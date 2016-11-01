Во время заседания Совета по межнациональным отношениям, которое президент Владимир Путин проводил в понедельник в Астрахани, глава государства неожиданно согласился с предложением узаконить понятие российской нации.

Идею президенту подсказал завкафедрой Российской академии народного хозяйства и госслужбы Вячеслав Михайлов. Именно он во время своего выступления предложил «идти от стратегии к федеральному закону», который должен вобрать в себя все новации, связанные с межнациональными отношениями и называться «О российской нации и управлении межэтническими отношениями».

«Хорошее предложение», — заявил в ответ президент. «Но что точно совершенно можно и нужно реализовывать — это прямо над этим нужно подумать и в практическом плане начать работать — это закон о российской нации», — сказал Путин.

Заседание Совета по межнациональным отношениям kremlin.ru

По словам главы государства, в такой закон может вырасти стратегия по развитию национальных отношений в России. «Нашу стратегию, которую мы с вами вместе вырабатывали, ее и преобразовывать — но только над этим нужно поработать тоже как следует», — сказал он.

Путин также поддержал предложение участников заседания провести год единства российской нации. «Но только выбрать нужно этот год», — отметил президент, пояснив, что год единства российской нации нужно выбрать так, чтобы он не пересекался с уже объявленными всероссийскими тематическими годовыми мероприятиями. «Это могло бы быть большим, знаковым, консолидирующим событием, которое коснулось бы практически каждого этноса, каждого народа, который проживает в России», — добавил Путин.

Сразу после выступления российского президента многие обратили внимание на то, что в российском праве, и в первую очередь в федеральной Конституции, слово "национальность" понимается двояко. С одной стороны закреплено, что «единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ». То есть предполагается, что в России живут представители многих национальностей — многие ученые для обозначения этого понятия предпочитают использовать слово «этнос». С другой стороны закреплено, что «каждый вправе определять и указывать свою национальную принадлежность». Однако этническую принадлежность невозможно менять два раза в день по желанию.

Как бы то ни было, исторически считалось, что нациями являются все этносы, проживающие в России. Например, региональные отделения Банка России в республиках называются национальными банками, а в прочих регионах — управлениями. В федеральном правительстве долгую историю имеет ведомство ответственное за национальную политику, последнее его воплощение создано весной 2015 года, это Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН).

В задачи ФАДН входит реализация государственной политики в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений, «укрепление единства многонационального народа Российской Федерации», защита прав национальных меньшинств и коренных малочисленных народов страны, профилактика любых форм дискриминации по признакам расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности и предупреждение попыток разжигания расовой, национальной и религиозной розни, ненависти и вражды.

Именно это ведомство с момента создания курирует утвержденную в 2012 году Стратегию государственной национальной политики на период до 2025 года, в которой, помимо прочего, прописана необходимость достижения «духовной общности многонационального народа Российской Федерации (российской нации)», сохранения и развития «этнокультурного многообразия народов России» и «успешной социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов».

Как раз эта стратегия и должна лечь в основу федерального закона о российской нации. Так что понятие «российская нация» в очередной раз оказывается противопоставлено понятию «русская нация», за которое держатся отечественные националисты и Русская православная церковь, под патронажем которой 1 ноября как раз откроется Русский народный собор.

Еще недавно именно «русская» повестка была чуть ли не основой российской внутренней политики — в нее можно было вписать почти все, от «русского мира» с его войной на востоке Украины, до «русской истории» с памятником Ивану Грозному. Теперь, очевидно, Кремль переходит к строительству российской нации. Сложно не увидеть в этом первый шаг нового ответственного за внутреннюю политику в стране, Сергея Кириенко.