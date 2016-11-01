Топ новостей 1 ноября

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня, авианосная корабельная группировка ВМФ России, наконец, совершила переход в Средиземное море, РПЦ заступилась за рок-оперу «Иисус Христос — суперзвезда», а власти Москвы согласовали проведение «Русского марша».

Глава синодального Отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Владимир Легойда выразил несогласие с представителями общественности, потребовавшими запрета показа рок-оперы «Иисус Христос – суперзвезда». Легойда подчеркнул, что церковь не собирается подавлять творчество и благословляет людей искусства, вдохновившихся евангельскими сюжетами .Он также напомнил, что эта рок-опера «многих привела к Церкви».

Экс-глава Российской экономической школы (РЭШ) Сергей Гуриев намеревается впервые после эмиграции во Францию приехать в Россию, которую он покинул из-за опасений по поводу преследований со стороны властей по «делу экспертов».

Русский марш

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин в числе 24 игроков российской футбольной сборной получил приглашение на подготовку к товарищеским матчам против Катара и Румынии от тренерского штаба национальной команды во главе со Станиславом Черчесовым. Кокорин впервые вызван в сборную после скандала из-за его посещения роскошной вечеринки в ночном клубе Монте-Карло сразу после провала команды РФ на Евро-2016.

Русский марш

Мэрия Москвы согласовала заявку на проведение 4 ноября шествия националистов «Русский марш» в районе Люблино на юго-востоке столицы. Ранее московские префектуры не согласовали шествие и концерт «Русского марша» из-за жалоб местных жителей на шум.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что авианосная корабельная группировка ВМФ России совершила переход в Средиземное море. Шойгу заверил, что группировка обеспечена всем необходимым. По его словам, отказ в заходе российских кораблей в зарубежные порты никак не отразился на графике их движения по маршруту.

- Джонс, откуда столько ворон в море?!

- Это чайки, сэр.

- Да, но они чёрные!

- #АдмиралКузнецов сэр! — Вальдемар Московский (@nalog399) 23 октября 2016 г.

Поясняющий текст к изображению

Вице-премьер правительства России Ольга Голодец пообещала не повышать цены на лекарства из списка жизненно важных (ЖНВЛП). По ее словам, цены на эти лекарства сохранятся на том же уровне, на котором они зафиксированы.

Голодец: Правительство не рассматривает отмену госрегулирования цен на дешевые лекарстваhttps://t.co/FQf6xtKYh6 pic.twitter.com/osSlvgJriT — Аптечный союз (@AptechnyySoyuz) 16 сентября 2016 г.

Chengdu J-20

В рамках авиационной выставки в Чжухае состоялись первые демонстрационные полеты китайского истребителя пятого поколения «Цзянь-20» (Chengdu J-20), разработанного компанией Chengdu Aerospace Corporation для ВВС КНР. В показательном полете участвовали два J-20. Самолеты вместе появились над взлетно-посадочной полосой. Один из них совершил пролет над зрителями и покинул пределы видимости, а второй выполнил несколько пилотажных элементов.

Правительственная газета Белоруссии опубликовала расшировку переговоров пилотов самолета компании «Белавиа» с диспетчером в Киеве, которые состоялись 22 октября. «Белавиа–840, поступило указание: вам надо, необходимо вернуться на аэродром вылета "Жуляны". За невыполнение будет поднята боевая авиация на перехват», — цитирует издание диспетчера Киева.

Расшифровка переговоров экипажа самолета авиакомпании «Белавиа» с угрожавшим ему украинским диспетчером https://t.co/fKfZn3Inzx pic.twitter.com/kqZS6MCzMs — Рустем Адагамов (@adagamov) 1 ноября 2016 г.

Автомобиль. Деталь кузова. / pixabay.com

С нового года может произойти рост цен на автомобили из-за слабого рубля. Еще одной из причин подорожания станет дорогое внедрение системы безопасности ЭРА-ГЛОНАСС, что приведет к росту стоимости ряда бюджетных моделей автомобилей «АвтоВАЗа». Ожидается, что рост цен на автомобили будет выше инфляции. Минимум стоимость возрастет на 4-5%. В среднем прогнозируется рост на 10-15%.

Глава Чечни Рамзан Кадыров на бюджетном совещании заявил, что предложения Минфина РФ по сокращению бюджета республики на 2017 год неприемлемы. По словам главы республики, Чечня «только сейчас становится на ноги», однако проблем еще хватает.

Райкину урезали денег. Он взроптал. Хирург одернул. Песков одернул его. Рамзан вписался за Хирурга. Рамзану урезали денег. Круг замкнулся. — Роза Моисеевна (@ANAKOYHER) 1 ноября 2016 г.

@ANAKOYHER

Всем минфиновцам Рамзан

Отвечает махом:

Финансированья план

Утвержден Аллахом! — балДалайка (@balDalaika) 1 ноября 2016 г.