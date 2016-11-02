Энергоблок Белоярской АЭС с реактором на быстрых нейтронах БН-800 вошел в список победителей ежегодной премии Power Awards

Один из наиболее влиятельных и авторитетных международных профессиональных журналов в области энергетики Power объявил результаты ежегодной премии Power Awards. Четвертый энергоблок Белоярской АЭС с реактором на быстрых нейтронах БН-800 вошел в список победителей в номинации «Лучшие станции» (Top Plants).

При определении победителя учитывалась возможность атомного энергоблока решать комплекс задач, в частности, производство энергии, переработку плутония, переработку трансурановых отходов и производство изотопов. Члены жюри также отметили особое значение реактора в реализации российского подхода замыкания ядерно-топливного цикла, увеличения производства ядерного топлива, расширения атомного парка и сокращения ядерных отходов.

В категории «Лучшие станции» (Top Plants) определяются наиболее перспективные и инновационные проекты, которые указывают вектор развития всей энергетической отрасли, победителя определяет редакционная коллегия издания.

Журнал Power издается с 1882 г. в США. Премия Power Awards присуждается на протяжении последних сорока лет в категориях «Лучшие станции» (Top Plants), «Станция года» (Plant of the Year), «Открытие года» (Reinvention Award), «Водный проект года» (Water Award), «Лучшая энергосистема» (Smart Grid Award).

1 ноября четвертый блок Белоярской АЭС был запущен в промышленную эксплуатацию. БН-800 был впервые включен в единую энергосистему страны и начал выработку электроэнергии 10 декабря 2015 года. В течение 2016 года шло постепенное освоение мощности на этапах энергопуска, а затем на этапах опытно-промышленной эксплуатации проводились проверки и испытания оборудования и систем на различных уровнях мощности и в различных эксплуатационных режимах.

Испытания завершились в августе 2016 года 15-суточным комплексным опробованием на 100%-м уровне мощности, в ходе которого энергоблок подтвердил, что способен стабильно нести нагрузку на номинальной мощности в соответствии с проектными параметрами, без отклонений.

К моменту ввода в промышленную эксплуатацию с момента включения в энергосистему энергоблок выработал более 2,8 млрд кВтч.