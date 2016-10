«Коммерсантъ» в статье «Дружбы народов союз нефтяной» пишет о визите Путина в Астрахань, где он запустил буровую платформу и процесс российской идентификации.

«Закон о приватизации уходит в прошлое», его заменит кодекс о госсделках.

«Цены на машины погнались за рублем»: с начала года они могут вырасти на 5-7%.

«Ведомости» пишут: «В России могут появиться юниорные геолого-разведочные компании». Они будут инвестировать в геологоразведку с целью открытия месторождений.

«Владимир Путин поддержал идею принять закон о российской нации»: он должен скрепить дружбу различных национальностей, считает президент.

«ФАС хочет следить за оборотом запатентованных товаров». Инвестиции в технологии могут снизиться, отвечает бизнес.

РБК в статье «Россияне догоняют инфляцию» пишет: доходы населения растут, но сберегательная модель поведения по-прежнему актуальна.

Как развитые страны усиливают сбор данных о гражданах можно узнать в статье «Мир под контролем».

«Бюджет теряет прозрачность»: каждый десятый рубль в бюджете проведут по «другим» статьям.

«Известия» пишут: «ЦБ ударит по инфляции дорогими кредитами». Регулятор простимулирует население к сбережению средств поддержкой высокой доходности по депозитам.

«Россияне входят в "сумрак"»: количество граждан, согласных работать за «черную» и «серую» зарплату, за 10 месяцев выросло на 6%.

«Росимущество возьмет у таможни добро»: конфискованный и брошенный контрабандистами товар будут продавать и уничтожать без решения суда.

«Газета.ru» также пишет о астраханских заявлениях президента: «Путин подал национальную идею».

«Россия верит в Новый год»: российской промышленности дали два года в зоне «стабильной стагнации».

The Economist играет словами. «Республиканцы и Уолл-стрит: Без козыря!» [это идиома; также может быть прочитано как «Никаких Трампов!»] (Republicans and Wall Street: No Trumps!). Нынешняя предвыборная гонка в США — это тот редкий случай, когда Уолл-стрит не приветствует республиканского кандидата.

«Тори-еврофилы: Будь хорошим ублюдком» (Tory Europhiles: Be a good bastard). Автор рассуждает о специфике британской политики и о том, чему тори-еврофилам стоит поучиться у своих коллег-евроскептиков.

Bloomberg: «Карни останется в Банке Англии до июня 2019 г., чтобы помочь справиться с Brexit'ом» (Carney to Stay at BOE Until June 2019 to Help Address Brexit). Глава британского центробанка Марк Карни останется в должности до 2019 г., чтобы направлять экономику в процессе отсоединения Британии от ЕС.

«Никто не ожидал появления солнечной крыши Tesla» (No One Saw Tesla’s Solar Roof Coming). Илон Маск только что продемонстрировал грандиозное единство Tesla, — гласит статья. — Быстрые машины, большие батареи и ошеломительные кровли.

The Wall Street Journal: «Карни из Банка Англии останется в должности до конца Brexit'а» (BOE’s Carney to Extend Term to Stay On Through Brexit). Глава Банка Англии останется в должности. Этот компромисс между ним и властью - в некотором роде неожиданность.

«Эксперты говорят, что электронные письма, имеющие отношение к расследованию по Клинтон, могут быть выявлены до дня выборов» (Relevant Emails in Clinton Probe Could Be Identified by Election Day, Experts Say). Перед ФБР стоит непростая задача — перебрать 650 тысяч писем и выявить, есть ли среди них что-либо связанное с Клинтон.