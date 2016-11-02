Эксперт: Включение реактора БН-800 в тройку лучших атомных реакторов года оправданно

Один из наиболее влиятельных и авторитетных международных профессиональных журналов в области энергетики Power объявил результаты ежегодной премии Power Awards. Четвертый энергоблок Белоярской АЭС с реактором на быстрых нейтронах БН-800 вошел в список победителей в номинации «Лучшие станции» (Top Plants). При определении победителя учитывалась возможность атомного энергоблока решать комплекс задач, в частности, производство энергии, переработку плутония, переработку трансурановых отходов и производство изотопов. Члены жюри также отметили особое значение реактора в реализации российского подхода замыкания ядерно-топливного цикла, увеличения производства ядерного топлива, расширения атомного парка и сокращения ядерных отходов. В категории «Лучшие станции» (Top Plants) определяются наиболее перспективные и инновационные проекты, которые указывают вектор развития всей энергетической отрасли, победителя определяет редакционная коллегия издания.

Дмитрий Баранов, ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент»:

Технологический и производственный уровень БН-800 - высокий, поэтому включение его в тройку лучших атомных реакторов года оправданно. Достаточно сказать, что с введением его в строй становится ближе замкнутый топливный цикл, что важно и с точки зрения безопасности АЭС, и с точки зрения повышения эффективности работы всего ядерного комплекса. Ведь возможности этого реактора позволяют использовать ресурсы, получаемые в процессе работы других реакторов.

Стоит напомнить, что БН-800 продолжает традиции реактора БН-600, который работает уже несколько десятилетий и обеспечивает потребности Свердловской области. Технология реакторов на быстрых нейтронах зарекомендовала себя, но не исчерпала ещё всех своих возможностей, дальнейшие перспективы у неё есть. А запуск в промышленную эксплуатацию БН-800 говорит о том, что ведущие позиции России в области разработки и внедрения этой технологии в мире нашли очередное подтверждение.