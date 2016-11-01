Британские СМИ обсуждают планы главы британского центробанка (Банка Англии) Марка Карни. Некоторое время назад Карни заговорил о том, что собирается оставить свою должность, проработав в ней пять лет (из восьми положенных). Также он выражал обеспокоенность по поводу возможного политического давления на банковскую систему. Многие комментаторы указывали на то, что смена главы центробанка в период нестабильности, вызванной решением вывести Британию из ЕС, может усугубить эту нестабильность. Однако теперь Карни пообещал остаться до завершения процедуры выхода из ЕС.

Financial Times пишет, что решение Карни наконец устранило неопределенность в судьбе британской банковской системы в период отделения Британии от ЕС. После того как об этом решении заговорили СМИ, несколько повысился курс фунта стерлингов. Карни согласился возглавлять банк до середины 2019 г. Считается, что к тому моменту процесс выхода из ЕС будет завершен. Его задача будет в том, чтобы сохранить стабильность в области экономики и финансов в ходе переговоров с Брюсселем.

Решение Карни остаться в должности до конца процедуры отсоединения, объясняет FT, указывает на его нежелание уступить своим критикам, но также говорит о тревоги, связанной с выступлением премьер-министра Британии Терезы Мэй на съезде Консервативной партии, когда Мэй дала понять, что собирается покуситься независимость банков. При этом сама Мэй как раз выражала пожелание, чтобы на время процедуры отделения от ЕС Банком Англии управлял именно Карни.

Глава Банка Англии Марк Карни / Bank of England

The Economist рассуждает о незаменимости Карни. В выходные начались слухи, что Карни собирается оставить свою должность в 2018 г. Многие британцы надеялись, что он останется. Досрочный уход Карни с поста, который он занимает с 2013 г., объясняет автор, был бы понятен. Он канадец, а Канада представляет собой эталон либерализма во всем мире, в то время как в Британии и с либерализмом становится скверно, и в прочих отношениях тоже много проблем. В сложившийся ситуации ему предстояло иметь дело с экономикой, которую штормит из-за перспективы отделения от ЕС, а кроме того, на него обрушилась критика тори, которым не нравятся воззвания Карни к британским гражданам, предупреждающие о том, что выход из ЕС может повредить экономике.

Потом выяснилось, что Карни все-таки остается, и британские банкиры вздохнули с облегчением. Между тем, отмечает автор, здесь можно задаться вопросом о том, почему все так переживают из-за планов одного конкретного человека.

Здесь автор ссылается на свои собственные рассуждения о перспективе назначения Карни на пост главы Банка Англии, когда об этом только заговорили в 2012 г. Тогда автор написал, что если правительство не в состоянии самостоятельно устранить проблемы и провести реформы, то, действительно, стоит обратиться к сведущим людям.

Автор и сейчас придерживается такого мнения, однако уточняет, что осведомленность таких людей никоим образом не может быть эксклюзивной. Иными словами, либо то, что умеет делать Карни, должен уметь и любой другой банкир, либо любой другой может научиться каким-то неочевидным тонкостям у самого Карни, потому что банковская система не может и не должна быть привязана к одному незаменимому человеку.

Глава Банка Англии Марк Карни / Bank of England

Когда политический истеблишмент начинает стремиться к тому, чтобы во главе центробанка непременно находилась какая-нибудь «звезда», это значит, что этот истеблишмент просто не очень хорошо понимает банковскую систему и не разбирается в ее процессах. С другой стороны, «звезды» на таких должностях – это еще и побочный эффект того, что банковская система, которая номинально независима от политики, по сути представляет собой часть политики.