Видео дня. Захарова выпила водки с поляками

Представитель МИД Мария Захарова снова попала в объективы камер операторов - на этот раз во время встречи с польскими активистами. Дипломат выпила водки в компании поляков и поела вместе с ними солдатской каши.

Захарова предложила тост «за знакомство» и пригубила из рюмки. Затем она попросила каши. «Хозяева, чья каша, с чем?» — спросила Захарова. Выяснилось, что в котелке принесли гречневую кашу с тушенкой и морковью «примерно как в годы Великой Отечественной войны».