ProScience Театр с Александром Панчиным и Николаем Фомушиным. 21 ноября

21 ноября в Центральном Доме журналиста состоится выступление известного российского биолога Александра Панчина и иллюзиониста Николая Фомушина. Тема вечера — «Магия науки и наука магии».

Чем магия отличается от науки? Что случится со свитером Гитлера, если его постирать? Почему люди верят в паранормальные явления? Насколько легко обмануть наш разум? В совместном выступлении биолог Александр Панчин расскажет, а иллюзионист Николай Фомушин покажет, как хорошие принципы мышления иногда нас подводят, заставляя верить во всякую ерунду.

Александр Панчин — кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института проблем передачи информации РАН, член Совета Фонда «Эволюция».

Николай Фомушин — иллюзионист, менталист и фокусник.

Оба выступающих входят в экспертный совет Премии имени Гарри Гудини, предлагающей 1 миллион рублей любому, кто первым докажет, что обладает паранормальными способностями в научном эксперименте.

ProScience Театр – это научно-публицистический стендап или большой разговор с ведущими деятелями науки и искусства, в котором зрители становятся полноправными собеседниками выступающих.

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Выступление Александра Панчина и Николая Фомушина состоится 21 ноября в Центральном Доме журналиста по адресу: м. Арбатская, Никитский бульвар, д. 8а. Начало в 19:00.

Билеты можно приобрести на сайтах timepad.ru и bigbilet.ru.

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