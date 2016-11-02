После сообщения о том, что совет директоров «Трансаэро» задумается о возвращении компании на рынок, ее акции на бирже подскочили на 75%. Объем торгов по российским меркам достаточно заметный, более 150 млн рублей. Так что даже если самолеты с ливреей «Трансаэро» больше не вернутся в небо, в этот день многие хорошо заработали — а кто-то, наверняка, и потерял.

В любом случае, такие события показывают степень незрелости отечественного рынка ценных бумаг. Скачки цены акций на десятки процентов в день должны, как минимум, заставить задуматься тех, кто хочет вкладывать деньги в фондовый рынок на долгий срок, а не играть с ним в перегонки.