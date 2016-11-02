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02 ноября 2016, 11:20
США ФБР Хиллари Клинтон
Анна Сакоян

Глава ФБР как объединяющий фактор

Глава ФБР Джеймс Коми и Барак Обама
Глава ФБР Джеймс Коми и Барак Обама
White House

После того как глава ФБР Джеймс Коми заявил о возобновлении следствия по электронной переписки кандидата в президенты США от демократов Хиллари Клинтон, его начали критиковать как демократы, так и республиканцы.

The Atlantic пишет, что Коми удалось совершить почти немыслимое. В самый пик предвыборной поляризации он стал объединяющим фактором для противоборствующих сторон. На него ополчились все: и кампания Клинтон, и республиканцы. Началось с того, что он спутал всю картину. Его послание к конгрессу, состоявшее из трех абзацев, повлекло за собой возможный крах кампании Клинтон и возможный рост избирательских симпатий к Дональду Трампу, кандидату в президенты США от республиканцев.

Спустя всего несколько часов после публикации послания Коми предвыборной аппарат демократов направил все ресурсы на то, чтобы его заклеймить. Главным их месседжем было то, что следственные инициативы, касающиеся кандидата в президенты США и выдвигаемые непосредственно перед выборами, выглядят, по меньшей мере, странно. Также высказывались мнения, что Коми работает на кампанию Трампа и имеет связи с российским правительством.

 
Карикатура на Хиллари Клинтон / DonkeyHotey / Some rights reserved

Что характерно, отмечает автор, те же самые люди, которые неделями ругали Трампа за то, что он сеет в обществе сомнения в честности выборов, разом заговорили о коррупции, как только СМИ обратились против их кандидата. Единодушие демократов, конечно, внушает некоторое уважение. Однако в этом единодушии есть и большой простор для лицемерия. В свое время, когда Коми в июле заявил, что против Клинтон никаких обвинений выдвигать не будут (а права делать такие заявления у него, строго говоря, не было), демократы дружно хвалили его за беспристрастность. Теперь они так же дружно утверждают, что он работает на Трампа.

Республиканцы, в свою очередь, тоже с готовностью стали высказывать претензии. Они его упрекали в том, что он нарушил правило, запрещающее федеральным служащим использовать свой авторитет для влияния на исход выборов. Также высказывались мнения, что нынешнее письмо конгрессу крайне сомнительно, с точки зрения его правомерности. У республиканцев, поясняет автор, есть давний мотив не любить Коми. Они рады припомнить ему июльский отказ предъявлять Клинтон обвинения.

Wall Street Journal прямо призывает Коми уйти в отставку. «Глава ФБР подтверждает слова Трампа о том, что система работает нечестно», - гласит подзаголовок. Собственно, уйти в отставку, по мнению автора, Коми следовало еще летом, после того как он лишился доверия миллионов американцев, избавив Клинтон от судебного разбирательства. Теперь он лишился доверия еще нескольких миллионов, и это говорит о том, что кроме отставки ему больше ничего не остается. 

 
Глава ФБР Джеймс Коми и Барак Обама / White House

Коми, поясняет WSJ, - это очень узнаваемый вашингтонский типаж. Это такой мнимый поборник честности, вся карьера которого представляет собой кропотливую работу по созданию правильной репутации. Во всех перипетиях этой карьеры он неуклонно оказывался на правильной стороне, с точки зрения расхожих мнений. Хотя эта сторона далеко не обязательно была правильной, с точки зрения справедливости.

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