Ушел Владимир Зельдин
31 октября в институте им. Склифосовского умер старейший в мире практикующий актер Владимир Зельдин. 10 февраля ему исполнился 101 год. «Полит.ру» вспоминает артиста.
Первой большой киноработой Зельдина стал дагестанский пастух Мусаиб в комедии 1941 года «Свинарка и пастух».
Все привыкли, что Зельдин и в жизни, и в фильмах с усами. В «Карнавальной ночи» он обходился без них.
Или вот еще кадр из того же фильма.
О смерти народного артиста СССР сообщила его жена, редактор и актриса Иветта Капралова. Ей 81 год, брак с Капраловой был третьим для Зельдина и длился более полувека.
В 2014 году актер стал старейшим участником эстафеты олимпийского огня для Сочи.
А это одна из самых известных его киноролей в детективе «Десять негритят».
Зельдин на съемках американской классики — фильма «Вино из одуванчиков».
С 1946 года артист работал в Театре Советской, а потом и Российской армии, переиграв всю классику, а также современных авторов.
В 2015 году, когда артисту исполнилось 100 лет, Юлий Гусман поставил а театре спектакль «100, или Танцы со временем».
Зельдин — полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Награду первой степени ему вручали к столетнему юбилею.
У Владимира Зельдина не было детей. Он поддерживал отношения с многочисленными племянниками.
Зельдин часто и охотно давал интервью.