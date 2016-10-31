Топ новостей 31 октября
Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня не стало актера Владимира Зельдина, в Москве нашли вагон с бесхозными боеприпасами, а Владимир Путин утвердил отказ от соглашения с США по утилизации плутония.
Умер актер Владимир Зельдин
Актер Владимир Зельдин скончался в столичном институте им. Склифосовского. Ему был 101 год. Ранее актер попал в реанимацию военного госпиталя, а спустя несколько дней его состояние ухудшилось, и лишь накануне смерти Зельдина подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Актера похоронят 3 ноября на Новодевичьем кладбище. Прощание с Зельдиным начнется в 11:00 мск на большой сцене Театра Российской Армии.
Зельдина в понедельник в 101 год повезли на гемодиализ через всю Москву... 2 часа по пробкам... это кошмар...— Oleg Mitvol (@MitvolTV) 31 октября 2016 г.
В грузовом вагоне на юго-востоке Москвы нашли мины со взрывателями
На юго-востоке Москвы на железнодорожной станции «Чухлинка» в грузовом вагоне во время путевого обхода были обнаружены ящики с минами, всего около 200 штук. Вагон отцепили и отогнали для обследования. На станции пришлось провести эвакуацию.
Путин утвердил приостановку соглашения с США по плутонию
Владимир Путин подписал закон, приостанавливающий действие соглашения между РФ и США об утилизации плутония. ОН был заключен в 2000 году. Теперь действие соглашения может быть возобновлено, если США сократят численность американских войск на территории стран НАТО, отменят все санкции в отношении российских компаний и граждан; выплатят России компенсацию ущерба из-за их введения; предоставят четкий план действий по утилизации оговоренного в соглашении плутония.
У Варвары Карауловой выявили расстройство психики
Студентке МГУ Варваре Карауловой в 2015 году был поставлен диагноз «шизотипическое расстройство личности». Его проявлениями могут быть эксцентричное поведение, склонность к изоляции, неадекватность эмоциональных реакций. Такой диагноз Карауловой поставили врачи психиатрической больницы имени Алексеева, подтвердили в суде. А в институте имени Сербского диагноз опровергли, заявив, что у студентки была депрессия, но она уже прошла.
Порошенко задекларировал более сотни компаний
Петр Порошенко задекларировал более 100 юридических лиц, среди которых ряд кондитерских фабрик, работающих под торговой маркой «Рошен» на Украине, а также в Литве, Польше, России, Китае. Ему принадлежат активы в Крыму, 5 канал Украины, три квартиры в Киеве и в Виннице, дом в Козине, несколько иномарок. На посту президента Порошенко за год заработал около 5 тысяч долларов, но получил прибыль от процентов на 485 тысяч долларов и 1,2 млн долларов от других операций.
Матвиенко назвала Южно-Сахалинск «затрапезным» городом
Валентина Матвиенко поругала власти Южно-Сахалинска за отсутствие благоустройства. «Затрапезный, извините меня, неухоженный, неблагоустроенный город, при таких возможностях», — заявила она. Сенатор потребовала активнее финансировать городские проекты, а не «в час по чайной ложке».
#Матвиенко осталась недовольна положением дел в Ю-Сахалинске: дома обшарпанные,дороги разбитые,цены аховые. pic.twitter.com/SvHEgoyjIN— Елена Кривякина (@ElenaKrivyakina) 31 октября 2016 г.
Матвиенко раскритиковала власти Сахалина за неухоженность и потребовала перечислять еще больше денег в федеральный бюджет. pic.twitter.com/J2vjKnCZ6l— Гурьянов Сергей (@Segozavr) 31 октября 2016 г.
Матвиенко возмутилась тем, до какого состояния довели столицу Сахалина единороссы за 17 лет, которые Путин у власти. И как им не стыдно? pic.twitter.com/xWYEGDwQ6D— Ivan Semyonov (@Sem7ser) 31 октября 2016 г.
Евгений Миронов поддержал Райкина в борьбе против «агрессивных невеж»
Художественный руководитель московского Театра наций Евгений Миронов поддержал Константина Райкина. ОН заявил об угрозах деятелям искусства со стороны отдельных людей или каких-то сомнительных организаций, которые присваивают себе право судить об искусстве. «Агрессивным невежам» невозможно объяснить, что «"Даная" — не порнография, "Купание красного коня" — не пропаганда гомосексуализма, а "Лолита" — не манифест педофилии», — уверен Миронов.
Приношу свои извинения за наглый вопрос. Сколько театров в Москве и какое посещение спектаклей? В частности Сатирикона.— Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) 31 октября 2016 г.
Сбербанк резко снизил ставки по кредитам для малого бизнеса
Сбербанк с 31 октября снизил ставки по некоторым кредитам для малого бизнеса сразу на 1,5 — 5,5%. Теперь минимальная ставка составляет 11,8% по кредитам с обеспечением и 15,5% — по беззалоговым кредитам. Также с 1 ноября произойдут изменения в выдаче СМАРТ-кредитов на основе интеллектуальной модели анализа данных о клиентах - максимальная сумма представления по таким кредитам вырастет в два раза.
Надевший мешок на памятник Ивану Грозному заплатит штраф
В Орле мужчина надел на голову памятника Ивану Грозному мешок с надписью: «Духота-то какая, темнота». Полиция задержала его. Мужчину обвинили в мелком хулиганстве, теперь он выплатит штраф. Сообщать имя задержанного и размеры штрафа в полиции отказались. По данным губернатора Орловской области, мужчина является жителем Ярославля.
@sssmirnov Расставьте Царей Иванов в порядке возрастания грозности— Edward Wood (@Edward_Wood_Jr) 31 октября 2016 г.
Более трети россиян заявили о вере в колдовство
Опрос ВЦИОМ показал, что 36% россиян верят в колдунов, магов и способность наводить порчу. Из них 27% утверждают, что сталкивались с проявлениями колдовства лично. Большинство верящих в магию - женщины (42%) и люди в возрасте 45-59 лет (42%). «Скорее не верят» в колдовство 41% респондентов, при этом 23% не смогли дать определенного ответа. <
Поверил в колдовство Гаврила,— Гаврилиада (@Gavriliada) 31 октября 2016 г.
Гаврила каждым третьим был.
Треть россиян верит в колдовствоhttps://t.co/jOxs0hVclP pic.twitter.com/2N8xx4Hawo— Лентач (@oldLentach) 31 октября 2016 г.