Ушел Владимир Зельдин

31 октября в институте им. Склифосовского умер старейший в мире практикующий актер Владимир Зельдин. 10 февраля ему исполнился 101 год. «Полит.ру» вспоминает артиста.

Первой большой киноработой Зельдина стал дагестанский пастух Мусаиб в комедии 1941 года «Свинарка и пастух».

Владимир Зельдин в фильме «Свинарка и пастух» Фото: bs-klub.ru

Все привыкли, что Зельдин и в жизни, и в фильмах с усами. В «Карнавальной ночи» он обходился без них.

Владимир Зельдин в фильме «Карнавальная ночь» Фото: kino-teatr.ru

Или вот еще кадр из того же фильма.

Фото: news.tut.by

О смерти народного артиста СССР сообщила его жена, редактор и актриса Иветта Капралова. Ей 81 год, брак с Капраловой был третьим для Зельдина и длился более полувека.

Владимир Зельдин и Иветта Капралова Фото: pravnovosti.ru

В 2014 году актер стал старейшим участником эстафеты олимпийского огня для Сочи.

Старейший участник эстафеты Олимпийского огня Фото: bs-klub.ru

А это одна из самых известных его киноролей в детективе «Десять негритят».

Владимир Зельдин в фильме «Десять негритят»

Зельдин на съемках американской классики — фильма «Вино из одуванчиков».

На съемках фильма «Вино из одуванчиков» Фото: photographer.ru

С 1946 года артист работал в Театре Советской, а потом и Российской армии, переиграв всю классику, а также современных авторов.

Владимир Зельдин на сцене Фото: vm.ru

В 2015 году, когда артисту исполнилось 100 лет, Юлий Гусман поставил а театре спектакль «100, или Танцы со временем».

Владимир Зельдин на сцене Фото: kp.ru

Зельдин — полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Награду первой степени ему вручали к столетнему юбилею.

Владимир Зельдин и Владимир Путин Фото: tvc.ru

У Владимира Зельдина не было детей. Он поддерживал отношения с многочисленными племянниками.

Фото: The Hollywood Reporter

Зельдин часто и охотно давал интервью.