С нового года цены на новые автомобили в России вырастут, по разным оценкам, на 4-15%. Дилеры говорят, что главными причинами ожидаемого скачка цен станут дешевый рубль и затраты на внедрение системы ЭРА-ГЛОНАСС. Кроме того, в конце года вряд ли можно ожидать традиционных скидок из-за того, что производители терпят убытки и российский рынок сейчас не перегружен автомобилями. Эксперты считают, что концерны блефуют, когда говорят о росте цен, чтобы оживить продажи перед «унылым сезоном». За 9 месяцев 2016 года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России составила 1,37 млн рублей — на 17% больше, чем в прошлом году.

Источники «Коммерсанта» ожидают очередного скачка цен на автомобили с начала 2017 года. По их словам, несмотря на относительно стабильный курс рубля, рост будет выше инфляции. Собеседник издания в одном из концернов отмечает вероятность роста цен с учетом падения рубля к доллару относительно 2014 года. «Была надежда на то, что рубль стабилизируется в позитиве, но этого не произошло, поэтому необходимо и дальше отыгрывать», — говорит другой источник.

Минимальный рост цен на автомобили, прогнозируемый экспертами, составит 4-5%, при условии, что курс евро гарантированно задержится на уровне ниже 70 рублей. Концерны курс рубля не считают стабильным, поэтому закладывают рост цен в среднем на 10-15%. По ходу они будут подстраиваться под рынок и «откатывать цены спецпредложениями, если понадобится».

Новый автомобиль. / pixabay.com

Рост цен также стимулируют затраты на внедрение системы безопасности ЭРА-ГЛОНАСС, которая должна заработать с нового года. Этой системой оборудуют все автомобили с новым одобрением типа транспортного средства (ОТТС). Модели с действующим ОТТС (около 60% моделей на рынке) могут ездить без ЭРА-ГЛОНАСС до конца срока одобрения. Способы установки этой системы на автомобили могут различаться даже в рамках одной модели, поэтому и затраты будут разные. Один из источников «Коммерсанта» называет сумму от шести миллионов рублей на модель.

Как сильно будет влиять установка ЭРА-ГЛОНАСС на конечную стоимость автомобиля определить сложно. Представители АвтоВАЗа говорят, что в текущих рыночных условиях они «не могут позволить использование ЭРА-ГЛОНАСС на Lada Kalina, Granta и Largus без влияния на розничные цены». Кроме высокой стоимости системы, компания ГЛОНАСС требует «плату за активацию». В АвтоВАЗе добавили, что финальное решение по ценообразованию не принято, изучаются опции «как с системой безопасности, так и без нее».

Владимир Беспалов из «ВТБ Капитала» полагает, что рост цен из-за ЭРА-ГЛОНАСС сильнее всего повлияет на бюджетный сегмент, где даже небольшое повышение себестоимости отражается на розничной цене. Производители не могут бесконечно нести убытки, в какой-то момент они вынуждены повышать цены и перекладывать издержки на потребителя. При отсутствии господдержки рост цен может тормозить восстановление спроса, предупреждает Беспалов.

Система ГЛОНАСС / kolesa.ru

По данным аналитического агентства «Автостат», по итогам 9 месяцев этого года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России составляла 1,37 млн рублей, что на 17% больше, чем за аналогичный период 2015 года. С 2014 года средневзвешенная цена нового автомобиля выросла на 44%, подсчитали в PwC.

Средняя стоимость иномарок за период с января по сентябрь 2016 года достигла 1,58 млн рублей (+19%), средняя стоимость отечественных автомобилей составила 584 тыс рублей (+17%). Наибольший прирост цен показали автомобили Land Rover (+40). Почти на 30% выросла средневзвешенная цена автомобилей Lexus. На 20% подорожали Mitsubishi, Subaru, Audi, Mercedes-Benz и Mazda.

В отрасли полагают, что на этот раз потребители вряд ли дождутся традиционных скидок в конце года — концерны будут «в минусе» и скидки могут сделать только те, у которых «совсем затоварены склады». С учетом того, что российский рынок получил немного автомобилей, и такая возможность маловероятна. Тем не менее, в Kia планируются спецпредложения перед Новым годом, «как и ежемесячно». В компании добавили, что продолжают стратегию «сдерживания роста цен», но с оглядкой на макроэкономические факторы.

«Эти слова звучат в преддверии провального и унылого сезона с ноября до февраля, когда продажи падают необычайно низко и никто не хочет покупать. Это сезонность и отсутствие денег. И как-то продажи надо оживлять: товар есть, а клиентов нет. Поэтому и запускается такая информация», — считает автомобильный эксперт Вячеслав Субботин. По его словам, сезонный фактор является определяющим в динамике цен на новые автомобили. Из этого следует, что автомобили начнут дорожать с марта, поскольку в этом месяце обычно повышается спрос.