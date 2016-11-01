Энергоблок с реактором БН-800 Белоярской АЭС сдан в промышленную эксплуатацию в установленные сроки

Одно из самых важных событий года в атомной энергетике России произошло на Белоярской АЭС - новейший энергоблок №4 с реактором на быстрых нейтронах БН-800* введен в промышленную эксплуатацию в установленные сроки. Об этом сообщила пресс-служба Белоярской АЭС.

Приказ об этом подписал 31 октября 2016 г. генеральный директор Концерна «Росэнергоатом» Андрей Петров на основании полученного разрешения Госкорпорации «Росатом». Перед этим регулирующий орган «Ростехнадзор» провёл все необходимые проверки, и выдал заключение о соответствии вводимого объекта проектной документации, техническим регламентам и нормативно-правовым актам, в том числе требованиям энергетической эффективности.

Напомним, что энергоблок №4 с реактором БН-800 был впервые включен в единую энергосистему страны и начал выработку электроэнергии 10 декабря 2015 года. В течение 2016 года шло постепенное освоение мощности на этапах энергопуска, а затем на этапах опытно-промышленной эксплуатации, проводились проверки и испытания оборудования и систем на различных уровнях мощности и в различных эксплуатационных режимах.

Испытания завершились в августе 2016 года 15-суточным комплексным опробованием на 100%-ном уровне мощности, в ходе которого энергоблок подтвердил, что способен стабильно нести нагрузку на номинальной мощности в соответствии с проектными параметрами, без отклонений.

К моменту ввода в промышленную эксплуатацию с момента включения в энергосистему Энергоблок выработал более 2,8 млрд. кВтч.

По мнению специалистов, энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах имеют большие преимущества для развития атомной энергетики. С их помощью можно существенно расширить топливную базу атомной энергетики и уменьшить объемы радиоактивных отходов за счет реализации замкнутого ядерного топливного цикла.

Таким образом, в России стало на один эксплуатируемый энергоблок АЭС больше. Теперь в общей сложности на 10-и атомных станциях в эксплуатации находятся 35 энергоблоков (без учета энергоблока №6 НВ АЭС, который находится на этапе опытно-промышленной эксплуатации), суммарной установленной мощностью всех энергоблоков 27,127 ГВт.

* Реактор БН-800 (от «быстрый натриевый», электрической мощностью 880 мегаватт) - опытно-промышленный реактор на быстрых нейтронах с жидкометаллическим теплоносителем, натрием.

Белоярская АЭС введена в работу в апреле 1964 г. Первые энергоблоки БелАЭС с реакторами на тепловых нейтронах АМБ-100 и АМБ-200 были остановлены в связи с выработкой ресурса. В эксплуатации находится энергоблок с реактором на быстрых нейтронах промышленного уровня мощности БН-600. На этапе подготовки к сдаче в промышленную эксплуатацию находится энергоблок с реактором на быстрых нейтронах БН-800.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС и других объектов атомной отрасли России представлена на сайте www.russianatom.ru.