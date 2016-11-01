У руководства страны нет четкого понимания новой экономической реальности после падения цен на нефть и снижения доходов бюджета. Об этом, как пишет РБК, заявил экс-министр финансов России, глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин.

«Мы настолько научились легко распоряжаться деньгами, когда было благополучие, что сейчас, я хочу сказать, четко ни у руководства правительства (в широком смысле — у руководства страны), ни у министерств нет еще понимания, что мы перешли в другую реальность», — заявил Кудрин на конференции «Антимонопольное регулирование в России».

Кудрин отметил, что дефицит бюджета сейчас составляет 2,5 трлн рублей, это, как он выразился, «вся оборонная программа страны, это финансирование почти всего образования страны». Сейчас правительство пытается поддерживать дефицит «за счет резервов», но уже начинает «наращивать внутренние заимствования», добавил он.

Действительно, если опираться на долгосрочный бюджетный прогноз Минфина до 2034 года, который правительство внесло на рассмотрение Государственной Думы, расходы бюджетной системы в ближайшие 18 лет будут сокращаться по отношению ко всему ВВП. Об этом пишут «Ведомости».

Согласно документу, доходы и расходы бюджетной системы к середине 2030-х гг. снизятся до уровня начала 2000-х гг. Ожидается, что при неизменности налогового законодательства доходы бюджетной системы будут снижаться : с 33,3% ВВП в 2016 году до 29,9% ВВП в 2034. Сильнее всего сократятся доходы федерального бюджета, который сократится с 16,1% ВВП до 13,1% ВВП.

В Минфине считают, что доходы федерального бюджета будут снижаться прежде всего из-за сокращения нефтегазовой ренты почти на треть (с 5,8 до 3,6% ВВП), но и не связанные с энергоресурсами доходы тоже будут снижаться, что скажется и на федеральном, и на региональных бюджетах, и на бюджетах социальных фондов.

Министр финансов Антон Силуанов на парламентских слушаниях комитета по бюджету и налогам ГД РФ

Впрочем, нельзя сказать, что правительство не готовится к переменам. Несколько дней назад был фактически дан старт реформе контрольно-надзорных ведомств, а теперь «Коммерсантъ» пишет, что правительство решило унифицировать процедуры всех закупок и торгов, включая приватизацию и другие имущественные сделки с госучастием. Фактически речь идет о создании в контрактной системе «кодекса», которому будет подчинена не только массовая приватизация, но и продажа крупных госпакетов акций и объектов недвижимости.

Новая модель реформы правил реализации имущества и имущественных прав государства, муниципалитетов и госкомпаний уже зафиксирована в протоколе совещания у первого вице-премьера Игоря Шувалова 19 октября. А решить проблему непрозрачности и запутанности процедур поручил еще в июне Владимир Путин в связи с жалобами «Деловой России».

Пока же новые правила не введены, правительство продолжает работать используя может быть не самые эффективные, зато привычные практики. Во вторник стало известно, что правительство выделило миллиард рублей на «предоставление субсидий российским организациям», занимающимся производством. Средства направлены Минпромторгу, который займется их распределением.

Миллиард рублей предназначен, как указано в решении правительства, на выплату субсидий организациям, которые за счет этих средств смогут компенсировать часть своих затрат на «производство и реализацию пилотных партий средств производства потребителям в 2016 году».

Вдобавок правительство, похоже, готовит себе некую подушку безопасности, прописывая достаточно большую часть бюджета в статью «Другие вопросы в области национальной экономики», на это обращает внимание РБК.