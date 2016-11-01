Экономист Сергей Гуриев впервые за 3,5 года вернется в России. С момента эмиграции он успел стать главным экономистом Европейского банка реконструкции и развития, именно в этом качестве он посетит несколько конференций. Гуриев говорил, что не вернется в Россию пока сохраняется хотя бы минимальный шанс его ареста — он проходил по т. н. «делу экономистов», побочному ответвлению от «дела ЮКОСа».

Очевидно, что Гуриеву сейчас действительно мало что угрожает — статус высокопоставленного сотрудника ЕБРР многое значит, да и Ходорковский уже не в колонии. Скорее интересно, дает ли Гуриеву уверенность в себе исключительно позиция в международном банке, или он считает, что атмосфера в стране меняется.