютный! Такого не должно быть, и это все не лечится двумя словами Виталия Мутко. К сожалению. И не лечится даже двумя словами плюс всякие такие протокольные мантры, которые нужно произнести, про качество подготовки, физическую форму, неотвратимость наказания и бла-бла-бла», — объяснил Никита Белоголовцев.