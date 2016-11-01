Новость дня

Неработающие пенсионеры Приморья смогут получить дополнительные выплаты за поврежденные во время наводнения имущество и дома. Об этом стало известно в ходе встречи главы края с председателем правления Пенсионного фонда России Антоном Дроздовым.

ПФР готов софинансировать краевую государственную программу по оказанию помощи приморцам, пострадавшим от тайфуна «Лайонрок». Всего на выплаты пожилым жителям Приморья будет направлено 20 млн рублей, из них 4,8 млн — краевые средства. Получателями смогут стать неработающие пожилые граждане, у которых в результате стихии пострадали имущество и дома.

Антиновость дня

Якутский городской суд признал незаконным бездействие Госсобрания республики в отношении депутата Виктора Федорова, который совмещает должность председателя комитета в парламенте с предпринимательской деятельностью, хотя это запрещено законом

«Судом вынесено решение о признании бездействия незаконным и обязании Госсобрания (Ил Тумэн) республики принять меры по вынесению в установленном порядке решения <...> (о досрочном прекращении полномочий народного депутата)», — говорится в сообщении суда.

Непонятная новость дня

Руководителем управления СКР по Башкирии назначен генерал-майор юстиции Григорий Житенев. Ранее он занимал аналогичную должность в Кировской области.

Григорий Житенев глава СКР в Башкирии

Одновременно президент Путин отправил в отставку министра внутренних дел Башкирии, генерал-лейтенанта полиции Михаила Закомалдина, который руководил ведомством с 2011 года.

Ассорти

Минздрав Удмуртии со следующего года намерен заключать с главврачами медицинских организаций региона соглашения, обязывающие их отказаться от курения, сообщил журналистам министр здравоохранения республики Алексей Чуршин.

«Я с 1 января 2017 года намерен в дополнение с контрактами трудовыми с руководителями медицинских организаций заключать дополнительные соглашения, которые будут обязывать их бросить курить. Не бросишь курить — ты не можешь работать главным врачом, ставлю задачу - до истечения контракта ты должен бросить курить», — сказал Чуршин.

Он пояснил, что региональное министерство таким образом хочет подать пример жителям отказаться от этой привычки. Чуршин подчеркнул, что главврачам будут не просто «верить на слово», а проверять их на специальных приборах, которые позволят точно определить, курил ли человек в течение последнего месяца.

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Компания «РАО Энергетические системы Востока» направила главному военному прокурору письмо с просьбой провести проверку в отношении компании «Оборонэнергосбыт» в части несвоевременной оплаты поставленных энергоресурсов на Камчатке.

«Оборонэнергосбыт» — гарантирующий поставщик электроэнергии для объектов Минобороны — накопил перед камчатскими энергетиками долг в размере 194,7 млн рублей. Компания не рассчитывается с «Камчатскэнерго» за отпущенную электроэнергию с июля 2016 года.

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Законные трудовые договора заключены с 11 391 жителем Калужской области благодаря активной работе по снижению неформальной занятости, сообщила пресс-служба правительства региона.

Рабочие укладывают плитку / pixabay.com

«Соблюдение работодателями трудового законодательства является существенным условием при рассмотрении заявок на привлечение иностранной рабочей силы, принятии решений об оказании государственной поддержки предпринимателям, а также при предоставлении займов и микрозаймов Государственным фондом поддержки предпринимательства», — поясняет пресс-служба схему борьбы с «серыми» зарплатами.

В результате по состоянию на 1 октября недоимка по налогу на доходы физических лиц сократилась до 80 млн рублей. По результатам выездных налоговых проверок в консолидированный бюджет области поступило 100 млн рублей, что на 7,8% выше уровня 9 месяцев прошлого года.