В Росатоме подводят первые итоги внедрения новых подходов в систему подготовки рабочих кадров

В 2015 году на чемпионате WorldSkills Hi-Tech руководством Госкорпорации «Росатом» было принято решение о серьезной перестройке системы профессиональной подготовки по рабочим профессиям. По итогам реализации проекта в Росатоме было создано отраслевое сообщество экспертов по методике WorldSkills, сегодня насчитывающее более 300 человек. Главными экспертами отрасли по компетенциям выступают победители WorldSkills Hi-Tech 2015 и их наставники.

Кроме того, в Росатоме начали интеграцию существующих конкурсов профессионального мастерства, которые проводятся по более чем 50 профессиям, в единый отраслевой чемпионат AtomSkills. В июне 2016 года в Екатеринбурге AtomSkills собрал 200 участников и 200 экспертов-наставников из 60 предприятий атомной отрасли, которые соревновались в 10 компетенциях.

Наконец, начато внедрение практики проведения демонстрационного экзамена для учащихся опорных колледжей Росатома. Таким образом, по окончанию учебного заведения выпускники будут демонстрировать не только свои знания, но и умения выполнить производственную задачу. В качестве пилотного проекта 30 выпускников опорных колледжей Росатома сдали такой экзамен во время I отраслевого чемпионата AtomSkills в июне 2016 года. Практика демонстрационного экзамена успешно используется в системе профессионального образования в Финляндии, опыт которой Росатом адаптирует для решения своих задач.

Во время пленарного заседания «Кадровая индустриализация: даёшь промышленный рост!» помощник Президента Российской Федерации Андрей Белоусов и заместитель председателя Правительства РФ Ольга Голодец обсудили варианты развития модели профобразования в России, которая будет соответствовать международным стандартам, а также итоги развития движения WorldSkills в России и значимость чемпионата в качественной системы человеческого капитала для социально-экономического роста страны.

В рамках деловой программы чемпионата WorldSkills Hi-Tech 2016 помощник Президента Российской Федерации Андрей Белоусов и директор направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив Дмитрий Песков похвалили Росатом за высокий уровень подготовки рабочих и инженерных кадров.

«За годы существования движения WorldSkills в России нам удалось преодолеть инерцию крупных компаний. Сегодня практически все крупные предприятия и корпорации уже присоединились к движению. Во главе были «Росатом» и «ОАК», а сейчас уже все находятся в этом процессе», – сказал Андрей Белоусов.

«Сегодня мы наблюдаем трансфер технологий из высокотехнологичных компаний в промышленные холдинги. Мало кто мог подумать, что Росатом со всей своей тяжестью сможет так быстро, так системно и качественно забрать в себя достижения WorldSkills», - сказал Дмитрий Песков.

WorldSkills Hi-Tech — ежегодный чемпионат профессионального мастерства по международным стандартам WorldSkills среди российских госкорпораций. Самое масштабное в России соревнование профессионального мастерства в высокотехнологичной отрасли промышленности. Чемпионат ориентирован на повышение навыков и профессионального мастерства у молодых рабочих до 28 лет и профориентации у юниоров 10-17 лет в подшефных крупнейшим предприятиям учебных заведениях.

Источник: Пресс-служба Академии Росатома.