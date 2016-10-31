Новость дня

Руководство Приморского океанариума готовит исковые заявления о защите чести и достоинства после обвинений в плохом уходе за животными.

«Океанариум готовит иски в суд, как от физических лиц, так и от юридического лица о защите чести и достоинства. Правовая служба океанариума считает изложенные в соцсетях доводы недостоверными», — сообщается на официальной странице океанариума в соцсети.

Как сообщалось, в конце октября в океанариуме погибли сразу три морских животных: пятимесячный сивуч и два белобоких дельфина. Один из сотрудников учреждения Роман Фадеев на своей странице в соцсети предположил, что их гибель, возможно, связана с плохой работой системы жизнеобеспечения. Руководство океанариума эти обвинения отвергло. В настоящее время в обстоятельствах гибели животных разбираются следственные органы и прокуратура.

С первого ноября океанариум временно приостанавливает продажу билетов в связи с профилактическими работами на технических системах комплекса. Ранее купленные билеты остаются действительными.

Антиновость дня

Комиссия по чрезвычайным ситуациям Рязанской области признала пострадавшими 99 человек из числа жильцов жилого дома, где 23 октября произошел взрыв бытового газа, сообщил заместитель председателя правительства региона Алексей Тюменев.

«Из 99 человек, признанных пострадавшими во время взрыва в многоэтажном жилом доме, на настоящий момент денежные компенсации получили 93 человека. Остальным перечисления будут сделаны в течение дня. Сегодня мы планируем завершить все виды выплат по всем видам помощи», — сообщил Тюменев. По оперативным данным, семьям погибших выплачено в общей сложности 7 млн рублей. Также им оказана помощь в проведении похорон.

Непонятная новость дня

Власти Тульской области разработали целевую модель функционирования сферы водоснабжения и водоотведения, которая предусматривает передачу в концессию более 70% муниципальных объектов коммунальной сферы.

Кран водоснабжения. Кухня. /pixabay.com

«Предлагаемая целевая модель функционирования — это передача в концессию объектов водоснабжения и водоотведения Тульской области, находящихся в муниципальной собственности, таких объектов 71% от общего количества», — заявила министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Элеоноры Шевченко.

Ассорти

Департамент общественной безопасности Свердловской области отказал активистам ЛГБТ в проведении гей-парада и двух митингов в Екатеринбурге 8 ноября.

«Организатору направлено официальное письмо по каждому мероприятию, что мероприятие не согласовано, поскольку в нашей стране пропаганда выше обозначенного парада среди несовершеннолетних запрещена. То есть мероприятия публичные, могут при этом присутствовать несовершеннолетние дети», — пояснили в департаменте.

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Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский в ходе заседания оперативного штаба по ликвидации ЧС в понедельник поручил главам пострадавших от наводнения районов проверить работу комиссий по оценке ущерба на объективность.

Сотрудник МЧС с жителями Дальнереченска / МЧС Приморского края

В время рабочих поездок по пострадавшим районам края жители пожаловались главе региона на то, что часть подтопленных домов была проигнорирована оценочными комиссиями. «Вы должны получить обратную связь от всех пострадавших. Узнать, все ли выплаты получены, есть ли спорные вопросы по оценке ущерба. Сейчас мы подали вторую заявку на федеральных средства для выплат, деньги будут доведены до всех пострадавших», — заявил Миклушевский.

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Семнадцать транспортных средств, в том числе два троллейбуса, столкнулись в течение полутора часов в ночь на понедельник на Гагаринском мосту на въезде в Калугу, сообщили в городском управлении ГИБДД. Пострадавших в ДТП нет, причиной аварии стало несоблюдение дистанции и гололед.

Первым в ДТП попал ВАЗ-2110: водитель не справился с управлением и машина врезалась в ограждение моста. После этого на мосту произошел еще ряд столкновений.

Как сообщают пользователи соцсетей, из-за сильного ветра и похолодания мост обледенел. В аварии пользователи заметили и снегоуборочную машину, но по данным ГИБДД, уборщики в столкновении не участвовали, возможно они должны были посыпать песком мост, но не успели.