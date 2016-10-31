Министр культуры России Владимир Мединский и глава театра «Сатирикон» Константин Райкин принесли друг другу извинения за «излишнюю эмоциональность». Такое сообщение распространили СМИ, основываясь на пресс-релизе Минкульта. Представители «Сатирикона» опровергли его.

Информация о якобы состоявшемся обмене извинениями между Мединским и Райкиным появилась в печати после встречи представителей театра и руководства ведомства. В сообщении пресс-службы Минкульта, опубликованном по итогам встречи, говорилось, что во встрече участвовали сам глава ведомства, его заместитель Александр Журавинский и директор «Сатирикона» Анатолий Полянкин. Далее в закавыченной части текста, которая если и является цитатой, то без указания, чьей именно (предположительно – Журавинского), было сформулировано следующее:

«Коллеги из «Сатирикона» посчитали несправедливой нашу оценку экономической ситуации, мы не готовы признать справедливой их оценку финансового состояния театра и претензии в цензуре. Однако после спокойного обсуждения и разговора Министра культуры с Константином Аркадьевичем, мы все посчитали, что инцидент исчерпан и непонимание преодолено.»

Следом приводилось высказывание Полянкина: «Мы честно поговорили. Прояснили позиции друг друга. Принесли друг другу извинения за эмоциональность. Владимир Ростиславович переговорил с Константином Аркадьевичем. Все наши опасения развеяны. Взаимопонимание восстановлено». Сообщалось также, что Мединский подтвердил готовность после утверждения федерального бюджета на 2017 год оказать содействие театру.

Здание Театра "Сатирикон" / wikipedia.org

Это было истолковано многими, в том числе журналистами, как сообщение о достижении финансовой помощи и взаимных извинениях между Райкиным (на Съезде Союза театральных деятелей России выступившим с речью против цензуры и несколькими днями ранее говорившем о сложном финансовом положении театра) и Мединским, и в таком виде распространилось в СМИ.

Социальные сети приняли известие эмоционально, распространив его вместе с большим количеством негативных комментариев, ставящих под сомнение искренность ранее звучавших высказываний Райкина. Суть их сводилась к тому, что заявления были забыты после обещания найти для театра деньги.

«Все, денег дали – и мракобесие уже не мракобесие и цензура не цензура. А Костя, конечно же, наступил на горло собственной песне исключительно ради коллектива театра, за который отвечает», – написал, например, на своей странице в Facebook пользователь Карл Волох, проживающий в Киеве. «Ворон ворону...», – высказался пользователь Борис Марусич из Симферополя. «Позорище!», – поддержал его пользователь Борис Ночёвкин. Подобных высказываний было множество.

«Вот и славненько. Вся проблема только в деньгах, а именно в их отсутствии. Свобода слова тут абсолютно ни причем», – заметил пользователь Андрей Казаков (андрей казаков). «Оказывается вот зачем все это было нужно. Не так ли, Константин Аркадьевич?», – поинтересовался Александр Кобеляцкий, сотрудник интернет-издания Sportbox.ru.

«Удивительно, как разговоры в кабинетах с глазу на глаз размягчают мятежные души. Волшебные кабинеты согласия и рабочего порядка», – саркастически заметил журналист Александр Тверской. Позже он высказался подробнее:

«История с Райкином – это показательный и точный коллаж российского общества. Буквально каждый элемент этой несчастной кутерьмы, которую мы продолжаем зачем-то называть обществом показал свои чёткие контуры. Вот некоторые из них.

Райкин – это государственное искусство, всеми признанное, официальное, несамостоятельное, ибо находится на содержании у власти. Весь цех по старинке всегда со всем согласен и всегда на всё готов. Но, одному не дали денег и он талантливо не сдержался иэмоционально эти деньги попросил, обнадежив при этом некоторых хороших людей, что всё не так уж продано и попрано. В результате был вызван на ковёр и при "взаимоуважительной" беседе все вопросы решились. Надежды у людей рухнули в сотый раз. А мятежник от официального искусства успокоился. Эти люди весьма воспитанные и начитанные, но совесть у них гуттаперчевая.

Хирург - это каста прихлебателей и лизоблюдов от народа, которых власть прикармливает и держит под рукой, чтобы в нужный момент опричнина была готова выполнить свою основную работу. Это люди малокультурные, жадные и глупые. Опасный пласт общества, который разросся, как на дрожжах при этом режиме. Сюда входят православные активисты, различные патриотические движения, ряженое казачество и ещё сотни легализованных экстремистских группировок. Ханжи мелкого пошиба и главная боевая опора этого режима. Неосторожное выступление Райкина и у этих "людей" с клыков закапала слюна.

Р.Кадыров и Д.Песков / Киевские Ведомости

Песков и Кадыров - это сама власть. Само государство. Оно держит под контролем и Райкина, и Хирурга. Может стравить, может помиловать, может проигнорировать. В данном случае Песков осадил Хирурга, проявил барское снисхождение к Райкину. А Кадыров поддержал Хирурга. В таких мелочах баре могут расходиться - не смертельно. Это тысячи и тысячи чинов, которые правят бал и именно от них зависит каждый вздох их подданых, которых они финансируют. Это цензоры и законодатели морали. Всесильные и упивающиеся своим могуществом.

Познер - это протестующая интеллигенция, вроде бы независимая, которая занимается двурушничеством на рефлекторном уровне и очень тонко чувствует границы дозволенного, чаще всего проживает за границей и оттуда борется с режимом. Эти люди имеют свою принципиальную позицию, они обличительно честны и правдолюбивы - не всегда до конца, но всё же. Слушая этих людей, иногда создаётся такое не очень приятное впечатление, что нас где-то ̶н̶а̶е̶.̶.̶.̶ водят за нос. Вроде бы всё хорошо, а проскальзывает нечто, то тут, то там. Нечто двусмысленное и неприятное. В данном случае Познер просто не мог не поддержать горячо Райкина. Что, наверное, правильно и очень удобно.

Мне этот коллаж не особо нравится, но другого у нас нет. Приходится "любоваться" тем, что имеем.»

«Интересно, а кто режисер у спектакля Райкин / Мединский / Познер ? Чувствуется рука мастера», – задался вопросом Герман Клименко, советник президента России в Администрации президента. В ответ его читатели практически всерьез предполагали, что к событиям мог быть причастен Володин или Кириенко. В других обсуждениях звучали соображения про «заказные речи», «подлые времена и подленькие душонки», нежелательность «прислушиваться к клоунам» и тому подобное.

Некоторые выступали в защиту Райкина. «А с чего вы взяли, что "мятежник от официального искусства успокоился"? Он вам это сообщил? Руководствуетесь официальным сообщением? Что это за болезнь такая, что за вредная блажь, принижать любой моральный поступок. Ну, не "Новодворская" К.Райкин. И что? А кто в сегодняшней России Новодворская? Только те, кто с пулей в спине», – убеждена была пользователь из Москвы Гаяне Ханова. «После выступления К.Райкина атмосфера в обществе начнёт меняться», – выразила уверенность пользователь Людмила Калюпа.

«Бог ты мой, сколько моральных претензий к человеку, жизнь которого еще не завершена. Меня в этой истории цепляет другое: публично высказанное недовольство не может иметь продолжение в кабинетной беседе. Райкин это понимает, тем более – Познер. И тем более – Мединский. Антракт», – присоединился к голосам тех, кто не склонен был осуждать Райкина, доцент Самарского государственного университета Юрий Пермяков.

А затем «Сатирикон» сам опроверг сообщения о каких бы то ни было извинениях со стороны Райкина. Оказалось, что режиссер на встрече все же не присутствовал, находился в это время в Новосибирске, выслушал действительно имевшие место извинения министра по телефону и ответных не приносил, ни от каких своих слов тем самым не отказываясь. Эту информацию также пытались распространять в социальных сетях, главным образом в комментариях к постам, «разоблачающим» якобы существовавшие корыстные мотивы Райкина.

В тренде обсуждения якобы совершенного артистом неэтичного поступка пользователь Альберт Гончаров оставил комментарий: «Истины ради — Райкин ни перед кем не извинялся». Пользователь Александр Лернер поддержал его: «О каком «договорились» идет речь? Это Мединский извинился перед Райкиным. Прочитайте заявление администрации "Сатирикона". Райкин сейчас далеко от Маасквы…»

Новый виток обсуждения начался после того, как Минкульт в новом пресс-релизе отозвался на уточнение «Сатирикона». Ведомство сообщило, что встреча была «закрытой», разговор, который вели ее участники – «служебным», и об этом якобы не следовало рассказывать, а также – что претензии по поводу «цензуры» в министерстве считают безосновательными. В заключение прозвучало предложение прекратить дискуссию.

Константин Райкин / фото: 2do2go.ru

«С утра все новостные ресурсы бомбили сообщениями о том, что Райкин и Мединский принесли друг другу какие-то извинения. Это есть вранье. Худрук "Сатирикона" Райкин был в Новосибирске и ни с каким министерством не встречался.

Мифы Мединского становятся навязчивыми. Зачем врал?», – возмутилась пользователь Наталья Радько из Москвы.

«В Минкультуры прокомментировали опубликованное на сайте театра "Сатирикон" уточнение относительно встречи директора театра с министром культуры. В этом уточнении, в частности, опровергалась получившая ранее распространение информация о том, что Райкин извинился перед Мединским. На этот раз представители Министерства заявили, что худруку театра "Сатирикон" не стоило комментировать результаты закрытой встречи руководства театра с главой ведомства, а его претензии по поводу цензуры там выслушали и сочли безосновательными. Руководству театра предложили "не умножать сущности" и немедленно прекратить дискуссию по этому вопросу», – отреагировал на это публицист, литературный критик, руководитель отдела продвижения в социальных медиа Green SMM agency Николай Подосокорский.

После этого преобладающим тоном в обсуждениях стал уже тон возмущенный в отношении представителей Минкульта и благожелательный по отношению к Райкину. «"Немедленно прекратить дискуссию?" Если министерству не нравится дискуссия, то у него прекрасный выход – заткнуться. Но затыкать собеседника – это уже нонсенс, только доказывающий, что как раз затыкание критиков и есть метод работы министерства. Что и говорил Райкин», и – откликнулся на это пользователь Артур Григорян.

«Господа, уже столько написано про технологии СМИ по маргинализации любого, кто скажет слово, отличное от "хора им.Кремля"! И опять на те же грабли! Райкин захотел сказать - вышел и сказал. Если бы захотел взять слова назад – публично бы это сделал, вот тогда и кидались бы со своими разочарованиями… Так нет, не терпится доказать, что все одним, известно чем, мазаны, а теперь – разочарование и непонятки», – напомнила пользователь Марина Шатрова из Санкт-Петербурга.

«Как это мило, нет слов! Райкина одернули – и кто!», – подчеркнула пользователь Наталья Пахсерьян. «Завтра пресс-служба Министерства культуры уточнит, что Мединский не обещал оказать содействие в финансировании театра Райкина и что этот вопрос будет рассматриваться в общем порядке», – невесело пошутил пользователь из Химок Юрий Кузнецов.