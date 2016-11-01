С кадровым обновлением в Администрации президента перед ее руководством встал вопрос о взаимодействии с экспертным и технологическим сообществом с целью подбора исполнителей для решения конкретных задач. О том, кто мог бы помочь оценить реальную социальную проблематику, чтобы на ее основе можно было выстроить идеологическую прагматику, рассуждает аналитик «Полит.ру» Василий Измайлов.

«По предварительной информации, сегодня в Администрации президента состоится совещание Сергея Владиленовича Кириенко с теми, кого он называет технологами. Среди приглашенных, по неподтвержденной информации, – Минтусов, Колосова, Минченко, Гнатюк, Зверев, Чеснаков, возможно, даже Орлов.

В самом этом событии нет ничего экстраординарного, и, безусловно, новый руководитель внутриполитического блока администрации президента должен встречаться с самим широким кругом специалистов. Все так, если бы не одно «но»: мероприятие обозначено, как совещание с технологами. В этой связи возникает сразу целый ряд вопросов, все из которых задавать бессмысленно, но обратить внимание на главный из них следует обязательно.

Стоит понимать, что все эти замечательные, говорю без иронии, господа, представляют себя самих. Что я имею в виду? Кто-то из них – больше ученый, кто-то – больше журналист, кто-то – больше аналитик, но технологом ни один из них не является ни в коем случае. Я это говорю с достаточно высокой долей уверенности, поскольку со многими общался, а с некоторыми даже работал.

Наверное, неплохо, что технологами никто из них не является. Плохо, если новые администраторы видят в них точку зрения приложения технологических усилий. Можно бы говорить о сути этого, но лучше сказать несколько иначе.

Вот смотрите: у вас есть задача вывести на рынок новый продукт – скажем, пиццу. Как можно в этом случае поступить? Можно сначала проговорить логистику. Встречаться с транспортными компаниями, создаваться транспортную структуру, которая вашу пиццу будет доносить до конечного потребителя. Можно начинать с того, чтобы нанять хорошего итальянского специалиста, который сделает пиццу, существенно лучшую, или, скажем, отличную от пиццы конкурентов, и обозначит, в чем ее преимущества. Можно построить начало бизнеса на том, чтобы моделировать дизайн коробки, в которой еще несуществующая пицца будет продаваться покупателям. По моим ощущениям, сегодня происходит именно это. Разговор о технологической проблематике начинается с разговора об ее упаковке. Можно, наверно, поступать и так, но правильно ли это?

Совершенно очевидно, что все, что способны сделать дизайнеры, – это создать оболочку непонятно чего. Эта оболочка может быть чуть лучше, эта оболочка может быть чуть хуже. И, что самое главное, эта оболочка может нравиться заказчику. Главное потому, что если ничего не получается или не получится, каждый из дизайнеров сможет подойти и сказать: «Ну, мы же с вами согласовали! Вы сами выбирали шрифт для упаковки пиццы. Вы сами выбирали цветовую гамму – видите, вот здесь зелененькое? Вы еще, помните, сами сказали добавить зелененького. Мы добавили. Вы все это утвердили. Ну, не получилось? Но мы честно старались и руководствовались тем техническим заданием, которое вы нам поставили.»

Можно, наверно, и так делать. Вместе с тем мне, как человеку, имеющему некоторое отношение к отрасли, непонятно другое.

Существует огромное количество реальных технологов, которые занимаются решением реальных задач. На разных уровнях. Конечно, понятно, что первый заместитель главы Администрации президента не будет встречаться с муниципальными командами. Но с глобальными региональными игроками можно и должно встречаться! И я надеюсь, что это будет следующим шагом. Поскольку перечисленные выше люди, от Минтусова до Минченко, являются, в лучшем случае, симпатичными экспертами, каждый из которых может посоветовать (и, наверно, советует) того или иного конкретного исполнителя. Хотя, как мне представляется, рынок находится в той стадии, когда следует уже разговаривать с исполнителями, а не с посредниками.

Мы же решительно выступаем за экономическое оздоровление и ликвидацию института посредников в разного рода институтах и продажных цепочках, так? Вот здесь, наверно, это едва ли не столь же значимо, как и в экономике.

Тут возникает другая проблема. Если мы возвращается к образу пиццы, проблема формируется как «Что с начинкой?». «Что с начинкой?» в нашем случае означает «Кто идеолог и какова идеология?». Это, конечно, очень важная проблема, поскольку за все время существования работы с социумом удачные идеологические решения можно было пересчитать по пальцам. Я, например, считаю таковым (это сугубо мое личное мнение) идеи суверенной демократии Владислава Юрьевича Суркова. Но надо точно так же понимать, что в те же самые времена было нагромождено такое количество идеологических конструктов, что чур меня, чур!

Я прекрасно понимаю новых администраторов: они оказываются в ситуации, когда рынок знают не очень хорошо или не знают его совсем. И уж совершенно очевидно, что реальную социальную проблематику (а ее следствием является прагматика идеологическая) знают еще хуже. И, наверное, после встречи с теми людьми, которые сегодня называются технологами, последуют встречи с теми, кого называют идеологами. Хотя злые языки говорят, что идеологи уже есть – это господин Щедровицкий и его друзья. Посмотрим, так ли это на самом деле.

Ну, и самое главное, что, наверное, следует подчеркнуть: те люди, которые сегодня приглашены к Сергею Кириенко, могут быть использованы для разных целей, в том числе и подходящих современному моменту. Но одного они не могут сделать точно – они не могут выиграть выборы. Многие из них могут говорить, как это нужно сделать. Многие из них когда-то их выигрывали. Многие из них никогда не имели к этому никакого реального отношения. И будущих выборов они выиграть не в состоянии. К сожалению. Боюсь, что они даже не в состоянии начертить сколько-нибудь приблизительно точную технологическую карту подготовки к ним.

Для того, чтобы верно организовать процесс, требуется очень серьезная ревизия того, что было сделано в предыдущие периоды. Требуется очень серьезно перетасовать имеющуюся колоду. И изменить подходы. Важно понимать, что избирательная отрасль, которая длительное время находилась в относительном застое, растет бурно и неконтролируемо. Сегодня, возможно, это не так видно, но будет видно очень скоро.

Мы много и подробно говорили об электронных носителях и электронной агитации – и, наверно, поговорим еще раз. Мы много говорили о полевой работе и о работе с лидерами общественного мнения. И все эти технологии невозможно реализовать без «укоренения на земле». Те люди, которые приглашены сегодня к Сергею Владиленовичу, на земле не укоренены. Я хотел бы ошибиться, но боюсь, что прав.

Что нужно делать, понятно. Нужно разговаривать с технологическим коммьюнити на среднем и низовом уровне. Нужно разговаривать с региональными и муниципальными руководителями, которые показали достойные результаты в последнюю избирательную кампанию. И нужно понимать, что тот ресурс, который был раньше (то, что на технологическом сленге называлось «работой с избирательными комиссиями»), сегодня или не работает, или почти не работает. И в краткосрочной перспективе работать не будет вовсе. Не понимая этого, мы рискуем оказаться у очень опасной черты, переступив которую мы можем уже в самое ближайшее время столкнуться с неконтролируемыми рисками.»