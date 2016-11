«Коммерсантъ» в статье на первой полосе под заглавием «Театр бюджетных действий» пишет, что после выступления Рамзана Кадырова объявлено о будущем росте расходов на Северном Кавказе.

«Валентина Матвиенко ответила на "курильский вопрос"»: спикер Совета Федерации исключила возможность передачи островов Японии.

«Импортозамещение размещения»: российские компании заняли рекордную сумму на внешнем рынке.

«Ведомости»: «План развития конкуренции ФАС почти готов». Помогать развивать конкуренцию будут Генпрокуратура, МВД, СК, ФСБ и Верховный суд.

«Правительство хочет повысить тариф на "Платон" дважды». Грузоперевозчики против даже поэтапного повышения.

«Ozon и "Аптечная сеть 36,6" вместе займутся продажей лекарств». Они надеются на легализацию рынка.

РБК в статье «Меньше кредитов, больше дотаций» утверждает: правительство меняет модель финансовой поддержки регионов.

Как Россия прощается с контрафактными шубами написано в статье «Метка против черного рынка».

«Рубль впереди всех»: депозиты в российской валюте стали лучшими вложениями октября.

«Известия» пишут: «Минтруд вступился за работающих граждан». Ведомство исправляет ошибки в законодательстве и возвращает надзорным органам право контролировать недобросовестных работодателей.

«Египет вынесет палестинский проект резолюции на Совбез ООН»: Рамалла попытается объявить незаконным строительство израильских поселений на Западном берегу реки Иордан.

«Счетная палата нашла причину кишечной инфекции в Махачкале»: контрольное ведомство обнаружило нецелевое использование 35 млн рублей, выделенных на реконструкцию канализационной системы в столице Дагестана.

«Газета.ru» в статье «Человек, который вернул Трампу надежду» пишет кто такой Джеймс Коми, который повлиял на выборы в США.

Статья-ответ на материал о том, как плохо живут дети в Дании: «В Дании просто считаются с мнением ребенка». Читатели «Газеты.Ru» объясняют, почему русским не понять датчан.

«Нефть ждут по $40». Goldman Sachs: нефть Brent подешевеет до $40.

The Economist: «В спорных штатах. Почему кампания Клинтон направлена на белых женщин, живущих в пригородах» (In the battleground states: Why the Clinton campaign is targeting white suburban women). В 2016 году эта социальная группа оказалась одной из ключевых среди тех, в которых избирательские симпатии колеблются.

«Беспроводная солнечная энергия: Африка отключилась» (Off-grid solar power: Africa unplugged). Технологии добычи солнечной энергии набирают популярность.

Bloomberg: «Этот инвестиционный банк продал все британские активы еще до референдума о Brexit'е» (This Investment Bank Sold All UK Assets Before Brexit Vote). Инвестиционный банк Карнеги продал все свои британские активы еще до британского референдума. В этом решении он полагался на опросы общественного мнения.

«Борьба за Мосул, вероятно, исправит сомнительное иракское наследие Обамы» (The War for Mosul Could Mend Obama’s Troubled Iraq Legacy). Автор рассуждает о том, какие уроки из нынешней борьбы с ближневосточными террористами должен извлечь следующий президент США.

The Wall Street Journal: «Иракские силы вошли в Мосул, оплот "Исламского государства"» (Iraqi Forces Enter Islamic State Stronghold of Mosul). Иракские силы безопасности во вторник вошли в Мосул. Боевые действия начались в одном из районов этого города, оккупированного "Исламским государством" (террористическая организация, запрещена в РФ).

«Области, обеспокоенные демографическими изменениями, тянутся к Трампу» (Places Anxious About Demographic Change Are Drawn to Trump). WSJ проанализировал данные за 15 лет и выяснил, что наиболее быстрые изменения в плане расовой диверсификации происходят в среднезападных городах США. Этот культурный сдвиг становится стимулом для развития иммиграционной полемики.