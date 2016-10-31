Топ новостей 31 октября

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня не стало актера Владимира Зельдина, в Москве нашли вагон с бесхозными боеприпасами, а Владимир Путин утвердил отказ от соглашения с США по утилизации плутония.

Актер Владимир Зельдин скончался в столичном институте им. Склифосовского. Ему был 101 год. Ранее актер попал в реанимацию военного госпиталя, а спустя несколько дней его состояние ухудшилось, и лишь накануне смерти Зельдина подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Актера похоронят 3 ноября на Новодевичьем кладбище. Прощание с Зельдиным начнется в 11:00 мск на большой сцене Театра Российской Армии.

Зельдина в понедельник в 101 год повезли на гемодиализ через всю Москву... 2 часа по пробкам... это кошмар... — Oleg Mitvol (@MitvolTV) 31 октября 2016 г.

На юго-востоке Москвы на железнодорожной станции «Чухлинка» в грузовом вагоне во время путевого обхода были обнаружены ящики с минами, всего около 200 штук. Вагон отцепили и отогнали для обследования. На станции пришлось провести эвакуацию.

Владимир Путин подписал закон, приостанавливающий действие соглашения между РФ и США об утилизации плутония. ОН был заключен в 2000 году. Теперь действие соглашения может быть возобновлено, если США сократят численность американских войск на территории стран НАТО, отменят все санкции в отношении российских компаний и граждан; выплатят России компенсацию ущерба из-за их введения; предоставят четкий план действий по утилизации оговоренного в соглашении плутония.

Студентка МГУ Александра Иванова (Варвара Караулова), обвиняемая по делу о терроризме / Фото АГН "Москва"

Студентке МГУ Варваре Карауловой в 2015 году был поставлен диагноз «шизотипическое расстройство личности». Его проявлениями могут быть эксцентричное поведение, склонность к изоляции, неадекватность эмоциональных реакций. Такой диагноз Карауловой поставили врачи психиатрической больницы имени Алексеева, подтвердили в суде. А в институте имени Сербского диагноз опровергли, заявив, что у студентки была депрессия, но она уже прошла.

Петр Порошенко задекларировал более 100 юридических лиц, среди которых ряд кондитерских фабрик, работающих под торговой маркой «Рошен» на Украине, а также в Литве, Польше, России, Китае. Ему принадлежат активы в Крыму, 5 канал Украины, три квартиры в Киеве и в Виннице, дом в Козине, несколько иномарок. На посту президента Порошенко за год заработал около 5 тысяч долларов, но получил прибыль от процентов на 485 тысяч долларов и 1,2 млн долларов от других операций.

Валентина Матвиенко поругала власти Южно-Сахалинска за отсутствие благоустройства. «Затрапезный, извините меня, неухоженный, неблагоустроенный город, при таких возможностях», — заявила она. Сенатор потребовала активнее финансировать городские проекты, а не «в час по чайной ложке».

Матвиенко раскритиковала власти Сахалина за неухоженность и потребовала перечислять еще больше денег в федеральный бюджет. pic.twitter.com/J2vjKnCZ6l — Гурьянов Сергей (@Segozavr) 31 октября 2016 г.

Матвиенко возмутилась тем, до какого состояния довели столицу Сахалина единороссы за 17 лет, которые Путин у власти. И как им не стыдно? pic.twitter.com/xWYEGDwQ6D — Ivan Semyonov (@Sem7ser) 31 октября 2016 г.

Художественный руководитель московского Театра наций Евгений Миронов поддержал Константина Райкина. ОН заявил об угрозах деятелям искусства со стороны отдельных людей или каких-то сомнительных организаций, которые присваивают себе право судить об искусстве. «Агрессивным невежам» невозможно объяснить, что «"Даная" — не порнография, "Купание красного коня" — не пропаганда гомосексуализма, а "Лолита" — не манифест педофилии», — уверен Миронов.

Приношу свои извинения за наглый вопрос. Сколько театров в Москве и какое посещение спектаклей? В частности Сатирикона. — Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) 31 октября 2016 г.

Здание "Сбербанка"

Сбербанк с 31 октября снизил ставки по некоторым кредитам для малого бизнеса сразу на 1,5 — 5,5%. Теперь минимальная ставка составляет 11,8% по кредитам с обеспечением и 15,5% — по беззалоговым кредитам. Также с 1 ноября произойдут изменения в выдаче СМАРТ-кредитов на основе интеллектуальной модели анализа данных о клиентах - максимальная сумма представления по таким кредитам вырастет в два раза.

В Орле мужчина надел на голову памятника Ивану Грозному мешок с надписью: «Духота-то какая, темнота». Полиция задержала его. Мужчину обвинили в мелком хулиганстве, теперь он выплатит штраф. Сообщать имя задержанного и размеры штрафа в полиции отказались. По данным губернатора Орловской области, мужчина является жителем Ярославля.

@sssmirnov Расставьте Царей Иванов в порядке возрастания грозности — Edward Wood (@Edward_Wood_Jr) 31 октября 2016 г.

Опрос ВЦИОМ показал, что 36% россиян верят в колдунов, магов и способность наводить порчу. Из них 27% утверждают, что сталкивались с проявлениями колдовства лично. Большинство верящих в магию - женщины (42%) и люди в возрасте 45-59 лет (42%). «Скорее не верят» в колдовство 41% респондентов, при этом 23% не смогли дать определенного ответа. <