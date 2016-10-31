Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал «истерикой» реакцию США и Великобритании на действия России в Сирии. Слова об этом прозвучали в фильме «Я твердо все решил. Евгений Примаков», который вышел в эфир на телеканале «Россия 1».

«Сейчас на фоне того, что происходит вокруг Сирии, наши западные партнеры, прежде всего американцы, да и британцы, уже доходят в своей истерике до публичных оскорблений, употребляя такие слова, как "варварство" и "военное преступление"», — подчеркнул он.

Также Сергей Лавров напомнил о бомбардировке Югославии в 1999 году, назвав эти действия «агрессией» НАТО. «Это было первое вооруженное нападение в Европе на суверенное государство после 1945 года», — отметил он.

Напомним, ключевое сейчас сражение в Сирии — бой за Алеппо. Он длится уже более четырех лет, в результате некогда крупнейший город страны практически находится в руинах. Фактически сражение идет между правительственными войсками и т. н. «умеренной оппозицией» — это не запрещенное в России «Исламское государство», а как раз те формирования, которые по мере сил поддерживаются Соединенными Штатами, а также «Фронт ан-Нусра», местное отделение «Аль-Каиды» (эти организации запрещены в России).

Летом правительственные войска начали наступление на Алеппо, и в конце июля смогли взять в кольцо группировку повстанцев на востоке города. Окружение не является хоть сколько-нибудь стабильным — постоянно приходит информация о том, что «оппозиция» или исламисты готовят прорыв блокады, атакуют ту или иную стратегическую дорогу и т. д. Но блокада пока держится — причем во многом благодаря усилиям России.

Пуск крылатых ракет "Калибр" по целям на территории Сирии. Август 2016 МО РФ

Российская авиация участвует в бомбардировках Алеппо, но в районе города присутствуют и «простые» военные. 21 октября, когда была объявлена «гуманитарная пауза» для того, чтобы дать возможность покинуть осажденный город всем желающим, причем как мирным, так и военным, охрану коридоров, безопасный проход через которые гарантировался, обеспечивали в том числе и российские военнослужащие.

В начале октября госсекретарь Соединенных Штатов Джон Керри призвал расследовать действия России и Сирии как военные преступления. В частности, речь шла об авиаударах по больницам, которые, по мнению Керри, наносят Москва и Дамаск. Керри заявил, что Россия и правительство Асада «должны миру больше», чем «объяснения того, почему они продолжают наносить удары по больницам, медучреждениям, а также женщинам и детям».

Руководители стран-членов Европейского союза даже обсуждали вопрос введения новых санкция против России из-за бомбардировок Алеппо, но Италия заблокировала это решение.

Правда, в военных преступлениях обвиняют не только Россию и ее союзника, Башара Асада. Специальный посланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил, что потрясен и возмущен масштабами обстрелов западного Алеппо — эта часть города как раз находится под контролем «асадистов».

Согласно информации посланника, за последние два дня вооруженные группы оппозиции выпустили множество ракет по жилым пригородам западного Алеппо. В результате этого были убиты и ранены несколько сотен людей.

Де Мистура отметил, что нет оправдания тем, кто, пытаясь прекратить осаду в восточной части города, устраивает обстрелы в жилых районах — по его мнению, это может считаться военным преступлением.

Россия пока предпочитает в ответ на обвинения указывать на то, что Соединенные Штаты сейчас участвуют в атаке на иракский город Мосул, который находится под контролем Исламского государства. Так, Минобороны России заявило об обстреле самолетом ВВС США школы в районе Мосула. За день до этого представитель Белого дома обвинил Россию в ударе по школе в сирийском Идлибе, в результате которого погибли 22 ребенка.