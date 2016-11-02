Общественную наблюдательную комиссию Москвы, контролирующую соблюдение прав человека в колониях, СИЗО и изоляторах временного содержания, стал председатель совета директоров холдинга «Правда.ру» Вадим Горшенин. Его заместителем избрана журналист «Московского комсомольца» Ева Меркачева, занимавшая аналогичную должность и в прошлом составе комиссии.

Горшенин является не только главой Совета директоров «Правда.ру», куда входит провластный сайт «Политонлайн», но и основателем холдинга. Он также входит в состав общественных советов при московских управлениях МВД и Федеральной службы судебных приставов и в президиум организации «Офицеры России».

По информации, размещенной на его личной странице в социальной сети Facebook, Горшенин работал в «Фонде развития гражданского общества» Константина Костина, бывшего замруководителя управления внутренней политики в Администрации президента РФ.

Информация об избрании Горшенина вызвала множество откликов в социальных сетях, причем активно высказывались не только журналисты и правозащитники.

Директор холдинга «Правда.ру» Вадим Горшенин / Pravda.ru

Журналист и правозащитник Зоя Светова, несколько лет проработавшая в ОНК, на своей странице в социальной сети Facebook написала: «Вот и все. КАК ОФИЦЕРЫ РОССИИ "ЗАХВАТИЛИ" ТЮРЬМУ.

Вчера прошло последнее заседание московской комиссии ОНК третьего созыва и одновременно первое заседание ОНК Москвы четвертого созыва. В президиуме сидел глава "Офицеров России" Антон Цветков. – По правую и левую руку от него Андрей Бабушкин и Валерий Борщев.

Анне Каретниковой (Анна Каретникова дали грамоту, как лучшему члену ОНК Москвы. И это правильно, потому что она в комиссии работала больше всех и поэтому лучше всех. Потом избирали председателя. Избрали Вадима Горшенина, человека для меня неведомого. Он коротко рассказал о себе – вроде бы до перестройки начинал в газете " Правда", а потом вместе с " правдинцами" образовал " Правду.ру" .

Интересную вещь сказал: "имел отношение к правам человека по международным делам, приезжали люди из Франции, Германии.

То есть, Горшенин, по его словам, интересовался правами человека в мире. Почему-то в этом контекте он упомянул Украину, Грузию, Сирию. Это как то наводит на разные такие соображения. Горшенин, конечно же не просто член организации " Офицеры России", но какой то там заметный, то ли в президиуме, то ли где то еще.

А вообще ощущение такое, что там вчера на заседании комиссии тюремных посетителей "Офицеров России" было больше, чем всех остальных.

Бывший начальник Бутырки Дмитрий Комнов сидел в уголке и я честно говоря, его не узнала. Он был очень смиренным, в очках и в рыжей бороде. Как говорят православные, он " умалился". И о нем вчера никто не вспоминал.

Голосование за председателя ОНК было организовано очень технично и показало, кто есть кто в комиссии. За Еву Меркачеву проголосовало 5 человек, за Павла Пятницкого – 9 , за Горшенина – 17. Меркачеву потом избрали заместителем Горшенина.

А я смотрела на Валерия Борщева и думала, как ему должно было быть грустно видеть, во что превратили его детище – в ОНК , которая начиналась, как правозащитная комиссия, комиссия , в которой состояли люди, занимающиеся правами человека, постепенно за восемь лет на 80-90 процентов вошли представители всего лишь одной организации – "Офицеров России".

Общественно-наблюдательная комиссия Москвы (ОНК) / onk-moscow.ru

Можно конечно, считать эту организацию правозащитной, но она призвана все таки защищать права офицеров. А в российских тюрьмах сидят не только офицеры.

Тем не менее, члены именно этой организации или аффилированных с ней структур составляют в ОНК Москвы абсолютное большинство. Может, они хорошие люди и будут чьи то права в московских СИЗО защищать. Но это совсем другая комиссия и это совсем другая монополия.

Я помню, как на одном из собраний небезизвестный Владимир Осечкин, который тогда дружил с Антоном Цветковым и всячески " мочил" Валерия Боршева , говорил, что старые правозащитники должны уйти и должны прийти новые.

Вот они и пришли, эти новые правозащитники.

Кто они? Это бывшие сотрудники правоохранительных органов, это журналисты, сотрудничающие со спецслужбами, это бывшие сотрудники правоохранительных органов, связанные общим бизнесом.

Те, кто набирал ОНК Москвы, а это конечно делали не члены ОП, (они были всего лишь статистами), сделали все очень красиво: они допустили в комиссию и правозащитников – Еву Меркачеву, корреспондента МК, которая знает, что такое права человека и в отличии от своих новых коллег в серых костюмах , ходила и будет ходить в тюрьму, чтобы помогать людям, допустили двух сотрудников " Комитета против пыток", корреспондента Дождя Когершын Сагиеву – она снимала много репортажей о правах человека, представителя Независимого правового совета, который известен своими судебными экспертизами.

Что мы имеем на выходе? Повторюсь, абсолютная МОНОПОЛИЯ Офицеров России и несколько выходцев из правозащитных организаций. Это очень похоже на все прочие имитационные институты, которые сегодня существуют в России.

Мы можем себя поздравить с тем, что пока ОНК Москвы окончательно не превратилась в "Офицеров России".

Надеюсь, что те "маргиналы", которые все таки вошли в комиссию, смогут продолжить то, что делали в этой комиссии мы,те, кто восемь лет старались помогать арестантам. И правда, кому то удавалось помочь, кого то удалось спасти от смерти, вытащить из лап вымогателей, кому то помочь найти хорошего адвоката, кого-то снять с голодовки, кому то удалось помочь просто словом. Те, кто сидел, меня поймет.

А я буду судиться с Общественной палатой и попытаюсь избраться в ОНК Мордовии, где очень мало народа – всего 9 человек. На эту комиссию пока не хватило "Офицеров России".»

Роман Широков из Москвы, журналист-фрилансер, отреагировал на известие следующим образом: «И ещё о защите прав человека в местах лишения свободы. Председателем ОНК Москвы стал Вадим Горшенин – владелец портала "Политонлайн", специализирующегося на статейках из серии "Запад содрогнулся от заявлений Путина", и член президиума организации "Офицеры России", которая атаковала выставку Джока Стёрджеса. Ну а в комиссию российского ОНК вошёл Дмитрий Комнов, бывший начальник "Бутырки", причастный к смерти Сергея Магнитского. Как говорится, комментарии излишни.»

Любовь Волкова, президента фонда «Социальное партнерство», выразилась категоричнее: «За Пятницкого проголосовали 9 человек, за Еву – 5 человек. За Горшенина 17. Избран Горшенин. Конец ОНК Москвы. Амбец. Борец с оппозицией спущен сверху.»

Сам Вадим Горшенин еще 24 октября, когда только стало известно о его включении в состав ОНК, заявил о своих намерениях: «У меня новость: утвержден членом Общественной наблюдательной комиссии Москвы. Сразу скажу, что отстаивать права человека в местах лишения свободы намерен, не разбираясь в политической ориентации того или иного человека, как это иногда практиковалось некоторыми членами ОНК ранее.

И да: если у кого есть какие-либо мнения, жалобы, то готов разговаривать.»

Позже он высказался по поводу своих планов по работе на новом посту:

«Можете поздравить: члены Общественной наблюдательной комиссии г. Москвы оказали мне сегодня высокую честь, избрав председателем комиссии.

Почетным председателем по моему предложению избрали известного правозащитника Андрея Бабушкина.

Первым заместителем стала Ева Меркачева, которая принимала участие в работе комиссии третьего состава в качестве заместителя.

Впереди у меня - учеба, поскольку в инспекции райотделов московской полиции участие я принимал, конечно, как член Общественного совета полицейского главка. В инспекции следственных изоляторов и тюрем - нет, поэтому надеюсь перенять опыт коллег. Но в первый месяц основной своей задачей считаю встречи с руководством силовых структур, в которые входят те или иные места лишения свободы и временного содержания задержанных. Предложения руководителям включить членов комиссии в свои Общественные советы. Об остальных идеях - чуть позже, их надо обговорить как с действующими членами комиссии, так и с теми, чьи полномочия истекли. В любом случае сегодняшнее избрание - новая страница в жизненном опыте. Буду рад предложениям по работе».

Состав Общественной наблюдательной комиссии изменился таким образом, чтобы ей стало проще защищать права и свободы сотрудников ФСИН. Такое мнение высказал в беседе с «Полит.ру» Алексей Макаркин, первый вице-президент Центра политических технологий, главный редактор «Политком.ру».

«Конечно, состав ОНК серьезно изменился, и изменился он в направлении всемерной защиты прав, свобод и достоинства охранников.

Есть ведь разные подходы к правозащите. Есть классический подход – что надо защищать зэков. Есть подход «вообще-то зэк сидит правильно, и совсем забывать о нем не нужно, но, раз он сидит правильно, надо в первую очередь обратить внимание на законопослушную часть общества, которая в этом же следственном изоляторе находится». А это – охрана. Соответственно, вопрос в том, как выстраивать отношения ОНК и администрации СИЗО, кто они друг другу: союзники в борьбе с преступностью или оппоненты?

Сейчас, как я понимаю, ФСИН и в целом силовики получили очень лояльный, удобный состав Общественной наблюдательной комиссии, причем не только в Москве. Эти комиссии, видимо, теперь куда реже будут вмешиваться в вопросы, которые сотрудники ФСИН хотели бы не придавать особой гласности. Это называется «конструктивное сотрудничество». Ну, видимо, они будут так сотрудничать.

Раз систему нельзя уничтожить – все-таки ОНК существуют уже давно, – значит, можно попробовать ее адаптировать, сделать лояльной. Что, собственно говоря, и получилось. И, кстати, не только по новому председателю – эта практика появилась не в этом году, но теперь она расширяется, в ОНК все больше входят отставные сотрудники ФСИН, например. Они, конечно же, будут защищать интересы своих преемников, которые продолжают их дело.

Думаю, что такой процесс, когда институт сохраняется, причем институт уже успевший заработать авторитет, уже привлекший общественное внимание, но теперь от этого института будут исходить уже другие сигналы, другие импульсы, – это очень тревожная практика. Потому что авторитет можно получить длительной работой, но разрушить его таким образом можно достаточно быстро.

А кем теперь правозащитники будут ходить? Вот с новыми членами ОНК и будут. Если пойдут, скажем, два человека, как ходили прежде, то либо они вдвоем будут говорить, что все хорошо, а исключением мелких недостатков, либо один будет говорить одно, а другой – другое. Будет слово против слова. Так что даже тем, кто остался в ОНК, с такими коллегами, конечно, работать станет сложнее», – объяснил Алексей Макаркин.